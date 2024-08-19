Ушаков высказался о переговорах с Украиной после нападения ВСУ на Курскую область - 19.08.2024 Украина.ру
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Ушаков высказался о переговорах с Украиной после нападения ВСУ на Курскую область
Ушаков высказался о переговорах с Украиной после нападения ВСУ на Курскую область - 19.08.2024 Украина.ру
Ушаков высказался о переговорах с Украиной после нападения ВСУ на Курскую область
Россия не будет вступать в переговорный процесс с Украиной после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом заявил 19 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает Life.ru
2024-08-19T13:11
2024-08-19T13:11
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"На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем", - сказал он.Он добавил, что при этом озвученные президентом Владимиром Путиным предложения о выводе ВСУ из четырёх новых регионов и дальнейшем начале переговоров не аннулированы.Ситуация будет зависеть от положения дел на поле боя, в том числе в Курской области, объяснил он. В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.На прошлой неделе российский лидер, говоря о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, украина, россия, владимир путин, переговоры
Новости, Курская область, Украина, Россия, Владимир Путин, переговоры

Ушаков высказался о переговорах с Украиной после нападения ВСУ на Курскую область

13:11 19.08.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Россия не будет вступать в переговорный процесс с Украиной после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом заявил 19 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает Life.ru
"На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем", - сказал он.
Он добавил, что при этом озвученные президентом Владимиром Путиным предложения о выводе ВСУ из четырёх новых регионов и дальнейшем начале переговоров не аннулированы.
Ситуация будет зависеть от положения дел на поле боя, в том числе в Курской области, объяснил он.
В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
На прошлой неделе российский лидер, говоря о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.
Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьУкраинаРоссияВладимир Путинпереговоры
 
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