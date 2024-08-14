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Назначенный Зеленским "губернатор Донецкой области" украл более 56 млн грн

Назначенный Зеленским "губернатор Донецкой области" украл более 56 млн грн - 14.08.2024 Украина.ру

Назначенный Зеленским "губернатор Донецкой области" украл более 56 млн грн

Семь квартир в Киеве и Ужгороде, а также дом, участок, гаражи и элитный автомобиль приобрел за три года руководитель государственного органа со "специальным статусом" на Украине. Его заподозрили в незаконном присвоении 56 миллионов гривен, информирует Спецпрокуратура страны (САП)

2024-08-14T14:21

2024-08-14T14:21

2024-08-14T14:21

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Среди прочего, чиновник купил семь квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м, дом на более 220 кв. м и пару земельных участка под Киевом, два гаражных бокса, шесть машино-мест, три нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м и автомобиль "ВМW Х3".Общая стоимость активов составила 61,7 млн грн. при этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли приобретать такое дорогостоящее имущество, уточнили в Спецпрокуратуре.Примечательно, что поводом для расследования САП стало обнародование журналистского расследования. По информации депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, фигурантом дела оказался бывший "руководитель Донецкой администрации"."Судя по описанию и данным, речь о действующем главе АМКУ и экс-главе Донецкой облгосадминистрации, руководителе военно-гражданской администрации Павле Кириленко", - указал он.Ранее сообщалось, что военные подрядчики тянут с контрактами на Украине из-за масштабной коррупции в среде чиновников. Читайте также о чем мечтает украинская элита в материале автора Украина.ру Дмитрия Ковалевича.

https://ukraina.ru/20240803/1056638942.html

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новости, сап, донбасс, коррупция, сво