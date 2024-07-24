Запретить церковь, отменить права и свободы, откупаться за коррупцию. О чем мечтает украинская элита
© коллаж Украина.РуУкраинская элита за неделю коллаж
© коллаж Украина.Ру
Последние дни представители украинской элиты с волнением следили за политическими пертурбациями в США, стараясь заручиться поддержкой возможного победителя. В то же время не забывали о себе, пытаясь обезопасить на будущее свои коррупционные схемы.
Особо возмутил украинское общество законопроект, поданный на прошлой неделе главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией об откупе за коррупцию. Сумма откупа будет зависеть от тяжести вменяемой статьи. В качестве аргумента Арахамия ссылался на требования западных партнеров, а это на Украине говорит о предложении, от которого невозможно отказаться.
Слова "требование западных партнеров" на Украине произносят с пиететом, как бы озвучивая волю языческого божества, требующего жертв.
Украинский политический эксперт Дмитрий Спивак утверждает, что законопроект говорит о полном внешнем управлении Украиной. "Слова Арахамии о том, что новый "антикоррупционный" закон нам продиктовали партнеры, подводит к мысли – где же наша субъектность, независимость, суверенность. Глава провластной фракции открыто говорит, кто сказал написать, куда обратиться и через кого, если мы недовольны", - говорит эксперт.
В случае принятия законопроекта, обчистившие бюджет на сотни миллионов, смогут откупиться десятком миллионом и продолжать воровать дальше. Юрист "Центра противодействия коррупции" Вадим Валько говорит, что в таком случае украинский олигарх Олег Бахматюк, который организовал схему присвоения средств на сумму более миллиарда, заплатит 200 млн штрафа и избежит реального наказания.
Ветеран украинской политики Юлия Тимошенко знает толк в коррупционных схемах, но и она решила воспользоваться возможностью, обвиняя команду Зеленского в тотальной коррупции.
"Откаты" сегодня от любого потока государственных денег составляют 30, 40, 50 процентов, завышение цены на закупках в три, в четыре, в пять раз и более, в том числе на работах. Коррупция стала признаком этой власти "новых лиц", – возмутилась Тимошенко.
По ее словам, планируемое резкое повышение налогов для украинцев говорит лишь о небывалой жадности коррупционеров при власти, мечтающих выжать население до суха. "Знаете, как губку, выжимают каждого человека: повышают тарифы, повышают налоги, идет колоссальная инфляция сейчас, которая не соответствует абсолютно официальным цифрам. То есть из людей выжимают каждый день все, что у них есть", – добавила лидер "Батькивщины".
В преддверии возможной смены хозяина Белого дома гонители канонической церкви на текущей неделе активнее стали проталкивать законопроект о запрете УПЦ. Как сообщает издание "Левый берег", около 70 депутатов от "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа" поставили ультиматум руководству Верховной Рады по поводу внесения в повестку дня законопроекта о запрете, угрожая отказом голосовать за всё, кроме продления военного положения.
Законопроект торопятся принять даже несмотря на вероятность санкций со стороны США против его инициаторов. Официальное письмо с требованием введения санкций против инициаторов законопроекта №8371 было передано Джею Ди Вэнсу, вероятному вице-президенту США в случае победы на выборах Трампа. В документе говорится, что поскольку Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать независимость Украины, от руководства США ожидают неотложных действий по защите и утверждению свободы вероисповедания в Украине.
17 июля, 12:13Борьба за милость Трампа и распил миллионов бюджетных средств. О чем говорит и мечтает украинская элита На днях яркие представители украинской элиты обсуждали перспективы президентских выборов в США, от результатов которых зависят их судьбы, финансовое благополучие и дальнейшее пребывание у власти.
Бывший главком Валерий Залужный, отправленный недавно послом в Лондон, впервые выступил публично на этой неделе, потребовав еще больше ограничивать права и свободы, но не только для украинцев, но и для жителей стран Запада. "Общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод ради выживания. Современные войны, к сожалению, тотальны", - заявил Залужный. Он также снова предложил свою страну в качестве полигона для испытаний новых видов вооружений, не задумываясь, как они скажутся на рядовых украинцах и будущих поколениях.
В плане ограничения свобод Украина тоже десять лет является своеобразным полигоном – на ней обкатываются сценарии закрепощения населения и отказа от либеральных ценностей в странах Запада, что Залужный в своем выступлении подтвердил.
Бывший главком в Лондоне также заявил, что угрозой является само существование России, то есть права и свободы на Западе нужно ограничивать пока существует РФ. Под предлогом существования России французам, англичанам и американцам можно урезать зарплаты, запрещать протесты и сокращать социальные выплаты, как это с успехом делают украинские власти, демонстрируя Западу пример для подражания.
Более подробно о том, что предлагает бывший главнокомандующий сухопутных войск Украины генерал Залужный - в статье Павла Котова "Украина - полигон для тотальной войны: экс-главком ВСУ Залужный прервал молчание".