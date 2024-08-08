ВСУ получили от НАТО дефектные F-16 - источник - 08.08.2024 Украина.ру
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ВСУ получили от НАТО дефектные F-16 - источник
ВСУ получили от НАТО дефектные F-16 - источник - 08.08.2024 Украина.ру
ВСУ получили от НАТО дефектные F-16 - источник
С поставками F-16 на Украину начались проблемы с первых же дней. Об этом сообщает ТГ-канал Джокер ДНР
2024-08-08T15:50
2024-08-08T15:50
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"Мои хакеры добыли интересный документ. Для вашего удобства, он уже переведён. У F-16 обнаружились неисправности сразу после прибытия на Украину", - сказано в публикации.Среди опубликованных (и переведённых на русский язык) документов значится объявление о тендере на закупку запчастей для военных самолётов производства США. "Агентство по военной логистике Министерства обороны США срочно ищет клапан для ремонта самолета. Тендер на его поставку открыт с 12 августа по 11 сентября, а контракт обязывает доставить клапан на Украину в течение пяти дней после его заключения", - отметил автор публикации.Тем временем, сообщала Украина.ру, В Херсонской области заметили первые F-16Также на эту тему на сайте Украина.ру вышла публикация "Маленькая" проблема с F-16: Крапивник раскрыл, почему для защиты авиабаз Украине может не хватить ПВО
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новости, украина, сша, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, ввс украины, истребитель, сво, военная помощь, контракт, тендер, скандал, пентагон
Новости, Украина, США, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВВС Украины, истребитель, СВО, военная помощь, контракт, тендер, скандал, Пентагон

ВСУ получили от НАТО дефектные F-16 - источник

15:50 08.08.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
С поставками F-16 на Украину начались проблемы с первых же дней. Об этом сообщает ТГ-канал Джокер ДНР
"Мои хакеры добыли интересный документ. Для вашего удобства, он уже переведён. У F-16 обнаружились неисправности сразу после прибытия на Украину", - сказано в публикации.
Среди опубликованных (и переведённых на русский язык) документов значится объявление о тендере на закупку запчастей для военных самолётов производства США.

"Агентство по военной логистике Министерства обороны США срочно ищет клапан для ремонта самолета. Тендер на его поставку открыт с 12 августа по 11 сентября, а контракт обязывает доставить клапан на Украину в течение пяти дней после его заключения", - отметил автор публикации.
Тем временем, сообщала Украина.ру, В Херсонской области заметили первые F-16
Также на эту тему на сайте Украина.ру вышла публикация "Маленькая" проблема с F-16: Крапивник раскрыл, почему для защиты авиабаз Украине может не хватить ПВО
 
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