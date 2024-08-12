https://ukraina.ru/20240812/1056790866.html

"Как ряженую бабу на ринге": Кутырь объяснил, почему армия РФ однозначно "опрокинет" и победит ВСУ

"Как ряженую бабу на ринге": Кутырь объяснил, почему армия РФ однозначно "опрокинет" и победит ВСУ - 12.08.2024 Украина.ру

"Как ряженую бабу на ринге": Кутырь объяснил, почему армия РФ однозначно "опрокинет" и победит ВСУ

Было ощущение, что ВСУ могут начать что-то в районе Теткино по реке Сейм. Но они не пошли по этой стороне. Значит, противник не хочет рисковать, либо там гипотетически у ВС РФ есть ударная группировка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь

2024-08-12T03:20

2024-08-12T03:20

2024-08-12T03:20

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Безусловно, в Курской области российская армия опрокинет ВСУ и погонит их назад. ВС РФ физически сильнее противника, рассказал эксперт.Было ощущение, что ВСУ могут что-то начать в районе Теткино по реке Сейм. Но они не пошли по этой стороне. Значит, они не хотят рисковать, либо гипотетически там есть ударная группировка ВС РФ. С этой стороны ВС РФ было удобно идти вдоль рек Сейм и Псел, уточнил Кутырь. А дорога на Конотоп в Сумской области идет по лесам и болотам. Это Спадщанские леса, партизанские места. Значит, наступающие будут идти как в городе по улице, тогда их проще расстрелять, подчеркнул он."Сейчас надо учебник по спецпропаганде переписывать под реалии. И работать более уверенно. И в любом случае победа будет за нами, враг будет разбит", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.руПодробнее, с какой целью ВСУ активизировались в Сумской области - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240809/1056780191.html

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новости, россия, курская область, сумская область, всу, наступление, вс рф, сво, победа, спецоперация, курск, лес