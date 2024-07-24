https://ukraina.ru/20240724/1056427445.html

Запретить церковь, отменить права и свободы, откупаться за коррупцию. О чем мечтает украинская элита

Запретить церковь, отменить права и свободы, откупаться за коррупцию. О чем мечтает украинская элита - 24.07.2024 Украина.ру

Запретить церковь, отменить права и свободы, откупаться за коррупцию. О чем мечтает украинская элита

Последние дни представители украинской элиты с волнением следили за политическими пертурбациями в США, стараясь заручиться поддержкой возможного победителя. В то же время не забывали о себе, пытаясь обезопасить на будущее свои коррупционные схемы.

2024-07-24T06:17

2024-07-24T06:17

2024-07-24T06:17

эксклюзив

украина

элита

запрет

права

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сша

запад

валерий залужный

давид арахамия

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Особо возмутил украинское общество законопроект, поданный на прошлой неделе главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией об откупе за коррупцию. Сумма откупа будет зависеть от тяжести вменяемой статьи. В качестве аргумента Арахамия ссылался на требования западных партнеров, а это на Украине говорит о предложении, от которого невозможно отказаться.Слова "требование западных партнеров" на Украине произносят с пиететом, как бы озвучивая волю языческого божества, требующего жертв.Украинский политический эксперт Дмитрий Спивак утверждает, что законопроект говорит о полном внешнем управлении Украиной. "Слова Арахамии о том, что новый "антикоррупционный" закон нам продиктовали партнеры, подводит к мысли – где же наша субъектность, независимость, суверенность. Глава провластной фракции открыто говорит, кто сказал написать, куда обратиться и через кого, если мы недовольны", - говорит эксперт.В случае принятия законопроекта, обчистившие бюджет на сотни миллионов, смогут откупиться десятком миллионом и продолжать воровать дальше. Юрист "Центра противодействия коррупции" Вадим Валько говорит, что в таком случае украинский олигарх Олег Бахматюк, который организовал схему присвоения средств на сумму более миллиарда, заплатит 200 млн штрафа и избежит реального наказания.Ветеран украинской политики Юлия Тимошенко знает толк в коррупционных схемах, но и она решила воспользоваться возможностью, обвиняя команду Зеленского в тотальной коррупции."Откаты" сегодня от любого потока государственных денег составляют 30, 40, 50 процентов, завышение цены на закупках в три, в четыре, в пять раз и более, в том числе на работах. Коррупция стала признаком этой власти "новых лиц", – возмутилась Тимошенко.По ее словам, планируемое резкое повышение налогов для украинцев говорит лишь о небывалой жадности коррупционеров при власти, мечтающих выжать население до суха. "Знаете, как губку, выжимают каждого человека: повышают тарифы, повышают налоги, идет колоссальная инфляция сейчас, которая не соответствует абсолютно официальным цифрам. То есть из людей выжимают каждый день все, что у них есть", – добавила лидер "Батькивщины".В преддверии возможной смены хозяина Белого дома гонители канонической церкви на текущей неделе активнее стали проталкивать законопроект о запрете УПЦ. Как сообщает издание "Левый берег", около 70 депутатов от "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа" поставили ультиматум руководству Верховной Рады по поводу внесения в повестку дня законопроекта о запрете, угрожая отказом голосовать за всё, кроме продления военного положения.Законопроект торопятся принять даже несмотря на вероятность санкций со стороны США против его инициаторов. Официальное письмо с требованием введения санкций против инициаторов законопроекта №8371 было передано Джею Ди Вэнсу, вероятному вице-президенту США в случае победы на выборах Трампа. В документе говорится, что поскольку Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать независимость Украины, от руководства США ожидают неотложных действий по защите и утверждению свободы вероисповедания в Украине.Бывший главком Валерий Залужный, отправленный недавно послом в Лондон, впервые выступил публично на этой неделе, потребовав еще больше ограничивать права и свободы, но не только для украинцев, но и для жителей стран Запада. "Общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод ради выживания. Современные войны, к сожалению, тотальны", - заявил Залужный. Он также снова предложил свою страну в качестве полигона для испытаний новых видов вооружений, не задумываясь, как они скажутся на рядовых украинцах и будущих поколениях.В плане ограничения свобод Украина тоже десять лет является своеобразным полигоном – на ней обкатываются сценарии закрепощения населения и отказа от либеральных ценностей в странах Запада, что Залужный в своем выступлении подтвердил.Бывший главком в Лондоне также заявил, что угрозой является само существование России, то есть права и свободы на Западе нужно ограничивать пока существует РФ. Под предлогом существования России французам, англичанам и американцам можно урезать зарплаты, запрещать протесты и сокращать социальные выплаты, как это с успехом делают украинские власти, демонстрируя Западу пример для подражания.Более подробно о том, что предлагает бывший главнокомандующий сухопутных войск Украины генерал Залужный - в статье Павла Котова "Украина - полигон для тотальной войны: экс-главком ВСУ Залужный прервал молчание".

https://ukraina.ru/20240720/1056372250.html

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