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Ушаков высказался о переговорах с Украиной после нападения ВСУ на Курскую область

Ушаков высказался о переговорах с Украиной после нападения ВСУ на Курскую область - 19.08.2024 Украина.ру

Ушаков высказался о переговорах с Украиной после нападения ВСУ на Курскую область

Россия не будет вступать в переговорный процесс с Украиной после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом заявил 19 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает Life.ru

2024-08-19T13:11

2024-08-19T13:11

2024-08-19T13:11

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"На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем", - сказал он.Он добавил, что при этом озвученные президентом Владимиром Путиным предложения о выводе ВСУ из четырёх новых регионов и дальнейшем начале переговоров не аннулированы.Ситуация будет зависеть от положения дел на поле боя, в том числе в Курской области, объяснил он. В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.На прошлой неделе российский лидер, говоря о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, украина, россия, владимир путин, переговоры