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В Сумской области уничтожены "Хаймарсы", обстреливавшие Курскую область

В Сумской области уничтожены "Хаймарсы", обстреливавшие Курскую область - 16.08.2024 Украина.ру

В Сумской области уничтожены "Хаймарсы", обстреливавшие Курскую область

Минобороны России опубликовало 16 августа видеозапись поражения РСЗО HIMARS производства США, из которых ВСУ обстреливали территорию Курской области

2024-08-16T13:05

2024-08-16T13:05

2024-08-16T13:05

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"Две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, с которых велись обстрелы Курской области, уничтожены в районе населенного пункта Мирополье Сумской области", - сказано в официальном сообщении Минобороны России.В комментарии к видеозаписи отмечены взрывы, детонация боекомплекта, пожар и вылет реактивного снаряда уничтожаемой реактивной системы залпового огня.Отмечено также, что по вскрытым позициям РСЗО HIMARS были нанесены два ракетных удара. В результате ударов уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, транспортно-заряжающая машина и два дополнительных пакета (12 реактивных снарядов).Накануне российское министерство сообщило об уничтожении ударами ОТРК "Искандер" в Сумской области РСЗО HIMARS, с которой велись обстрелы Курской области. При этом были уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, дополнительный пакет (6 реактивных снарядов) и два автомобиля охранения.ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. США, ЕС и НАТО поддерживают украинскую интервенцию в Россию. Подробности в публикации Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Генштаб ВС РФ разработал план действий по защите Белгородской области – об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на совещании по вопросам безопасности населения и инфраструктуры на приграничных территориях в Курской, Брянской и Белгородской областях. Больше подробностей о событиях в Курской области и не только в обзоре Украина.ру Атака на Крым, бои в Курской области и роль НАТО. Главное на Украине на утро 16 августа

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