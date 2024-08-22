https://ukraina.ru/20240822/1056988813.html

Почему Леопард-1 – не лучший выбор для поля боя на Украине

Почему Леопард-1 – не лучший выбор для поля боя на Украине - 22.08.2024 Украина.ру

Почему Леопард-1 – не лучший выбор для поля боя на Украине

Итак, после длительного перерыва с 2023 года ВСУ вновь бросили в бой модернизированные танки типа "Леопард-1". В конце июля 2024 года в СМИ появились фото- и видеокадры с уничтоженными боевыми машинами.

2024-08-22T11:34

2024-08-22T11:34

2024-08-22T11:34

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В частности, один танк был уничтожен попаданием артиллерийского снаряда в крышу башни, а другой - бельгийский Leopard-1А5BE, был поражен ударным беспилотником.Насколько вообще со стороны Киева было разумно применять машины этого типа на современном поле боя?В западной прессе принято сравнивать этот танк с модернизированными машинами типа Т-62, поставляемыми в подразделения ВС РФ в зоне СВО, однако не очень понятно, почему предпочтение отдается именно "Леопарду".И та, и другая машины примерно схожи по характеристикам и чаще всего применяются в качестве средств огневой поддержки, ведя огонь с закрытых огневых позиций. Попытки применения этих танков для стрельбы прямой наводкой или для лидирования атаки колонны техники, как правило, несколько менее успешны.Однако ключевая разница здесь в том, что "Леопард-1" существенно менее универсален в текущих условиях. Если Т-62 даже в варианте "черепахи" или "танка РЭБ" в атаке показывает себя несколько хуже, чем Т-72 или Т-90, то его немецкий визави в той же ситуации совсем плох.Бронирование "Леопарда-1" трудно было назвать выдающимся даже в момент разработки машины."Корпус танка в лобовой части имел максимальную толщину бронелистов 70 мм, установленных под углом 60 градусов. По бортам толщина брони и вовсе варьировалась от 35 до 45 мм. При этом стоит отметить, что эти показатели за время серийного производства не менялись, поэтому никакой соответствующей реальным угрозам защиты не обеспечивалось, кроме мелкокалиберных орудий и осколков от взрывов артиллерийских снарядов", - справедливо отмечается в статье издания "Военное обозрение" от февраля 2023 года.Даже несмотря на то, что в последующих модификациях башни танков были оснащены дополнительным бронированием, однако даже оно не могло обеспечить уверенную защиту от всех бронебойных снарядов времён Великой Отечественной войны, не говоря о более современных экземплярах.Стоит напомнить, что первые машины этого типа были потеряны ВСУ в ноябре 2023 как раз при попытке вести бой на прямой наводке.Также не очень понятно, почему преимуществом считается наличие тепловизионного прицела на "Леопард-1", если применение в качестве самоходной артиллерии его не требует, а в случае, если дело доходит до ночной стрельбы, то и модернизированный на 103-м бронетанковом ремонтном заводе танк Т-62М имеет не только динамическую защиту "Контакт-1", противокумулятивные решетки, "мангал", но и тепловизионный прицел 1ПН96МТ.Что касается вооружения, то основное орудие "Леопарда 1" старой нарезной конструкции не только имеет крайне ограниченные характеристики по сравнению с современными гладкоствольными, но и стрелять может лишь 105-мм снарядами. До начала конфликта этот тип снарядов на украинских складах отсутствовал как таковой, да и на Западе малодоступен в связи с начавшимся более 40 лет назад переходом на 120-мм танковые орудия.Кроме того, следует особо выделить вопрос ремонтопригодности.Если Т-62 и запчасти к ним имеются на складах ВС РФ в большом количестве, то за счет каких резервов в боеспособном состоянии поддерживаются немецкие машины и насколько затрудняют процесс ремонта поставляемые из-за границы запчасти – вопрос открытый.Более того, те же Т-62 имеют отработанные варианты модернизации, а также целый ряд опытных модификаций. В частности, в открытых источниках встречались фотографии машин с бортами и обвесом на башне от Т-90М.К тому же, даже западные издания сходятся в мысли, что запасы машин этого типа в ВС РФ еще велики.Так, в материале World defense news от 27.07.2024 отмечается, что Россия сохраняет значительный резерв различных вариантов танков Т-62."Точное количество танков Т-62М, отправленных на Украину, остается нераскрытым, но это свидетельствует о намерении России использовать имеющиеся у нее ресурсы для поддержания своей оперативной мощи. Танки Т-62М, показанные в видео, демонстрируют значительные усовершенствования, направленные на повышение их боевой эффективности и живучести. В частности, эти танки оснащены новым пакетом брони, обеспечивающим улучшенную защиту экипажа и критически важных компонентов. Кроме того, дополнительная броня была установлена ​​над башней", - говорится в статье издания.Из материалов исследования, западные аналитики приходят к выводу, что Т-62М предлагает российским войскам эффективную, хотя и несколько устаревшую платформу, которую можно быстро развернуть для замены потерь более современных танков."Его модернизированная броня и системы управления огнем обеспечивают уровень защиты и боевой эффективности, который, хотя и не на уровне новейших основных боевых танков, все еще представляет реальную угрозу на поле боя. Дополнительная броня на башне, специально разработанная для противодействия угрозам со стороны беспилотников FPV и барражирующих боеприпасов, решает некоторые из современных проблем, возникающих в современной войне", - добавляют эксперты.Может ли похвастаться массовостью, универсальностью и возможностями модернизации собственными украинскими силами "Леопард-1"?Думаю, ответ очевиден.

https://ukraina.ru/20240815/1056881860.html

https://ukraina.ru/20240808/1056764743.html

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Роман Гнатюк

спецоперация, сво, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, т-62, т-72 "урал", т-90 "владимир"