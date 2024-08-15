"Замочим и в сортире": эксперт объяснил, почему России не о чем договариваться с террористами в Киеве - 15.08.2024 Украина.ру
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"Замочим и в сортире": эксперт объяснил, почему России не о чем договариваться с террористами в Киеве
"Замочим и в сортире": эксперт объяснил, почему России не о чем договариваться с террористами в Киеве - 15.08.2024 Украина.ру
"Замочим и в сортире": эксперт объяснил, почему России не о чем договариваться с террористами в Киеве
Дональд Трамп - прагматик и коммерчески мыслящий человек. За ним, как за Камалой Харрис, стоят серьезные лоббисты ВПК. Но эти лобби-группы рассчитывают на конфликт в Тихом океане, который позволит им еще больше обогатиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
2024-08-15T05:15
2024-08-15T05:15
новости
украина
россия
алексей мухин
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сша
впк
камала харрис
всу
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Недавно турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что украинский народ готовят к переговорам с Россией.По мнению эксперта, на данным этапе технически это будет сделать сложно. Украина - это не страна развитых информационных технологий, помимо ЦИПСО, который конкретно занимается пропагандой и зомбированием, отметил политолог.А что касается проведения референдума по переговорам, то это попытка отвлечь внимание. Это просто желание снять с Зеленского ответственность и переложить ее на население Украины. Но это не сработает, отметил эксперт.Дональд Трамп - прагматик и коммерчески мыслящий человек. За ним, как за Камалой Харрис, стоят серьезные лоббисты ВПК. Но эти лобби-группы рассчитывают на другой конфликт, который позволит им еще больше обогатиться. На конфликт в Тихоокеанском регионе, указал Мухин.Поэтому им Украина не нужна, поэтому Зеленский пытается с помощью террористических методов улучшить свои переговорные позиции, показать, что он договороспособен, добавил он."Президент [России Владимир] Путин накануне сказал - как можно договариваться с террористами? Эксперты тут же вспомнили его исторические слова: найдем террористов в сортире - замочим и в сортире", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как избирательная кампания в США переходит в активную фазу - в материале Евгении Кондаковой: Харрис переломила ход борьбы с Трампом, но радоваться ей рано: новый поворот президентской гонки в США на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, алексей мухин, дональд трамп, сша, впк, камала харрис, всу, терроризм, террорист
Новости, Украина, Россия, Алексей Мухин, Дональд Трамп, США, ВПК, Камала Харрис, ВСУ, терроризм, террорист

"Замочим и в сортире": эксперт объяснил, почему России не о чем договариваться с террористами в Киеве

05:15 15.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Дональд Трамп - прагматик и коммерчески мыслящий человек. За ним, как за Камалой Харрис, стоят серьезные лоббисты ВПК. Но эти лобби-группы рассчитывают на конфликт в Тихом океане, который позволит им еще больше обогатиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
Недавно турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что украинский народ готовят к переговорам с Россией.
По мнению эксперта, на данным этапе технически это будет сделать сложно. Украина - это не страна развитых информационных технологий, помимо ЦИПСО, который конкретно занимается пропагандой и зомбированием, отметил политолог.
А что касается проведения референдума по переговорам, то это попытка отвлечь внимание. Это просто желание снять с Зеленского ответственность и переложить ее на население Украины. Но это не сработает, отметил эксперт.
Дональд Трамп - прагматик и коммерчески мыслящий человек. За ним, как за Камалой Харрис, стоят серьезные лоббисты ВПК. Но эти лобби-группы рассчитывают на другой конфликт, который позволит им еще больше обогатиться. На конфликт в Тихоокеанском регионе, указал Мухин.
Поэтому им Украина не нужна, поэтому Зеленский пытается с помощью террористических методов улучшить свои переговорные позиции, показать, что он договороспособен, добавил он.
"Президент [России Владимир] Путин накануне сказал - как можно договариваться с террористами? Эксперты тут же вспомнили его исторические слова: найдем террористов в сортире - замочим и в сортире", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как избирательная кампания в США переходит в активную фазу - в материале Евгении Кондаковой: Харрис переломила ход борьбы с Трампом, но радоваться ей рано: новый поворот президентской гонки в США на сайте Украина.ру
Михаил Онуфриенко интервью
Вчера, 17:00
Михаил Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-ЙоркаЗадача ВСУ в Курской области - создание паники. Люди откровенно не понимают или делают вид, что не понимают разницу между действиями рейдовых групп и формированием линии фронта. Противник не пытается где-то закрепиться, он пытается наносить удары на возможно большей территории.
 
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