https://ukraina.ru/20240814/1056850754.html

Нельзя дать ВСУ закрепиться: военкор раскрыл замысел "кавалерийского наскока" врага в Курской области

Нельзя дать ВСУ закрепиться: военкор раскрыл замысел "кавалерийского наскока" врага в Курской области - 14.08.2024 Украина.ру

Нельзя дать ВСУ закрепиться: военкор раскрыл замысел "кавалерийского наскока" врага в Курской области

В Киеве полагали, что ВС РФ снимут самые боеспособные части и перебросят их на Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы прорвать оголенные фронты. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-08-14T04:45

2024-08-14T04:45

2024-08-14T04:45

новости

курская область

россия

киев

всу

резервы

атака

наступление

вс рф

бои

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В Курской области нельзя дать противнику возможность закрепиться так, как ВС РФ закреплялись в Запорожской области. Но при нынешней плотной работе ФАБами речь о серьезном повсеместном окапывании противника не идет, рассказал военкор.Если посмотреть, как развивались события до наскока противника в Курскую область, то у ВС РФ был неплохой темп наступления в Донбассе, причем повсеместно, уточнил журналист.На Покровском (Красноармейском) участке, на Дзержинском (Торецком) направлении, в Часов Яре российские силы освободили полквартала Октябрьский от Мариупольской улицы. Пока этот темп сохраняется, ВСУ нужно его сбить, подчеркнул Ермаков.В Киеве полагали, что ВС РФ снимут самые боеспособные части и перебросят их в Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы прорвать оголенные фронты, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, чего хочет добиться украинское командование в Курской области - в интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи

https://ukraina.ru/20240812/1056798170.html

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