Царев объяснил, чем для России опасны F-16 - 12.08.2024 Украина.ру
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Царев объяснил, чем для России опасны F-16
Царев объяснил, чем для России опасны F-16 - 12.08.2024 Украина.ру
Царев объяснил, чем для России опасны F-16
Самая большая угроза в том, что американские истребители F-16, переданные Украине, будут снабжаться ракетами воздух-воздух. Это значит, что они смогут работать по российским самолетам, активно помогающим продвижению на фронте
2024-08-12T04:50
2024-08-12T04:50
новости
олег царев
f-16
украина.ру
россия
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев."Они готовились к поставкам F-16 и долго работали по нашим системам ПВО. Особенно в Крыму. Тем не менее, даже на Украине понимают, что переломить ситуацию на фронте практически невозможно", - отметил Царев в интервью Почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач уточнял, что по разным оценкам Запад собирается дать Киеву от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты.Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от ДнепраСерьезно к теме передачи Киеву F-16 призывал отнестись и специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук. По его мнению, военные самолеты нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолетыВоенный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отметил, что Москва будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом.Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядыватьВ марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на УкраинеЕсть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой:ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИНесколько дней назад Владимир Зеленский объявил о получении Киевом американских истребителей F-16."F-16 на Украине. Мы обеспечили это", - написал он, не уточнив, сколько именно машин оказались в распоряжении ВСУ.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
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новости, олег царев, f-16, украина.ру, россия
Новости, Олег Царев, F-16, Украина.ру, Россия

Царев объяснил, чем для России опасны F-16

04:50 12.08.2024
 
© Public domain
© Public domain
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Самая большая угроза в том, что американские истребители F-16, переданные Украине, будут снабжаться ракетами воздух-воздух. Это значит, что они смогут работать по российским самолетам, активно помогающим продвижению на фронте
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев.
"Они готовились к поставкам F-16 и долго работали по нашим системам ПВО. Особенно в Крыму. Тем не менее, даже на Украине понимают, что переломить ситуацию на фронте практически невозможно", - отметил Царев в интервью Почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач уточнял, что по разным оценкам Запад собирается дать Киеву от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты.
Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра
Серьезно к теме передачи Киеву F-16 призывал отнестись и специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук. По его мнению, военные самолеты нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.
F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолеты
Военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отметил, что Москва будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом.
Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядывать
В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.
В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на Украине
Есть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой:
ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИ
Несколько дней назад Владимир Зеленский объявил о получении Киевом американских истребителей F-16.
"F-16 на Украине. Мы обеспечили это", - написал он, не уточнив, сколько именно машин оказались в распоряжении ВСУ.
F-16
4 августа, 17:51
Зеленский подтвердил получение истребителей F-16Владимир Зеленский в телеграм-канале подтвердил получение истребителей F-16 от западных партнеров
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
 
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