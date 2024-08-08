ВСУ получили от НАТО дефектные F-16 - источник
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
С поставками F-16 на Украину начались проблемы с первых же дней. Об этом сообщает ТГ-канал Джокер ДНР
"Мои хакеры добыли интересный документ. Для вашего удобства, он уже переведён. У F-16 обнаружились неисправности сразу после прибытия на Украину", - сказано в публикации.
Среди опубликованных (и переведённых на русский язык) документов значится объявление о тендере на закупку запчастей для военных самолётов производства США.
"Агентство по военной логистике Министерства обороны США срочно ищет клапан для ремонта самолета. Тендер на его поставку открыт с 12 августа по 11 сентября, а контракт обязывает доставить клапан на Украину в течение пяти дней после его заключения", - отметил автор публикации.
"Агентство по военной логистике Министерства обороны США срочно ищет клапан для ремонта самолета. Тендер на его поставку открыт с 12 августа по 11 сентября, а контракт обязывает доставить клапан на Украину в течение пяти дней после его заключения", - отметил автор публикации.
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