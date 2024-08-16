https://ukraina.ru/20240816/1056896592.html

"Не задавая лишних вопросов": Ищенко о том, почему офицеры ВСУ отказываются посылать солдат на убой

"Не задавая лишних вопросов": Ищенко о том, почему офицеры ВСУ отказываются посылать солдат на убой - 16.08.2024 Украина.ру

"Не задавая лишних вопросов": Ищенко о том, почему офицеры ВСУ отказываются посылать солдат на убой

Украинские офицеры, также как и их подчинённые, не могут понять, почему командование бросает в бой явно потерявшие боеспособность бригады, их не учили всю жизнь выполнять приказы не рефлексируя и не задавая лишних вопросов. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-08-16T05:30

2024-08-16T05:30

2024-08-16T05:30

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украина

ростислав ищенко

украинская армия

командование

офицеры

солдаты

всу

капитаны

потери

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За время боёв ВСУ потеряли не только большую часть офицеров ротного звена, но и значительную часть старших офицеров. Нынешние украинские майоры, подполковники и полковники – вчерашние капитаны и старшие лейтенанты, а часть старших офицеров призвана из запаса, рассказал эксперт.Офицерство же ротного звена практически сплошь состоит из призванных из запаса выпускников гражданских ВУЗов, закончивших военную кафедру и ни разу не служивших, отметил он.Так же как из солдатских рядов два с половиной года боевых действий выбили большую часть добровольцев и контрактников-профессионалов, так и офицеры-профессионалы, заместились мобилизованными гражданскими, указал политолог.Те же немногие профессионалы, которые ещё уцелели в бригадном и батальонном звене и которые раньше спокойно посылали своих солдат на убой в любом количестве, начали осознавать, что уничтожение их частей и соединений снижает их вес и авторитет в ВСУ, а с ними падают и карьерные перспективы, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.руПодробнее о сути конфликта украинской власти и ее генералитета в лице Сырского - в материале Михаила Павлива Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены?

https://ukraina.ru/20240815/1056883657.html

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