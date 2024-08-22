https://ukraina.ru/20240822/1056964031.html

Дэн Сяопин: коммунист, который сказал китайцам "Обогащайтесь!"

Дэн Сяопин: коммунист, который сказал китайцам "Обогащайтесь!" - 22.08.2024 Украина.ру

Дэн Сяопин: коммунист, который сказал китайцам "Обогащайтесь!"

22 августа 1904 года в провинции Сычуань в семье сельского интеллигента родился Дэн Сяопин. Одним из лидеров Компартии Китая и основателей КНР, он стал отцом китайского экономического чуда, сделавшего бедную аграрную страну первой экономикой планеты

2024-08-22T08:00

2024-08-22T08:00

2024-08-22T08:00

история

история

китай

кнр (китай)

мао цзэдун

коммунистическая партия

пекин

ссср

экономика

реформы

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Отец будущего революционера, Дэн Вэньмин, осознавая значение образования, записал своего старшего сына в одну из лучших школ Чунцина на подготовительные курсы. А В 1919 году 15-летний Дэн вместе с другими 80 студентами по специальной программе для азиатской молодёжи уехал учиться во Францию. В составе этой группы было немало будущих известных коммунистических деятелей, в частности, Пол Пот, Хо Ши Мин и Чжоу Эньлай.В 1921 году Дэн Сяопин вступил в Коммунистический союз молодежи Китая, где завязал дружбу с будущим премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем, и включился в пропагандистскую работу среди представителей китайской диаспоры в Европе. А ещё через два года 19-летний Дэн вступил в Коммунистическую партию Китая и стал одним из лидеров европейского отделения Коммунистического союза молодёжи Китая.В январе 1926 года руководство Компартии Китая отправило Дэн Сяопина в Москву, где он несколько месяцев учился в Университете трудящихся Востока имени Сталина. В то время в СССР шла острая борьба вокруг "новой экономической политики" (НЭП), и Дэн имел возможность познакомиться со взглядами Николая Бухарина и Алексея Рыкова.Вернувшись в сентябре 1926 года в Китай, Дэн Сяопин занимается подпольной работой. К тому времени страна на всех парах шла к полномасштабной гражданской войне – вследствие нарастающих разногласий между партией Гоминьдан во главе с Чан Кайши и Компартией Китая под предводительством Мао Цзэдуна. Формальным началом гражданской войны считается "Шанхайская резня" 12 апреля 1927 года, когда силы Гоминьдана и его союзников убили или арестовали тысячи коммунистов в Шанхае. После этого террор в отношении коммунистов продолжались по всему Китаю и КПК полностью ушла в подполье.Дэн Сяопин в 1928 году руководил восстанием против гоминьдановского правительства в Гуанси. Но оно вскоре захлебнулось, и Дэн перебрался в созданную коммунистами Советскую республику в Цзянси. В эти годы он приобрёл опыт политработника, участвовал в "Великом походе" КПК в 1934-36 годах.К тому времени китайские коммунисты воевали как с войсками Гоминьдана, так и с японскими интервентами. При этом для Чан Кайши поначалу важнее было противостояние коммунистам. Коммунисты снискали симпатии китайцев, возмущённых агрессией японцев и бездействием главы Гоминьдана.Сразу после капитуляции Японии ни Гоминьдан, ни КПК не были способны установить контроль над всей территорией Китая, и в стране с новой силой вспыхнула гражданская война. Дэн Сяопин в ноябре 1947 года руководил наступлением на силы Гоминьдана в провинции Сычуань, где обосновался сам Чан Кайши.Вследствие победы коммунистов в войне с Гоминьданом и бегства Чан Кайши на Тайвань, в октябре 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика (КНР). После этого Мао Цзэдун назначил Дэн Сяопина руководителем военно-политического комитета Юго-Западного Китая, где он занимался аграрной реформой и административным строительством, а в 1951 году возглавил армию для похода в Тибет и его присоединения к КНР. Потом Мао перевёл Дэна в Пекин и назначил министром финансов, а затем и членом Политбюро ЦК КПК. В сентябре 1956 года Дэн Сяопин был избран Генеральным секретарём ЦК КПК, став фактически вторым человеком после Мао.В феврале-сентябре 1957 года Дэн по поручению Мао провёл масштабную "чистку" в партии и общекитайскую кампанию гласности "Пусть расцветают сто цветов", которая очень скоро была свёрнута, поскольку китайцы начали требовать отстранения коммунистов от власти. С последствиями кампании тоже пришлось разбираться Дэну, что вылилось в репрессивную кампанию против интеллигенции. После этого Мао заявил: "Дэн внешне мягок, как хлопок, а по своей натуре острый, как игла. Внешне он – воплощение доброты ко всем, а по сути дела человек твердый и принципиальный".В 1958 году председатель КНР объявил кампанию "большого скачка", которая привела к обнищанию населения Китая и массовому голоду. Дэн Сяопину поручили исправить положение, и назначили его ответственным за оживление экономики страны. Делать это ему пришлось совместно с правой рукой Мао – Лю Шаоци, занявшим пост председателя КНР. Начались глубокие реформы в промышленности, сельском хозяйстве и образовании.Именно в это время, рассуждая о необходимости внедрения рыночных механизмов в КНР, будущий реформатор произнес фразу, которая впоследствии станет фундаментом нового мышления для всего социалистического Китая: "неважно, чёрная кошка или белая кошка, если она ловит мышей – это хорошая кошка". Стоит отметить, что в китайском языке тут игра слов: кошка ("мао") напоминала о Мао Цзэдуне.Но в этот раз Мао Цзэдун, судя по всему, приревновал Дэн Сяопина к достигнутым успехам. В 1966 году Мао обвинил во всех существующих проблемах партийную оппозицию и объявил в стране новую кампанию – "культурную революцию", локомотивом стали хунвейбины (школьники и студенты) и цзаофани (молодые рабочие).В августе 1966 был ликвидирован пост Генерального секретаря ЦК КПК, который занимал Дэн Сяопин. 1 апреля 1967 орган печатный орган КПК "Жэньминь жибао" опубликовал статью, в которой Дэн был назван "вторым[после Лю Шаоци] самым крупным лицом в партии, находящимся у власти и идущим по капиталистическому пути".29 июля 1967 цзаофани вытащили Дэна и его жену на митинг, во время которого их унижали и били, после чего заключили под домашний арест. В 1968-м хунвейбины схватили его сына, Дэн Пуфана, которого сначала пытали, а потом сбросили из окна 3-го этажа, в результате чего тот стал инвалидом. В октябре 1969 Дэна с семьёй перевезли из Пекина в Наньчан и отправили простым рабочим на местный тракторный завод. Но всё же ему повезло больше, чем Лю Шаоци, который предстал перед судом, а затем погиб в тюрьме.Вернуться в Пекин политику помог его давний соратник Чжоу Эньлай. Он заступился за Дэна перед Мао и попросил Великого кормчего назначить его своим заместителем. На этот раз "капиталистический путь" оказался востребованным: после сенсационного визита Ричарда Никсона в Китай в феврале 1972 года и его встречи с Мао Цзэдуном КНР начала отходить от коммунистического догматизма в экономике.По возвращении в столицу в 1973 году Дэн Сяопин стал вице-премьером правительства КНР и членом Политбюро ЦК КПК, а к 1975 году получил пост заместителя председателя Центрального комитета партии. Но в начале 1976 года крыло "прагматиков", к которому принадлежал Дэн, лишилось главной поддержки: Чжоу Эньлай умер от рака. Набравшая силу "банда четырех" во главе с последней женой лидера КНР Цзян Цин, видела в вице-премьере главную угрозу и объявила его контрреволюционным элементом. В апреле того же года Дэн Сяопина вновь сняли со всех постов и отправили в ссылку.Однако это изгнание продлилось всего несколько месяцев. 9 сентября 1976 года Мао Цзэдун умер. Перед смертью он назначил своим преемником Хуа Гофэна, занявшего должность премьера Госсовета после смерти Чжоу Эньлая. Хуа был для Мао компромиссной фигурой, так как не принадлежал ни к одной из противоборствующих сторон. Однако новый премьер, понимая опасность, исходящую от Цзян Цин и её группы, инициировал арест всех членов "банды четырех" и публичный процесс над ними.После этого ветераны КПК потребовали политической реабилитации Дэн Сяопина. В 1977 году Дэн Сяопину вернули посты члена ЦК, Политбюро и Постоянного комитета, заместителя председателя ЦК и Военного совета, заместителя премьера Госсовета (вице-премьера) и начальника Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая.В стране началась либерализация, получившая название "пекинская весна". На свободу вышли политические противники Мао, а политики-ветераны, занимавшие руководящие должности в 1950-х годах, один за другим вернулись на посты. Дэн окружил себя сторонниками, увеличив свой аппаратный вес в партии. В дополнение к поддержке высокопоставленных чиновников он получил одобрение подавляющего большинства представителей интеллигенции.В декабре 1978 года прошел третий пленум ЦК КПК, на котором Дэн Сяопин провозгласил курс "четырёх модернизаций": сельского хозяйства, промышленности, обороны и научно-технической сферы. Отныне прекращалось слепое следование заветам Мао и идеологическим догмам марксизма. Идейная линия КПК преобразовалась в установку "раскрепощать сознание, искать истину в фактах".При этом Дэн Сяопин категорически отказался развенчивать культ личности Мао Цзэдуна. "Мы не будем относиться к председателю Мао так, как Хрущев к Сталину", Мао Цзэдун был "прав на 70 процентов, и неправ на 30".Важнейшим политическим решением Дэна стала опора на коллективное руководство, он стремился избежать чрезмерной концентрации власти. Ключевую роль в проведении экономических реформ в Китае в конце 1970-х – 1980-х годах сыграли назначенные при участии Дэн Сяопина его более молодые соратники – новый премьер Госсовета Чжао Цзыян и генеральный секретарь ЦК КПК Ху Яобан.При этом многие реформы разрабатывались и реализовывались провинциальными руководителями, иногда даже без согласия центрального правительства. Если такие нововведения были успешны, они применялись и в других провинциях, перерастая в преобразования общегосударственного масштаба. Такая политика в корне отличалась от принципа перестройки в СССР, так как не насаждалась сверху, а принималась по инициативе снизу.В стране началась постепенная ликвидация колхозов, крестьянским семьям передавали землю в аренду. 70% коллективизированных земель к 1981 году вернулись в частную собственность. В промышленности же 80% государственных предприятий получили возможность самостоятельно извлекать прибыль.Стремительно развивался частный бизнес. Рост малого бизнеса помог частично решить и проблему безработицы, создав миллионы рабочих мест.Стране требовались иностранные инвестиции, и в 1978 году Китай открылся в этом плане для всего мира. Для притока инвестиций правительство Дэна создало свободные экономические зоны (СЭЗ) вдоль южного побережья Китая. Зарегистрированные в этих зонах иностранные компании освобождались от корпоративного налога, а произведенные на экспорт товары – от пошлин. В течение десятилетия все прибрежные районы страны и некоторые внутренние районы были таким образом открыты для внешних инвестиций.За годы реформ поток прямых иностранных инвестиций вырос с $ 4 млрд в 1983 году до 136,3 млрд в 2017-м. По данным Всемирного банка, с 1981 по 2005 год 600 млн человек в Китае вырвались из бедности.Но деятельность Дэн Сяопина вызвала неизбежные противоречия. С одной стороны, реформам противостояло консервативное крыло партии, а также рабочие, пострадавшие от закрытия убыточных предприятий. С другой стороны, молодежь, почувствовавшая вкус экономических свобод, начала требовать свобод политических. С 1986 года в Китае нарастали молодёжные и студенческие протесты, кульминацией которых стала многотысячная и многодневная демонстрация на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.К середине мая на площади находились уже сотни тысяч протестующих. Часть из них объявили голодовку, требуя диалога с властями. В конечном итоге утром 3 июня 1989 года протест был подавлен армией, при этом одним из инициаторов силового решения был именно Дэн Сяопин, который фактически взял на себя всю политическую ответственность за произошедшее. После разгона митингующих на площади Тяньаньмэнь политик сложил все полномочия и отправился на пенсию.Но долго отдыхать ему не пришлось. В конце 1991 года, после развала СССР, в Китае начали брать верх противников реформ. В партийной элите все чаще звучали предложения свернуть преобразования и вернуться к социалистической идеологии времен Мао. И тогда 88-летний Дэн Сяопин решил вернуться в политику, чтобы отстоять дело своей жизни. 17 января 1992 года под предлогом семейного отдыха он отправился в южные провинции, сосредоточие свободных экономических зоны, чтобы заручиться поддержкой местных элит и противопоставить их консерваторам. Именно в ходе этого турне Дэн выдвинул лозунг "Обогащайтесь!"Лозунг был услышан новым поколением китайской номенклатуры. В октябре 1992 года состоялся 14-й съезд КПК, поддержавший продолжение экономических реформ. После этого Дэн Сяопин окончательно ушел на покой. Он умер 19 февраля 1997 года в возрасте 92 лет. В стране объявили национальный траур, флаги КНР были приспущены в течение недели.Ныне Дэн Сяопина почитают в Китае почти так же, как Мао Цзэдуна. Как заявил на днях на пленуме ЦК КПК Си Цзиньпин, в целях дальнейшего углубления рыночных реформ необходимо твёрдо придерживаться идей марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина и опыта, накопленного за годы реформ и открытости, что позволит к 2035 году сформировать "социалистическую рыночную экономику". Что бы это ни значило.

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история, китай, кнр (китай), мао цзэдун, коммунистическая партия, пекин, ссср, экономика, реформы