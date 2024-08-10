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В Курской области введён режим контртеррористической операции

В Курской области введён режим контртеррористической операции - 10.08.2024 Украина.ру

В Курской области введён режим контртеррористической операции

Национального антитеррористического комитета в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины врио губернатора области Алексей Смирнов

2024-08-10T09:21

2024-08-10T09:21

2024-08-10T09:22

новости

курская область

украина

алексей смирнов (губернатор)

вооруженные силы украины

всу

терроризм

диверсия

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"По решению Национального антитеррористического комитета в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО",- сообщил врио губернатора.Смирнов в своём ТГ-канале дважды с начала суток объявлял о ракетной опасности. при получении такого сигнала местным жителям рекомендовано укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами - в коридоре, ванной, кладовой. При нахождении на улице следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.В интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал о ситуации в зоне СВО. Подробноссти в публикации Ростислав Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском

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новости, курская область, украина, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, всу, терроризм, диверсия