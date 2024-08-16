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ВСУ рассказали о провальной попытке атаковать Белгородскую область - Washington Post

ВСУ рассказали о провальной попытке атаковать Белгородскую область - Washington Post - 16.08.2024 Украина.ру

ВСУ рассказали о провальной попытке атаковать Белгородскую область - Washington Post

Провальная попытка нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область обернулась гибелью многих украинских боевиков, пишет Washington Post

2024-08-16T08:42

2024-08-16T08:42

2024-08-16T08:42

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белгородская область

краснояружский район

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вооруженные силы украины

атака

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Как рассказали изданию на условиях анонимности солдаты и один командир ВСУ, Белгородская область была готова к угрозе нападения - укреплена противотанковыми заграждениями и заминирована, части ВСУ почти мгновенно подверглись интенсивным обстрелам артиллерии и беспилотников, а также авиаударам.Боевик ВСУ с позывным Хакер признал, что вся их группа получила ранения в день, когда они попытались напасть на Белгородскую область в районе Колотиловки Краснояружского района "четыре дня назад". В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Подробнее о ситуации в регионе - в материале В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера на сайте Украина.ру.

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новости, белгородская область, краснояружский район, брянская область, вооруженные силы украины, атака