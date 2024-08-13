https://ukraina.ru/20240813/1056819108.html

Ищенко: Украина не может победить Россию на поле боя и поэтому делает ставку на "психологический слом"

Ищенко: Украина не может победить Россию на поле боя и поэтому делает ставку на "психологический слом" - 13.08.2024 Украина.ру

Ищенко: Украина не может победить Россию на поле боя и поэтому делает ставку на "психологический слом"

Украина ничего не представляет из себя в военном плане и не в состоянии победить Россию на поле боя. Поэтому с первого дня противостояния в Киеве делают ставку на психологическую вону против населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-13T04:30

2024-08-13T04:30

2024-08-13T04:30

россия

украина

киев

ростислав ищенко

всу

наступление

мирные жители

население

донбасс

психология

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Капитулировать украинские власти не хотят, а договариваться они не могут. Военным путем они не могут сломать российскую военную машину. Даже при всей помощи Запада, сообщил обозреватель.Значит, остается только надеяться, как говорил Ришелье, на такие моменты, которые "внезапно меняют лицо человечества". И Украина пытается такие моменты создавать. Они пытаются делать это с первого дня конфликта, делая ставку на психологическую войну, отметил эксперт.Все украинские военные операции направлены на психологический слом. Поэтому они в основном воюют не против войск, как против мирного населения. Так они в свое время терроризировали Донбасс, добавил он."Единственный ваш шанс — это попытаться психологически надавить на российское население. Для этого вам надо устроить какую-то серьезную провокацию, продемонстрировать свои возможности наступать на российской территории. Вот они это и делают", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.руНа что рассчитывает Киев, утверждая, что атака на Курскую область улучшит переговорные позиции - в интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240812/1056798170.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, киев, ростислав ищенко, всу, наступление, мирные жители, население, донбасс, психология, провокация