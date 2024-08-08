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ВСУ получили от НАТО дефектные F-16 - источник

ВСУ получили от НАТО дефектные F-16 - источник - 08.08.2024 Украина.ру

ВСУ получили от НАТО дефектные F-16 - источник

С поставками F-16 на Украину начались проблемы с первых же дней. Об этом сообщает ТГ-канал Джокер ДНР

2024-08-08T15:50

2024-08-08T15:50

2024-08-08T15:50

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"Мои хакеры добыли интересный документ. Для вашего удобства, он уже переведён. У F-16 обнаружились неисправности сразу после прибытия на Украину", - сказано в публикации.Среди опубликованных (и переведённых на русский язык) документов значится объявление о тендере на закупку запчастей для военных самолётов производства США. "Агентство по военной логистике Министерства обороны США срочно ищет клапан для ремонта самолета. Тендер на его поставку открыт с 12 августа по 11 сентября, а контракт обязывает доставить клапан на Украину в течение пяти дней после его заключения", - отметил автор публикации.Тем временем, сообщала Украина.ру, В Херсонской области заметили первые F-16Также на эту тему на сайте Украина.ру вышла публикация "Маленькая" проблема с F-16: Крапивник раскрыл, почему для защиты авиабаз Украине может не хватить ПВО

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новости, украина, сша, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, ввс украины, истребитель, сво, военная помощь, контракт, тендер, скандал, пентагон