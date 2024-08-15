https://ukraina.ru/20240815/1056868834.html

"Замочим и в сортире": эксперт объяснил, почему России не о чем договариваться с террористами в Киеве

"Замочим и в сортире": эксперт объяснил, почему России не о чем договариваться с террористами в Киеве - 15.08.2024 Украина.ру

"Замочим и в сортире": эксперт объяснил, почему России не о чем договариваться с террористами в Киеве

Дональд Трамп - прагматик и коммерчески мыслящий человек. За ним, как за Камалой Харрис, стоят серьезные лоббисты ВПК. Но эти лобби-группы рассчитывают на конфликт в Тихом океане, который позволит им еще больше обогатиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин

2024-08-15T05:15

2024-08-15T05:15

2024-08-15T05:15

новости

украина

россия

алексей мухин

дональд трамп

сша

впк

камала харрис

всу

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056699887_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0a606d3cf2cb19a1edc77c7289c204f1.jpg

Недавно турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что украинский народ готовят к переговорам с Россией.По мнению эксперта, на данным этапе технически это будет сделать сложно. Украина - это не страна развитых информационных технологий, помимо ЦИПСО, который конкретно занимается пропагандой и зомбированием, отметил политолог.А что касается проведения референдума по переговорам, то это попытка отвлечь внимание. Это просто желание снять с Зеленского ответственность и переложить ее на население Украины. Но это не сработает, отметил эксперт.Дональд Трамп - прагматик и коммерчески мыслящий человек. За ним, как за Камалой Харрис, стоят серьезные лоббисты ВПК. Но эти лобби-группы рассчитывают на другой конфликт, который позволит им еще больше обогатиться. На конфликт в Тихоокеанском регионе, указал Мухин.Поэтому им Украина не нужна, поэтому Зеленский пытается с помощью террористических методов улучшить свои переговорные позиции, показать, что он договороспособен, добавил он."Президент [России Владимир] Путин накануне сказал - как можно договариваться с террористами? Эксперты тут же вспомнили его исторические слова: найдем террористов в сортире - замочим и в сортире", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как избирательная кампания в США переходит в активную фазу - в материале Евгении Кондаковой: Харрис переломила ход борьбы с Трампом, но радоваться ей рано: новый поворот президентской гонки в США на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240814/1056864253.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, алексей мухин, дональд трамп, сша, впк, камала харрис, всу, терроризм, террорист