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Депутаты Госдумы от Курской области рассказали о помощи эвакуированным

Депутаты Госдумы от Курской области рассказали о помощи эвакуированным - 09.08.2024 Украина.ру

Депутаты Госдумы от Курской области рассказали о помощи эвакуированным

Депутаты фракции "Единая Россия" от Курской области Ольга Германова и Екатерина Харченко как волонтёры помогают со сбором гуманитарной помощи для эвакуированных жителей. Об этом сообщает ТГ-канал Дума ТВ

2024-08-09T15:20

2024-08-09T15:20

2024-08-09T15:20

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МЧС России организована доставка гуманитарной помощи в Курскую область из регионов страны. Колоннами спецтранспорта министерства доставлено 10 тонн питьевой воды и 10 электростанций. На территории области развернуты 25 пунктов временного размещения жителей приграничных районов.Депутаты нижней палаты российского парламента рассказали, как участвуют в масштабной работе по оказанию помощи жителям Курской области. "Под обстрелами находятся как раз районы моего округа, поэтому все эти дни я встречаю людей. В штабе общественной поддержки сегодня организовала и своих помощников, и волонтеров, и сама работаю как волонтер. Людей надо успокоить, людям надо объяснить, что они не один на один с бедой", - сказала Германова.Харченко в свою очередь сообщила, что социальные службы и МЧС обеспечивают нуждающихся всем необходимым. "Мы общаемся с суджанцами, кто за последние два дня смог добраться до Курска. Объясняем правовые аспекты, куда нужно идти регистрироваться, какую помощь от государства можно получить", - сказала она."Обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня",- отметил думский ТГ-канал.Подробнее о происходящих событиях - в публикации Украина.ру Бои, ЧС и наёмники в Курской области, атаки и удары. Главное на Украине на 13:00 9 августа

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новости, курская область, украина, россия, мчс, госдума, единая россия, парламент, государственная дума рф