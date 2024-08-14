Назначенный Зеленским "губернатор Донецкой области" украл более 56 млн грн
Бывший глава Донецкой администрации, назначенный Киевом, украл более 56 млн грн
Семь квартир в Киеве и Ужгороде, а также дом, участок, гаражи и элитный автомобиль приобрел за три года руководитель государственного органа со "специальным статусом" на Украине. Его заподозрили в незаконном присвоении 56 миллионов гривен, информирует Спецпрокуратура страны (САП)
"Досудебным расследованием установлено, что в 2020-2023 годах указанное лицо, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрело 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены", - сказано в телеграм-канале САП.
Среди прочего, чиновник купил семь квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м, дом на более 220 кв. м и пару земельных участка под Киевом, два гаражных бокса, шесть машино-мест, три нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м и автомобиль "ВМW Х3".
Общая стоимость активов составила 61,7 млн грн. при этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли приобретать такое дорогостоящее имущество, уточнили в Спецпрокуратуре.
Примечательно, что поводом для расследования САП стало обнародование журналистского расследования.
По информации депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, фигурантом дела оказался бывший "руководитель Донецкой администрации".
"Судя по описанию и данным, речь о действующем главе АМКУ и экс-главе Донецкой облгосадминистрации, руководителе военно-гражданской администрации Павле Кириленко", - указал он.
Ранее сообщалось, что военные подрядчики тянут с контрактами на Украине из-за масштабной коррупции в среде чиновников.
3 августа, 06:25Коррупция на восстановлении детской больницы и подготовка к подрыву Днепрогэса. Запорожье сегодняВ подконтрольном Киеву Запорожье сейчас развивается очередной крупный коррупционный скандал. Для восстановления киевской больницы "Охматдет" была выбрана строительная фирма из Запорожья "Буд-технолоджи", которая предложила на тендере самую высокую цену.