Созданы группировки войск РФ "Белгород", "Брянск" и "Курск" - 20.08.2024 Украина.ру
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Созданы группировки войск РФ "Белгород", "Брянск" и "Курск"
Созданы группировки войск РФ "Белгород", "Брянск" и "Курск" - 20.08.2024 Украина.ру
Созданы группировки войск РФ "Белгород", "Брянск" и "Курск"
Глава Минобороны РФ назначил ответственных за выполнение задач в течение суток
2024-08-20T17:20
2024-08-20T17:20
новости
курская область
андрей белоусов
координационный совет
генштаб
минобороны
россия
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Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Глава ведомства назначил ответственных за выполнение конкретных поставленных задач. Каждый ответственный несет ответственность за ее выполнение в суточный срок. В частности, Белоусов назначил ответственными за защиту граждан и территорий от атак представителя Генштаба Вооруженных сил России и командующих группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск". Это - первое публично упоминание таких группировок. Зоны ответственности каждого члена Координационного совета от Минобороны:• заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга отвечает за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан;• заместитель Министра обороны РФ Алексей Криворучко – за вопросы военно-технического обеспечения (вооружение, специальная и военная техника);• заместитель Министра обороны РФ Павел Фрадков – за инженерное обустройство и строительство;• заместитель Министра обороны РФ – руководитель Аппарата МО РФ Олег Савельев – за межведомственное взаимодействие и координацию;• начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин – за медицинское обеспечение;• Заместителем руководителя Координационного совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.
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новости, курская область, андрей белоусов, координационный совет, генштаб, минобороны, россия
Новости, Курская область, Андрей Белоусов, Координационный совет, Генштаб, Минобороны, Россия

Созданы группировки войск РФ "Белгород", "Брянск" и "Курск"

17:20 20.08.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ А. Белоусов в Ленинградском военном округе
Министр обороны РФ А. Белоусов в Ленинградском военном округе
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Глава Минобороны РФ назначил ответственных за выполнение задач в течение суток
Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Глава ведомства назначил ответственных за выполнение конкретных поставленных задач. Каждый ответственный несет ответственность за ее выполнение в суточный срок.
В частности, Белоусов назначил ответственными за защиту граждан и территорий от атак представителя Генштаба Вооруженных сил России и командующих группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск". Это - первое публично упоминание таких группировок.
Зоны ответственности каждого члена Координационного совета от Минобороны:
• заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга отвечает за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан;
• заместитель Министра обороны РФ Алексей Криворучко – за вопросы военно-технического обеспечения (вооружение, специальная и военная техника);
• заместитель Министра обороны РФ Павел Фрадков – за инженерное обустройство и строительство;
• заместитель Министра обороны РФ – руководитель Аппарата МО РФ Олег Савельев – за межведомственное взаимодействие и координацию;
• начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин – за медицинское обеспечение;
• Заместителем руководителя Координационного совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.
 
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