"Не задавая лишних вопросов": Ищенко о том, почему офицеры ВСУ отказываются посылать солдат на убой
Украинские офицеры, также как и их подчинённые, не могут понять, почему командование бросает в бой явно потерявшие боеспособность бригады, их не учили всю жизнь выполнять приказы не рефлексируя и не задавая лишних вопросов. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
За время боёв ВСУ потеряли не только большую часть офицеров ротного звена, но и значительную часть старших офицеров. Нынешние украинские майоры, подполковники и полковники – вчерашние капитаны и старшие лейтенанты, а часть старших офицеров призвана из запаса, рассказал эксперт.
Офицерство же ротного звена практически сплошь состоит из призванных из запаса выпускников гражданских ВУЗов, закончивших военную кафедру и ни разу не служивших, отметил он.
Так же как из солдатских рядов два с половиной года боевых действий выбили большую часть добровольцев и контрактников-профессионалов, так и офицеры-профессионалы, заместились мобилизованными гражданскими, указал политолог.
"Такие офицеры, как и их подчинённые, не могут понять, почему командование бросает в бой явно потерявшие боеспособность бригады и их не учили всю жизнь выполнять приказы не рефлексируя и не задавая лишних вопросов", - подчеркнул Ищенко.
Те же немногие профессионалы, которые ещё уцелели в бригадном и батальонном звене и которые раньше спокойно посылали своих солдат на убой в любом количестве, начали осознавать, что уничтожение их частей и соединений снижает их вес и авторитет в ВСУ, а с ними падают и карьерные перспективы, резюмировал автор материала.
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