https://ukraina.ru/20240817/1056922521.html
Маршрут персонала Запорожской АЭС атаковал украинский дрон
Маршрут персонала Запорожской АЭС атаковал украинский дрон - 17.08.2024 Украина.ру
Маршрут персонала Запорожской АЭС атаковал украинский дрон
ВСУ атаковали дроном дорогу, по которой ходят сотрудники Запорожской АЭС. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба ЗАЭС в своем телеграм-канале
2024-08-17T11:40
2024-08-17T11:40
2024-08-17T11:40
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запорожская аэс
магатэ
вооруженные силы украины
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"Сегодня в 7 утра дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал. Никто не пострадал. Но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции", - говорится в сообщении.Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на Запорожской АЭС, проинформированы об атаке украинских войск и посетили место падения снаряда, отметили в пресс-службе атомной электростанции.Как сообщало издание Украина.ру, вечером 16 августа военкор Марат Хайруллин в своем телеграм-канале сообщил, что ВСУ планируют нанести удары по Курской или Запорожской АЭС. По его данным, для нападения готовится "грязная бомба", которую уже завели на предприятие "Восточно-Горно-обогатительный комбинат" в городе Желтые воды в Днепропетровской области. МИД Украины 17 августа заявил, что эта информация не соответствует действительности.
https://ukraina.ru/20240817/1056921926.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины, нападение
Новости, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, нападение
Маршрут персонала Запорожской АЭС атаковал украинский дрон
ВСУ атаковали дроном дорогу, по которой ходят сотрудники Запорожской АЭС. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба ЗАЭС в своем телеграм-канале
"Сегодня в 7 утра дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал. Никто не пострадал. Но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции", - говорится в сообщении.
Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на Запорожской АЭС, проинформированы об атаке украинских войск и посетили место падения снаряда, отметили в пресс-службе атомной электростанции.
Как сообщало издание Украина.ру, вечером 16 августа военкор Марат Хайруллин в своем телеграм-канале сообщил, что ВСУ планируют нанести удары по Курской или Запорожской АЭС. По его данным, для нападения готовится "грязная бомба", которую уже завели на предприятие "Восточно-Горно-обогатительный комбинат" в городе Желтые воды в Днепропетровской области. МИД Украины 17 августа заявил, что эта информация не соответствует действительности.