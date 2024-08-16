"Не задавая лишних вопросов": Ищенко о том, почему офицеры ВСУ отказываются посылать солдат на убой - 16.08.2024 Украина.ру
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"Не задавая лишних вопросов": Ищенко о том, почему офицеры ВСУ отказываются посылать солдат на убой
"Не задавая лишних вопросов": Ищенко о том, почему офицеры ВСУ отказываются посылать солдат на убой - 16.08.2024 Украина.ру
"Не задавая лишних вопросов": Ищенко о том, почему офицеры ВСУ отказываются посылать солдат на убой
Украинские офицеры, также как и их подчинённые, не могут понять, почему командование бросает в бой явно потерявшие боеспособность бригады, их не учили всю жизнь выполнять приказы не рефлексируя и не задавая лишних вопросов. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-08-16T05:30
2024-08-16T05:30
новости
украина
ростислав ищенко
украинская армия
командование
офицеры
солдаты
всу
капитаны
потери
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За время боёв ВСУ потеряли не только большую часть офицеров ротного звена, но и значительную часть старших офицеров. Нынешние украинские майоры, подполковники и полковники – вчерашние капитаны и старшие лейтенанты, а часть старших офицеров призвана из запаса, рассказал эксперт.Офицерство же ротного звена практически сплошь состоит из призванных из запаса выпускников гражданских ВУЗов, закончивших военную кафедру и ни разу не служивших, отметил он.Так же как из солдатских рядов два с половиной года боевых действий выбили большую часть добровольцев и контрактников-профессионалов, так и офицеры-профессионалы, заместились мобилизованными гражданскими, указал политолог.Те же немногие профессионалы, которые ещё уцелели в бригадном и батальонном звене и которые раньше спокойно посылали своих солдат на убой в любом количестве, начали осознавать, что уничтожение их частей и соединений снижает их вес и авторитет в ВСУ, а с ними падают и карьерные перспективы, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.руПодробнее о сути конфликта украинской власти и ее генералитета в лице Сырского - в материале Михаила Павлива Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены?
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новости, украина, ростислав ищенко, украинская армия, командование, офицеры, солдаты, всу, капитаны, потери, потери всу, территориальные потери
Новости, Украина, Ростислав Ищенко, украинская армия, командование, офицеры, солдаты, ВСУ, капитаны, потери, потери ВСУ, территориальные потери

"Не задавая лишних вопросов": Ищенко о том, почему офицеры ВСУ отказываются посылать солдат на убой

05:30 16.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Украинские офицеры, также как и их подчинённые, не могут понять, почему командование бросает в бой явно потерявшие боеспособность бригады, их не учили всю жизнь выполнять приказы не рефлексируя и не задавая лишних вопросов. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
За время боёв ВСУ потеряли не только большую часть офицеров ротного звена, но и значительную часть старших офицеров. Нынешние украинские майоры, подполковники и полковники – вчерашние капитаны и старшие лейтенанты, а часть старших офицеров призвана из запаса, рассказал эксперт.
Офицерство же ротного звена практически сплошь состоит из призванных из запаса выпускников гражданских ВУЗов, закончивших военную кафедру и ни разу не служивших, отметил он.
Так же как из солдатских рядов два с половиной года боевых действий выбили большую часть добровольцев и контрактников-профессионалов, так и офицеры-профессионалы, заместились мобилизованными гражданскими, указал политолог.
"Такие офицеры, как и их подчинённые, не могут понять, почему командование бросает в бой явно потерявшие боеспособность бригады и их не учили всю жизнь выполнять приказы не рефлексируя и не задавая лишних вопросов", - подчеркнул Ищенко.
Те же немногие профессионалы, которые ещё уцелели в бригадном и батальонном звене и которые раньше спокойно посылали своих солдат на убой в любом количестве, начали осознавать, что уничтожение их частей и соединений снижает их вес и авторитет в ВСУ, а с ними падают и карьерные перспективы, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о сути конфликта украинской власти и ее генералитета в лице Сырского - в материале Михаила Павлива Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены?
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НовостиУкраинаРостислав Ищенкоукраинская армиякомандованиеофицерысолдатыВСУкапитаныпотерипотери ВСУтерриториальные потери
 
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05:30"Не задавая лишних вопросов": Ищенко о том, почему офицеры ВСУ отказываются посылать солдат на убой
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