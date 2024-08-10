В Курской области введён режим контртеррористической операции - 10.08.2024 Украина.ру
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В Курской области введён режим контртеррористической операции
В Курской области введён режим контртеррористической операции - 10.08.2024 Украина.ру
В Курской области введён режим контртеррористической операции
Национального антитеррористического комитета в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины врио губернатора области Алексей Смирнов
2024-08-10T09:21
2024-08-10T09:22
новости
курская область
украина
алексей смирнов (губернатор)
вооруженные силы украины
всу
терроризм
диверсия
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"По решению Национального антитеррористического комитета в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО",- сообщил врио губернатора.Смирнов в своём ТГ-канале дважды с начала суток объявлял о ракетной опасности. при получении такого сигнала местным жителям рекомендовано укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами - в коридоре, ванной, кладовой. При нахождении на улице следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.В интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал о ситуации в зоне СВО. Подробноссти в публикации Ростислав Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском
курская область
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, украина, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, всу, терроризм, диверсия
Новости, Курская область, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины, ВСУ, терроризм, диверсия

В Курской области введён режим контртеррористической операции

09:21 10.08.2024 (обновлено: 09:22 10.08.2024)
 
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
Перейти в фотобанк
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Национального антитеррористического комитета в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины врио губернатора области Алексей Смирнов
"По решению Национального антитеррористического комитета в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО",- сообщил врио губернатора.
Смирнов в своём ТГ-канале дважды с начала суток объявлял о ракетной опасности. при получении такого сигнала местным жителям рекомендовано укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами - в коридоре, ванной, кладовой. При нахождении на улице следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
В интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал о ситуации в зоне СВО. Подробноссти в публикации Ростислав Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском
 
НовостиКурская областьУкраинаАлексей Смирнов (губернатор)Вооруженные силы УкраиныВСУтерроризмдиверсия
 
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Заголовок открываемого материала
09:39В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
09:21В Курской области введён режим контртеррористической операции
08:48Ростислав Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском
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07:30"Важно трезво оценивать ситуацию": подполковник об атаке ВСУ на Курскую область
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07:10"На оперативный простор": подполковник ответил, как отбросить террористов от Курской области
07:00Михаил Павлив: Ударив по Курской области, Киев сыграл против Байдена и Камалы Харрис
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