https://ukraina.ru/20240816/1056899456.html
ВСУ рассказали о провальной попытке атаковать Белгородскую область - Washington Post
ВСУ рассказали о провальной попытке атаковать Белгородскую область - Washington Post - 16.08.2024 Украина.ру
ВСУ рассказали о провальной попытке атаковать Белгородскую область - Washington Post
Провальная попытка нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область обернулась гибелью многих украинских боевиков, пишет Washington Post
2024-08-16T08:42
2024-08-16T08:42
2024-08-16T08:42
новости
белгородская область
краснояружский район
брянская область
вооруженные силы украины
атака
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Как рассказали изданию на условиях анонимности солдаты и один командир ВСУ, Белгородская область была готова к угрозе нападения - укреплена противотанковыми заграждениями и заминирована, части ВСУ почти мгновенно подверглись интенсивным обстрелам артиллерии и беспилотников, а также авиаударам.Боевик ВСУ с позывным Хакер признал, что вся их группа получила ранения в день, когда они попытались напасть на Белгородскую область в районе Колотиловки Краснояружского района "четыре дня назад". В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Подробнее о ситуации в регионе - в материале В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера на сайте Украина.ру.
белгородская область
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, белгородская область, краснояружский район, брянская область, вооруженные силы украины, атака
Новости, Белгородская область, Краснояружский район, Брянская область, Вооруженные силы Украины, атака
ВСУ рассказали о провальной попытке атаковать Белгородскую область - Washington Post
Провальная попытка нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область обернулась гибелью многих украинских боевиков, пишет Washington Post
Как рассказали изданию на условиях анонимности солдаты и один командир ВСУ, Белгородская область была готова к угрозе нападения - укреплена противотанковыми заграждениями и заминирована, части ВСУ почти мгновенно подверглись интенсивным обстрелам артиллерии и беспилотников, а также авиаударам.
Боевик ВСУ с позывным Хакер признал, что вся их группа получила ранения в день, когда они попытались напасть на Белгородскую область в районе Колотиловки Краснояружского района "четыре дня назад".
"Хакер рассказал, что многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить. Обстрелы оставались такими интенсивными, что выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней, пока утром в четверг не прибыла бронетехника, чтобы эвакуировать их для оказания медицинской помощи", - пишет издание.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Подробнее о ситуации в регионе - в материале В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера на сайте Украина.ру.