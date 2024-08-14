Нельзя дать ВСУ закрепиться: военкор раскрыл замысел "кавалерийского наскока" врага в Курской области
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий украинский танк бтр оружие
© AP / Vadim Ghirda
В Киеве полагали, что ВС РФ снимут самые боеспособные части и перебросят их на Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы прорвать оголенные фронты. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
В Курской области нельзя дать противнику возможность закрепиться так, как ВС РФ закреплялись в Запорожской области. Но при нынешней плотной работе ФАБами речь о серьезном повсеместном окапывании противника не идет, рассказал военкор.
Если посмотреть, как развивались события до наскока противника в Курскую область, то у ВС РФ был неплохой темп наступления в Донбассе, причем повсеместно, уточнил журналист.
На Покровском (Красноармейском) участке, на Дзержинском (Торецком) направлении, в Часов Яре российские силы освободили полквартала Октябрьский от Мариупольской улицы. Пока этот темп сохраняется, ВСУ нужно его сбить, подчеркнул Ермаков.
"Естественно, полных данных о численности наших войск у них нет, есть приблизительные оценки. Они рассчитывали, что на защиту своих территорий, которые были в составе РФ до начала СВО, Россия кинет все войска откуда возможно, чтобы не потерять лицо", - сообщил он.
В Киеве полагали, что ВС РФ снимут самые боеспособные части и перебросят их в Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы прорвать оголенные фронты, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе читайте на сайте Украина.ру
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