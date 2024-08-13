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Алаудинов рассказал, что станет с отправленными Киеву F-16
Алаудинов рассказал, что станет с отправленными Киеву F-16 - 13.08.2024 Украина.ру
Алаудинов рассказал, что станет с отправленными Киеву F-16
Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены так же, как и другие самолеты ВСУ. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"
2024-08-13T13:34
2024-08-13T13:34
2024-08-13T13:34
новости
россия
курская область
киев
апти алаудинов
вооруженные силы украины
"ахмат"
нато
f-16
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"Нам про эти F-16 рассказывают и рассказывают. Ну, хорошо, прилетят эти F-16, и мы сожжем так же, как и другие самолеты, которые у них есть", - заверил он.Он также рассказал об обстановке в Курской области. По его словам, ВС РФ уничтожили значительную часть сил и средств украинских войск, которые зашли на территорию России в первом эшелоне.В эфире Первого канала он указал, что обстановка в Курской области взята под контроль, идет зачистка населенных пунктов, где остается противник.Подробнее о поставляемых Киеву истребителях - в материале ВСУ получили от НАТО дефектные F-16 - источник на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, киев, апти алаудинов, вооруженные силы украины, "ахмат", нато, f-16
Новости, Россия, Курская область, Киев, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, "Ахмат", НАТО, F-16
Алаудинов рассказал, что станет с отправленными Киеву F-16
Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены так же, как и другие самолеты ВСУ. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"
"Нам про эти F-16 рассказывают и рассказывают. Ну, хорошо, прилетят эти F-16, и мы сожжем так же, как и другие самолеты, которые у них есть", - заверил он.
Он также рассказал об обстановке в Курской области.
По его словам, ВС РФ уничтожили значительную часть сил и средств украинских войск, которые зашли на территорию России в первом эшелоне.
В эфире Первого канала он указал, что обстановка в Курской области взята под контроль, идет зачистка населенных пунктов, где остается противник.
Подробнее о поставляемых Киеву истребителях - в материале ВСУ получили от НАТО дефектные F-16 - источник на сайте Украина.ру.