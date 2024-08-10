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В Курской области введён режим контртеррористической операции
В Курской области введён режим контртеррористической операции - 10.08.2024 Украина.ру
В Курской области введён режим контртеррористической операции
Национального антитеррористического комитета в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины врио губернатора области Алексей Смирнов
2024-08-10T09:21
2024-08-10T09:21
2024-08-10T09:22
новости
курская область
украина
алексей смирнов (губернатор)
вооруженные силы украины
всу
терроризм
диверсия
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"По решению Национального антитеррористического комитета в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО",- сообщил врио губернатора.Смирнов в своём ТГ-канале дважды с начала суток объявлял о ракетной опасности. при получении такого сигнала местным жителям рекомендовано укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами - в коридоре, ванной, кладовой. При нахождении на улице следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.В интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал о ситуации в зоне СВО. Подробноссти в публикации Ростислав Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, украина, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, всу, терроризм, диверсия
Новости, Курская область, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины, ВСУ, терроризм, диверсия
В Курской области введён режим контртеррористической операции
09:21 10.08.2024 (обновлено: 09:22 10.08.2024)
Национального антитеррористического комитета в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины врио губернатора области Алексей Смирнов
"По решению Национального антитеррористического комитета в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО",
- сообщил врио губернатора.
Смирнов в своём ТГ-канале дважды с начала суток объявлял о ракетной опасности. при получении такого сигнала местным жителям рекомендовано укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами - в коридоре, ванной, кладовой. При нахождении на улице следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
В интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал о ситуации в зоне СВО. Подробноссти в публикации Ростислав Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском