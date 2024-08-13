Ищенко: Украина не может победить Россию на поле боя и поэтому делает ставку на "психологический слом"
Украина ничего не представляет из себя в военном плане и не в состоянии победить Россию на поле боя. Поэтому с первого дня противостояния в Киеве делают ставку на психологическую вону против населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Капитулировать украинские власти не хотят, а договариваться они не могут. Военным путем они не могут сломать российскую военную машину. Даже при всей помощи Запада, сообщил обозреватель.
Значит, остается только надеяться, как говорил Ришелье, на такие моменты, которые "внезапно меняют лицо человечества". И Украина пытается такие моменты создавать. Они пытаются делать это с первого дня конфликта, делая ставку на психологическую войну, отметил эксперт.
"Украина, которая вообще из себя ничего не представляет ни в демографическом, ни в военном плане, не в состоянии победить Россию на поле боя. ВСУ могут пройти максимум 50 километров. А дальше что? А дальше надо останавливаться и ждать, пока Россия подтянет силы и тебя разгромит", - почеркнул Ищенко.
Все украинские военные операции направлены на психологический слом. Поэтому они в основном воюют не против войск, как против мирного населения. Так они в свое время терроризировали Донбасс, добавил он.
"Единственный ваш шанс — это попытаться психологически надавить на российское население. Для этого вам надо устроить какую-то серьезную провокацию, продемонстрировать свои возможности наступать на российской территории. Вот они это и делают", - резюмировал собеседник издания.
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