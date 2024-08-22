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Ленивые и необученные: командир иностранных наемников на Украине рассказал правду о ВСУ

Ленивые и необученные: командир иностранных наемников на Украине рассказал правду о ВСУ - 22.08.2024 Украина.ру

Ленивые и необученные: командир иностранных наемников на Украине рассказал правду о ВСУ

Американец Райан О'Лири, командующий группой иностранных наемников на Украине, заявил в соцсети Х о лени и необученности ВСУ

2024-08-22T07:15

2024-08-22T07:15

2024-08-22T07:31

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По его словам, он уже более двух лет участвует в боях на стороне Вооруженных сил Украины. Он описал случай, когда наемники привезли материалы для сооружения огневых позиций, но через несколько дней так ничего и не было сделано. "Обычно материалы, которые мы привозили для строительства, лежали именно там, где мы их оставили, а украинцы сидели в ямах, курили сигареты, а не копали", - написал американец.Иностранные наемники больше не скрывают своего участия в боевых действиях на территории Украины. В отличие от первых дней СВО, сейчас представители западных стран открыто признают, что их граждане принимают участие в конфликте, несмотря на то, что наемничество незаконно.Подробнее о зверствах наемников - в материале Егора Леева Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине на сайте Украина.ру.

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иностранные наемники, новости, украина, вооруженные силы украины, всу, командование