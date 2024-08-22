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Оружейные склады США опустели из-за Украины - Трамп
Оружейные склады США опустели из-за Украины - Трамп - 22.08.2024 Украина.ру
Оружейные склады США опустели из-за Украины - Трамп
Оружейные склады США опустели из-за помощи Украине. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп на митинге сторонников, трансляцию которого вели американские кабельные сети
2024-08-22T07:34
2024-08-22T07:34
2024-08-22T07:41
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"У нас нет боеприпасов сейчас. ...И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах", - признал Трамп.На днях бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что американское оружие неэффективно в конфликте на Украине и неспособно развернуть ситуацию для Киева. Джонсон добавлял, что особую проблематичность показали реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Abrams. По его словам, данные системы вооружений оказались переоцененными.Регулярные опросы показывают, что простые американцы не хотят участия США в конфликте и выступают против помощи Киеву.Подробнее о нежелании помогать - в материале Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос на сайте Украина.ру.
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американцы, америка, сша, украина, дональд трамп, цру, новости, киев, оружие
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Оружейные склады США опустели из-за Украины - Трамп
07:34 22.08.2024 (обновлено: 07:41 22.08.2024)
Оружейные склады США опустели из-за помощи Украине. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп на митинге сторонников, трансляцию которого вели американские кабельные сети
"У нас нет боеприпасов сейчас. ...И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах", - признал Трамп.
На днях бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что американское оружие неэффективно в конфликте на Украине и неспособно развернуть ситуацию для Киева. Джонсон добавлял, что особую проблематичность показали реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Abrams. По его словам, данные системы вооружений оказались переоцененными.
Регулярные опросы показывают, что простые американцы не хотят участия США в конфликте и выступают против помощи Киеву.
Подробнее о нежелании помогать - в материале Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос на сайте Украина.ру.