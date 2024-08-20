https://ukraina.ru/20240820/1056960275.html
Созданы группировки войск РФ "Белгород", "Брянск" и "Курск"
Созданы группировки войск РФ "Белгород", "Брянск" и "Курск" - 20.08.2024 Украина.ру
Созданы группировки войск РФ "Белгород", "Брянск" и "Курск"
Глава Минобороны РФ назначил ответственных за выполнение задач в течение суток
2024-08-20T17:20
2024-08-20T17:20
2024-08-20T17:20
новости
курская область
андрей белоусов
координационный совет
генштаб
минобороны
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1a/1056497473_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_6398dcaafb145e597f2e2ab57a8350f8.jpg
Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Глава ведомства назначил ответственных за выполнение конкретных поставленных задач. Каждый ответственный несет ответственность за ее выполнение в суточный срок. В частности, Белоусов назначил ответственными за защиту граждан и территорий от атак представителя Генштаба Вооруженных сил России и командующих группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск". Это - первое публично упоминание таких группировок. Зоны ответственности каждого члена Координационного совета от Минобороны:• заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга отвечает за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан;• заместитель Министра обороны РФ Алексей Криворучко – за вопросы военно-технического обеспечения (вооружение, специальная и военная техника);• заместитель Министра обороны РФ Павел Фрадков – за инженерное обустройство и строительство;• заместитель Министра обороны РФ – руководитель Аппарата МО РФ Олег Савельев – за межведомственное взаимодействие и координацию;• начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин – за медицинское обеспечение;• Заместителем руководителя Координационного совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.
курская область
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1a/1056497473_96:0:2644:1911_1920x0_80_0_0_5b303647c6a4138c335788ae5c965f21.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, андрей белоусов, координационный совет, генштаб, минобороны, россия
Новости, Курская область, Андрей Белоусов, Координационный совет, Генштаб, Минобороны, Россия
Созданы группировки войск РФ "Белгород", "Брянск" и "Курск"
Глава Минобороны РФ назначил ответственных за выполнение задач в течение суток
Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Глава ведомства назначил ответственных за выполнение конкретных поставленных задач. Каждый ответственный несет ответственность за ее выполнение в суточный срок.
В частности, Белоусов назначил ответственными за защиту граждан и территорий от атак представителя Генштаба Вооруженных сил России и командующих группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск". Это - первое публично упоминание таких группировок.
Зоны ответственности каждого члена Координационного совета от Минобороны:
• заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга отвечает за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан;
• заместитель Министра обороны РФ Алексей Криворучко – за вопросы военно-технического обеспечения (вооружение, специальная и военная техника);
• заместитель Министра обороны РФ Павел Фрадков – за инженерное обустройство и строительство;
• заместитель Министра обороны РФ – руководитель Аппарата МО РФ Олег Савельев – за межведомственное взаимодействие и координацию;
• начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин – за медицинское обеспечение;
• Заместителем руководителя Координационного совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.