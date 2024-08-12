"Как ряженую бабу на ринге": Кутырь объяснил, почему армия РФ однозначно "опрокинет" и победит ВСУ - 12.08.2024 Украина.ру
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"Как ряженую бабу на ринге": Кутырь объяснил, почему армия РФ однозначно "опрокинет" и победит ВСУ
"Как ряженую бабу на ринге": Кутырь объяснил, почему армия РФ однозначно "опрокинет" и победит ВСУ - 12.08.2024 Украина.ру
"Как ряженую бабу на ринге": Кутырь объяснил, почему армия РФ однозначно "опрокинет" и победит ВСУ
Было ощущение, что ВСУ могут начать что-то в районе Теткино по реке Сейм. Но они не пошли по этой стороне. Значит, противник не хочет рисковать, либо там гипотетически у ВС РФ есть ударная группировка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
2024-08-12T03:20
2024-08-12T03:20
новости
россия
курская область
сумская область
всу
наступление
вс рф
сво
победа
спецоперация
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Безусловно, в Курской области российская армия опрокинет ВСУ и погонит их назад. ВС РФ физически сильнее противника, рассказал эксперт.Было ощущение, что ВСУ могут что-то начать в районе Теткино по реке Сейм. Но они не пошли по этой стороне. Значит, они не хотят рисковать, либо гипотетически там есть ударная группировка ВС РФ. С этой стороны ВС РФ было удобно идти вдоль рек Сейм и Псел, уточнил Кутырь. А дорога на Конотоп в Сумской области идет по лесам и болотам. Это Спадщанские леса, партизанские места. Значит, наступающие будут идти как в городе по улице, тогда их проще расстрелять, подчеркнул он."Сейчас надо учебник по спецпропаганде переписывать под реалии. И работать более уверенно. И в любом случае победа будет за нами, враг будет разбит", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.руПодробнее, с какой целью ВСУ активизировались в Сумской области - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру
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россия
курская область
сумская область
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новости, россия, курская область, сумская область, всу, наступление, вс рф, сво, победа, спецоперация, курск, лес
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, ВСУ, наступление, ВС РФ, СВО, победа, Спецоперация, Курск, Лес

"Как ряженую бабу на ринге": Кутырь объяснил, почему армия РФ однозначно "опрокинет" и победит ВСУ

03:20 12.08.2024
 
© РИА Новости . Максим Платонов / Перейти в фотобанкВнедрение передового опыта СВО в программу обучения военных училищ
Внедрение передового опыта СВО в программу обучения военных училищ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Максим Платонов
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Было ощущение, что ВСУ могут начать что-то в районе Теткино по реке Сейм. Но они не пошли по этой стороне. Значит, противник не хочет рисковать, либо там гипотетически у ВС РФ есть ударная группировка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
Безусловно, в Курской области российская армия опрокинет ВСУ и погонит их назад. ВС РФ физически сильнее противника, рассказал эксперт.
"Это как ряженая баба выйдет на боксёрский ринг против мужика. Мы однозначно победим. Вопрос в другом. А наши планы нарушены или нет?" - отметил он.
Было ощущение, что ВСУ могут что-то начать в районе Теткино по реке Сейм. Но они не пошли по этой стороне. Значит, они не хотят рисковать, либо гипотетически там есть ударная группировка ВС РФ. С этой стороны ВС РФ было удобно идти вдоль рек Сейм и Псел, уточнил Кутырь.
А дорога на Конотоп в Сумской области идет по лесам и болотам. Это Спадщанские леса, партизанские места. Значит, наступающие будут идти как в городе по улице, тогда их проще расстрелять, подчеркнул он.
"Сейчас надо учебник по спецпропаганде переписывать под реалии. И работать более уверенно. И в любом случае победа будет за нами, враг будет разбит", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.ру
Подробнее, с какой целью ВСУ активизировались в Сумской области - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 09.08.2024
9 августа, 12:27
Армия рабов. Почему дезертирство в ВСУ приобрело массовый характер Рейд ВСУ на Курскую область, по мнению украинских экспертов, должен не только отвлечь российские войска с донецкого направления, но и решить проблему с падением морального духа украинских военнослужащих. Последнее время из ВСУ стали больше и чаще бежать, иногда целыми группами, что отмечают даже западные СМИ.
 
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