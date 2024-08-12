"Как ряженую бабу на ринге": Кутырь объяснил, почему армия РФ однозначно "опрокинет" и победит ВСУ
© РИА Новости . Максим Платонов / Перейти в фотобанкВнедрение передового опыта СВО в программу обучения военных училищ
Было ощущение, что ВСУ могут начать что-то в районе Теткино по реке Сейм. Но они не пошли по этой стороне. Значит, противник не хочет рисковать, либо там гипотетически у ВС РФ есть ударная группировка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
Безусловно, в Курской области российская армия опрокинет ВСУ и погонит их назад. ВС РФ физически сильнее противника, рассказал эксперт.
"Это как ряженая баба выйдет на боксёрский ринг против мужика. Мы однозначно победим. Вопрос в другом. А наши планы нарушены или нет?" - отметил он.
Было ощущение, что ВСУ могут что-то начать в районе Теткино по реке Сейм. Но они не пошли по этой стороне. Значит, они не хотят рисковать, либо гипотетически там есть ударная группировка ВС РФ. С этой стороны ВС РФ было удобно идти вдоль рек Сейм и Псел, уточнил Кутырь.
А дорога на Конотоп в Сумской области идет по лесам и болотам. Это Спадщанские леса, партизанские места. Значит, наступающие будут идти как в городе по улице, тогда их проще расстрелять, подчеркнул он.
"Сейчас надо учебник по спецпропаганде переписывать под реалии. И работать более уверенно. И в любом случае победа будет за нами, враг будет разбит", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.ру
Подробнее, с какой целью ВСУ активизировались в Сумской области - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру
9 августа, 12:27Армия рабов. Почему дезертирство в ВСУ приобрело массовый характер Рейд ВСУ на Курскую область, по мнению украинских экспертов, должен не только отвлечь российские войска с донецкого направления, но и решить проблему с падением морального духа украинских военнослужащих. Последнее время из ВСУ стали больше и чаще бежать, иногда целыми группами, что отмечают даже западные СМИ.