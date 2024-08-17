Маршрут персонала Запорожской АЭС атаковал украинский дрон - 17.08.2024 Украина.ру
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Маршрут персонала Запорожской АЭС атаковал украинский дрон
Маршрут персонала Запорожской АЭС атаковал украинский дрон - 17.08.2024 Украина.ру
Маршрут персонала Запорожской АЭС атаковал украинский дрон
ВСУ атаковали дроном дорогу, по которой ходят сотрудники Запорожской АЭС. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба ЗАЭС в своем телеграм-канале
2024-08-17T11:40
2024-08-17T11:40
новости
запорожская аэс
магатэ
вооруженные силы украины
нападение
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"Сегодня в 7 утра дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал. Никто не пострадал. Но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции", - говорится в сообщении.Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на Запорожской АЭС, проинформированы об атаке украинских войск и посетили место падения снаряда, отметили в пресс-службе атомной электростанции.Как сообщало издание Украина.ру, вечером 16 августа военкор Марат Хайруллин в своем телеграм-канале сообщил, что ВСУ планируют нанести удары по Курской или Запорожской АЭС. По его данным, для нападения готовится "грязная бомба", которую уже завели на предприятие "Восточно-Горно-обогатительный комбинат" в городе Желтые воды в Днепропетровской области. МИД Украины 17 августа заявил, что эта информация не соответствует действительности.
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новости, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины, нападение
Новости, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, нападение

Маршрут персонала Запорожской АЭС атаковал украинский дрон

11:40 17.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВСУ атаковали дроном дорогу, по которой ходят сотрудники Запорожской АЭС. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба ЗАЭС в своем телеграм-канале
"Сегодня в 7 утра дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал. Никто не пострадал. Но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции", - говорится в сообщении.
Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на Запорожской АЭС, проинформированы об атаке украинских войск и посетили место падения снаряда, отметили в пресс-службе атомной электростанции.
Как сообщало издание Украина.ру, вечером 16 августа военкор Марат Хайруллин в своем телеграм-канале сообщил, что ВСУ планируют нанести удары по Курской или Запорожской АЭС. По его данным, для нападения готовится "грязная бомба", которую уже завели на предприятие "Восточно-Горно-обогатительный комбинат" в городе Желтые воды в Днепропетровской области. МИД Украины 17 августа заявил, что эта информация не соответствует действительности.
Подразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
10:48
Россию хотят принудить к ответным сверхмерам. Безпалько о возможной ядерной провокации КиеваВласти Украины готовят ядерную провокацию на с использованием грязной бомбы. Об этом 16 августа сообщил военкор Марат Хайруллин в своем телеграм-канале, ссылаясь на источники со стороны Украины
 
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