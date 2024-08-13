Ищенко: Украина не может победить Россию на поле боя и поэтому делает ставку на "психологический слом" - 13.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240813/1056819108.html
Ищенко: Украина не может победить Россию на поле боя и поэтому делает ставку на "психологический слом"
Ищенко: Украина не может победить Россию на поле боя и поэтому делает ставку на "психологический слом" - 13.08.2024 Украина.ру
Ищенко: Украина не может победить Россию на поле боя и поэтому делает ставку на "психологический слом"
Украина ничего не представляет из себя в военном плане и не в состоянии победить Россию на поле боя. Поэтому с первого дня противостояния в Киеве делают ставку на психологическую вону против населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-13T04:30
2024-08-13T04:30
россия
украина
киев
ростислав ищенко
всу
наступление
мирные жители
население
донбасс
психология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/98/1033719849_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_bdf6e7df14f5a5f19a0733ec461ec059.jpg
Капитулировать украинские власти не хотят, а договариваться они не могут. Военным путем они не могут сломать российскую военную машину. Даже при всей помощи Запада, сообщил обозреватель.Значит, остается только надеяться, как говорил Ришелье, на такие моменты, которые "внезапно меняют лицо человечества". И Украина пытается такие моменты создавать. Они пытаются делать это с первого дня конфликта, делая ставку на психологическую войну, отметил эксперт.Все украинские военные операции направлены на психологический слом. Поэтому они в основном воюют не против войск, как против мирного населения. Так они в свое время терроризировали Донбасс, добавил он."Единственный ваш шанс — это попытаться психологически надавить на российское население. Для этого вам надо устроить какую-то серьезную провокацию, продемонстрировать свои возможности наступать на российской территории. Вот они это и делают", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.руНа что рассчитывает Киев, утверждая, что атака на Курскую область улучшит переговорные позиции - в интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240812/1056798170.html
россия
украина
киев
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/98/1033719849_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_43169fa83ddc2f9e7f9b7160b114b3b5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, киев, ростислав ищенко, всу, наступление, мирные жители, население, донбасс, психология, провокация
Россия, Украина, Киев, Ростислав Ищенко, ВСУ, наступление, мирные жители, население, Донбасс, психология, провокация

Ищенко: Украина не может победить Россию на поле боя и поэтому делает ставку на "психологический слом"

04:30 13.08.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭвакуация пациентов больницы в Мариуполе
Эвакуация пациентов больницы в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина ничего не представляет из себя в военном плане и не в состоянии победить Россию на поле боя. Поэтому с первого дня противостояния в Киеве делают ставку на психологическую вону против населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Капитулировать украинские власти не хотят, а договариваться они не могут. Военным путем они не могут сломать российскую военную машину. Даже при всей помощи Запада, сообщил обозреватель.
Значит, остается только надеяться, как говорил Ришелье, на такие моменты, которые "внезапно меняют лицо человечества". И Украина пытается такие моменты создавать. Они пытаются делать это с первого дня конфликта, делая ставку на психологическую войну, отметил эксперт.
"Украина, которая вообще из себя ничего не представляет ни в демографическом, ни в военном плане, не в состоянии победить Россию на поле боя. ВСУ могут пройти максимум 50 километров. А дальше что? А дальше надо останавливаться и ждать, пока Россия подтянет силы и тебя разгромит", - почеркнул Ищенко.
Все украинские военные операции направлены на психологический слом. Поэтому они в основном воюют не против войск, как против мирного населения. Так они в свое время терроризировали Донбасс, добавил он.
"Единственный ваш шанс — это попытаться психологически надавить на российское население. Для этого вам надо устроить какую-то серьезную провокацию, продемонстрировать свои возможности наступать на российской территории. Вот они это и делают", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру
На что рассчитывает Киев, утверждая, что атака на Курскую область улучшит переговорные позиции - в интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 07:00
Ростислав Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в ГрузииЕсли бы Украина была в нормальном состоянии, разрыв отношений со странами Африки стал бы для нее серьезным ударом. Но когда она находится в состоянии военно-политической катастрофы, и речь идет о том, сколько ей месяцев осталось существовать, то для нее это все равно, что объявление Аргентиной войны Германии в 1945 году
 
РоссияУкраинаКиевРостислав ИщенкоВСУнаступлениемирные жителинаселениеДонбасспсихологияпровокация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45Потери в быстром отступлении: Ищенко о том, почему падение Покровска обернется катастрофой для Украины
05:30Через пару недель: Полищук о том, когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы"
05:15"С разгона зашли вглубь территории": Полищук о том, где ВСУ собирали ударные группы для атаки в Курске
05:00"Ворвались в село и вывесили флаг": Ищенко о том, как Киев использует тактику психологического давления
04:45Фронт держится с трудом: эксперт раскрыл, какие резервы останутся у ВСУ после перемалывания под Курском
04:30Ищенко: Украина не может победить Россию на поле боя и поэтому делает ставку на "психологический слом"
04:15Ищенко объяснил, почему ВСУ уже не могут восполнить потери и стабилизировать ситуацию на фронте
04:00"Утопающий хватается за соломинку": Ищенко раскрыл, почему удар по Курску - это последний шанс для Киева
03:45Людям нужны "жареные факты": Ищенко рассказал, зачем блогеры разгоняют вокруг СВО атмосферу истерии
03:30Ищенко: Украина пробует наступать в Курской области, потому что проигрывает, у нее нет других вариантов
03:15"Инфантильные неудачники": историк о том, как европейцы "таскают каштаны из огня" руками украинцев
03:00"Противника не проспали": Полищук рассказал, почему ВСУ смогли зайти на территорию в Курской области
19:29"Не ставьте палки в колеса". Почему беженцы с Украины не могут получить российские номера для своих авто
19:00Заявление Путина, немцы хотят реванша, пропавшие дети. Итоги 12 августа на Украине
18:10"Выпал из контекста": иноагент Яшин* передумал мирить Москву и Киев
17:46Харрис переломила ход борьбы с Трампом, но радоваться ей рано: новый поворот президентской гонки в США
17:34Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области
17:27ВСУ уверены, что российские бойцы заберут Новгородское "уже завтра"
17:02Зеленский объявил Церкви войну
16:50Путину доложили об ухудшении ситуации на российском приграничье
Лента новостейМолния