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Ленивые и необученные: командир иностранных наемников на Украине рассказал правду о ВСУ
Ленивые и необученные: командир иностранных наемников на Украине рассказал правду о ВСУ - 22.08.2024 Украина.ру
Ленивые и необученные: командир иностранных наемников на Украине рассказал правду о ВСУ
Американец Райан О'Лири, командующий группой иностранных наемников на Украине, заявил в соцсети Х о лени и необученности ВСУ
2024-08-22T07:15
2024-08-22T07:15
2024-08-22T07:31
иностранные наемники
новости
украина
вооруженные силы украины
всу
командование
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По его словам, он уже более двух лет участвует в боях на стороне Вооруженных сил Украины. Он описал случай, когда наемники привезли материалы для сооружения огневых позиций, но через несколько дней так ничего и не было сделано. "Обычно материалы, которые мы привозили для строительства, лежали именно там, где мы их оставили, а украинцы сидели в ямах, курили сигареты, а не копали", - написал американец.Иностранные наемники больше не скрывают своего участия в боевых действиях на территории Украины. В отличие от первых дней СВО, сейчас представители западных стран открыто признают, что их граждане принимают участие в конфликте, несмотря на то, что наемничество незаконно.Подробнее о зверствах наемников - в материале Егора Леева Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
иностранные наемники, новости, украина, вооруженные силы украины, всу, командование
иностранные наемники, Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, командование
Ленивые и необученные: командир иностранных наемников на Украине рассказал правду о ВСУ
07:15 22.08.2024 (обновлено: 07:31 22.08.2024)
Американец Райан О'Лири, командующий группой иностранных наемников на Украине, заявил в соцсети Х о лени и необученности ВСУ
По его словам, он уже более двух лет участвует в боях на стороне Вооруженных сил Украины.
"И единственное, что остается неизменным - это провалы командования на многих уровнях, когда дело касается глубокой обороны, организации войск в плане построения обороны и дисциплины", - посетовал американец.
Он описал случай, когда наемники привезли материалы для сооружения огневых позиций, но через несколько дней так ничего и не было сделано.
"Обычно материалы, которые мы привозили для строительства, лежали именно там, где мы их оставили, а украинцы сидели в ямах, курили сигареты, а не копали", - написал американец.
Иностранные наемники больше не скрывают своего участия в боевых действиях на территории Украины. В отличие от первых дней СВО, сейчас представители западных стран открыто признают, что их граждане принимают участие в конфликте, несмотря на то, что наемничество незаконно.
Подробнее о зверствах наемников - в материале Егора Леева Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине на сайте Украина.ру.