Нельзя дать ВСУ закрепиться: военкор раскрыл замысел "кавалерийского наскока" врага в Курской области - 14.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240814/1056850754.html
Нельзя дать ВСУ закрепиться: военкор раскрыл замысел "кавалерийского наскока" врага в Курской области
Нельзя дать ВСУ закрепиться: военкор раскрыл замысел "кавалерийского наскока" врага в Курской области - 14.08.2024 Украина.ру
Нельзя дать ВСУ закрепиться: военкор раскрыл замысел "кавалерийского наскока" врага в Курской области
В Киеве полагали, что ВС РФ снимут самые боеспособные части и перебросят их на Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы прорвать оголенные фронты. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-08-14T04:45
2024-08-14T04:45
новости
курская область
россия
киев
всу
резервы
атака
наступление
вс рф
бои
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/83/1034028351_0:353:3388:2259_1920x0_80_0_0_2f25e026a9e102c1ad5a48387e54bfff.jpg
В Курской области нельзя дать противнику возможность закрепиться так, как ВС РФ закреплялись в Запорожской области. Но при нынешней плотной работе ФАБами речь о серьезном повсеместном окапывании противника не идет, рассказал военкор.Если посмотреть, как развивались события до наскока противника в Курскую область, то у ВС РФ был неплохой темп наступления в Донбассе, причем повсеместно, уточнил журналист.На Покровском (Красноармейском) участке, на Дзержинском (Торецком) направлении, в Часов Яре российские силы освободили полквартала Октябрьский от Мариупольской улицы. Пока этот темп сохраняется, ВСУ нужно его сбить, подчеркнул Ермаков.В Киеве полагали, что ВС РФ снимут самые боеспособные части и перебросят их в Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы прорвать оголенные фронты, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, чего хочет добиться украинское командование в Курской области - в интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи
https://ukraina.ru/20240812/1056798170.html
курская область
россия
киев
часов яр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/83/1034028351_207:0:3219:2259_1920x0_80_0_0_787e7dcfcc11857150b9774e43e12654.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, киев, всу, резервы, атака, наступление, вс рф, бои, сво, фронт, часов яр
Новости, Курская область, Россия, Киев, ВСУ, резервы, атака, наступление, ВС РФ, бои, СВО, фронт, Часов Яр

Нельзя дать ВСУ закрепиться: военкор раскрыл замысел "кавалерийского наскока" врага в Курской области

04:45 14.08.2024
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий украинский танк бтр оружие
ВСУ военнослужащий украинский танк бтр оружие - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
В Киеве полагали, что ВС РФ снимут самые боеспособные части и перебросят их на Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы прорвать оголенные фронты. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
В Курской области нельзя дать противнику возможность закрепиться так, как ВС РФ закреплялись в Запорожской области. Но при нынешней плотной работе ФАБами речь о серьезном повсеместном окапывании противника не идет, рассказал военкор.
Если посмотреть, как развивались события до наскока противника в Курскую область, то у ВС РФ был неплохой темп наступления в Донбассе, причем повсеместно, уточнил журналист.
На Покровском (Красноармейском) участке, на Дзержинском (Торецком) направлении, в Часов Яре российские силы освободили полквартала Октябрьский от Мариупольской улицы. Пока этот темп сохраняется, ВСУ нужно его сбить, подчеркнул Ермаков.
"Естественно, полных данных о численности наших войск у них нет, есть приблизительные оценки. Они рассчитывали, что на защиту своих территорий, которые были в составе РФ до начала СВО, Россия кинет все войска откуда возможно, чтобы не потерять лицо", - сообщил он.
В Киеве полагали, что ВС РФ снимут самые боеспособные части и перебросят их в Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы прорвать оголенные фронты, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, чего хочет добиться украинское командование в Курской области - в интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи
Ростислав Ищенко интервью
12 августа, 07:00
Ростислав Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в ГрузииЕсли бы Украина была в нормальном состоянии, разрыв отношений со странами Африки стал бы для нее серьезным ударом. Но когда она находится в состоянии военно-политической катастрофы, и речь идет о том, сколько ей месяцев осталось существовать, то для нее это все равно, что объявление Аргентиной войны Германии в 1945 году
 
НовостиКурская областьРоссияКиевВСУрезервыатаканаступлениеВС РФбоиСВОфронтЧасов Яр
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:10Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область?
06:48"Гусарская рулетка". Украинские эксперты о рисках курской авантюры киевского режима
06:15"Умри ты сегодня, а я завтра": Бавырин объяснил, почему в Курске Зеленскому нужно выиграть время
06:00"За это время смогут окопаться": военкор раскрыл, как изменится характер боев в Курской области
05:45Первая фаза наступления ВСУ: военкор рассказал, как проходит локализация противника в Курской области
05:30"Она при последнем издыхании": Ищенко о том, что означает разрыв дипотношений Украины с Нигером и Мали
05:15"У них один уже еле ходит": политолог объяснил, почему стремительно падает рейтинг пожилого Трампа
05:00Шансы Трампа падают: Бавырин о том, зачем Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"
04:45Нельзя дать ВСУ закрепиться: военкор раскрыл замысел "кавалерийского наскока" врага в Курской области
04:30Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку
04:15"Он озлобляется": эксперт раскрыл, почему в случае проигрыша Трамп угрожает "кошмаром во всем мире"
04:00Был информационный шок: политолог о том, причастны ли спецслужбы Британии к атаке на Курскую область
03:45"Война 08.08.08": Ищенко объяснил, почему события в Грузии похожи на специальную военную операцию
03:30"Первый шок уже прошел". Военкор рассказал, сколько еще продлится "кавалерийский наскок" ВСУ в Курске
03:15"ГУР сказало, что это их люди": Ищенко рассказал, чем занимался украинский спецназ в Нигере и Мали
03:00Ищенко: осетинские народы мечтают объединиться в России, пока гордая Абхазия строит свое государство
19:30Дмитрий Бавырин: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис
19:03Всесторонняя помощь курянам, продвижение ВС РФ в Донбассе, отношения Киева и Минска. Итоги 13 августа
18:16МИД Украины заявляет о несущественности проблем со странами континента в своей "Африканской стратегии"
17:47В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии
Лента новостейМолния