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В Сумской области уничтожены "Хаймарсы", обстреливавшие Курскую область
В Сумской области уничтожены "Хаймарсы", обстреливавшие Курскую область - 16.08.2024 Украина.ру
В Сумской области уничтожены "Хаймарсы", обстреливавшие Курскую область
Минобороны России опубликовало 16 августа видеозапись поражения РСЗО HIMARS производства США, из которых ВСУ обстреливали территорию Курской области
2024-08-16T13:05
2024-08-16T13:05
2024-08-16T13:05
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"Две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, с которых велись обстрелы Курской области, уничтожены в районе населенного пункта Мирополье Сумской области", - сказано в официальном сообщении Минобороны России.В комментарии к видеозаписи отмечены взрывы, детонация боекомплекта, пожар и вылет реактивного снаряда уничтожаемой реактивной системы залпового огня.Отмечено также, что по вскрытым позициям РСЗО HIMARS были нанесены два ракетных удара. В результате ударов уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, транспортно-заряжающая машина и два дополнительных пакета (12 реактивных снарядов).Накануне российское министерство сообщило об уничтожении ударами ОТРК "Искандер" в Сумской области РСЗО HIMARS, с которой велись обстрелы Курской области. При этом были уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, дополнительный пакет (6 реактивных снарядов) и два автомобиля охранения.ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. США, ЕС и НАТО поддерживают украинскую интервенцию в Россию. Подробности в публикации Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Генштаб ВС РФ разработал план действий по защите Белгородской области – об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на совещании по вопросам безопасности населения и инфраструктуры на приграничных территориях в Курской, Брянской и Белгородской областях. Больше подробностей о событиях в Курской области и не только в обзоре Украина.ру Атака на Крым, бои в Курской области и роль НАТО. Главное на Украине на утро 16 августа
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новости, курская область, россия, сша, вооруженные силы украины, сво, кто, himars, рсзо, ракеты, обстрелы, минобороны рф, всу, потери всу
Новости, Курская область, Россия, США, Вооруженные силы Украины, СВО, КТО, HIMARS, РСЗО, ракеты, обстрелы, Минобороны РФ, ВСУ, потери ВСУ
В Сумской области уничтожены "Хаймарсы", обстреливавшие Курскую область
Минобороны России опубликовало 16 августа видеозапись поражения РСЗО HIMARS производства США, из которых ВСУ обстреливали территорию Курской области
"Две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, с которых велись обстрелы Курской области, уничтожены в районе населенного пункта Мирополье Сумской области", - сказано в официальном сообщении Минобороны России.
В комментарии к видеозаписи отмечены взрывы, детонация боекомплекта, пожар и вылет реактивного снаряда уничтожаемой реактивной системы залпового огня.
Отмечено также, что по вскрытым позициям РСЗО HIMARS были нанесены два ракетных удара. В результате ударов уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, транспортно-заряжающая машина и два дополнительных пакета (12 реактивных снарядов).
Накануне российское министерство сообщило
об уничтожении ударами ОТРК "Искандер" в Сумской области РСЗО HIMARS, с которой велись обстрелы Курской области. При этом были уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, дополнительный пакет (6 реактивных снарядов) и два автомобиля охранения.
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