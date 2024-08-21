https://ukraina.ru/20240821/1056956488.html

"Выстрелит себе в ногу": эксперт о том, зачем Киев затеял авантюру в Курске и решится ли на Белоруссию

"Выстрелит себе в ногу": эксперт о том, зачем Киев затеял авантюру в Курске и решится ли на Белоруссию - 21.08.2024 Украина.ру

"Выстрелит себе в ногу": эксперт о том, зачем Киев затеял авантюру в Курске и решится ли на Белоруссию

Авантюра в Курской области была предпринята потому, что Украине больше негде наступать. Если бы противник мог прорвать фронт на нынешней линии соприкосновения (от Харьковской области до Черного моря), он бы попытался это сделать. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-08-21T04:45

2024-08-21T04:45

2024-08-21T04:45

новости

курская область

белоруссия

сергей полетаев

всу

фронт

наступление

запорожье

курск

резервы

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Если Украина полезет на Белоруссию, она в очередной раз "выстрелит себе в ногу". Да, белорусская армия – не слишком большая по меркам спецоперации. Но восемь-десять боеспособных бригад у нее есть в запасе, рассказал эксперт.От возможной атаки в Белоруссии у Украины войск явно не прибавится. В таком случае ей придется воевать с еще одним противником, который пока находится в стороне, добавил он.Если ВСУ не смогли этого сделать в прошлом году, то сегодня их возможности еще меньше. В 2023 году Украина подготовила для наступления на Запорожье десять бригад. В Курской области она задействовала максимум четыре бригады (10 тысяч человек и вспомогательные тылы), указал он.Не исключено, что у противника еще где-то спрятана такая же группировка. Если ВСУ попробуют наступать в другом месте, то придется признать, что мы недооценили врага и пересматривать весь подход к боевым действиям, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему киевский режим не собирается выигрывать войну на поле боя - в интервью Ростислава Ищенко о последствиях визга в российских соцсетях после нападения ВСУ на Курскую область на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240819/1056942380.html

курская область

белоруссия

запорожье

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новости, курская область, белоруссия, сергей полетаев , всу, фронт, наступление, запорожье, курск, резервы, бригада