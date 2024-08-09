Депутаты Госдумы от Курской области рассказали о помощи эвакуированным - 09.08.2024 Украина.ру
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Депутаты Госдумы от Курской области рассказали о помощи эвакуированным
Депутаты Госдумы от Курской области рассказали о помощи эвакуированным - 09.08.2024 Украина.ру
Депутаты Госдумы от Курской области рассказали о помощи эвакуированным
Депутаты фракции "Единая Россия" от Курской области Ольга Германова и Екатерина Харченко как волонтёры помогают со сбором гуманитарной помощи для эвакуированных жителей. Об этом сообщает ТГ-канал Дума ТВ
2024-08-09T15:20
2024-08-09T15:20
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МЧС России организована доставка гуманитарной помощи в Курскую область из регионов страны. Колоннами спецтранспорта министерства доставлено 10 тонн питьевой воды и 10 электростанций. На территории области развернуты 25 пунктов временного размещения жителей приграничных районов.Депутаты нижней палаты российского парламента рассказали, как участвуют в масштабной работе по оказанию помощи жителям Курской области. "Под обстрелами находятся как раз районы моего округа, поэтому все эти дни я встречаю людей. В штабе общественной поддержки сегодня организовала и своих помощников, и волонтеров, и сама работаю как волонтер. Людей надо успокоить, людям надо объяснить, что они не один на один с бедой", - сказала Германова.Харченко в свою очередь сообщила, что социальные службы и МЧС обеспечивают нуждающихся всем необходимым. "Мы общаемся с суджанцами, кто за последние два дня смог добраться до Курска. Объясняем правовые аспекты, куда нужно идти регистрироваться, какую помощь от государства можно получить", - сказала она."Обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня",- отметил думский ТГ-канал.Подробнее о происходящих событиях - в публикации Украина.ру Бои, ЧС и наёмники в Курской области, атаки и удары. Главное на Украине на 13:00 9 августа
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новости, курская область, украина, россия, мчс, госдума, единая россия, парламент, государственная дума рф
Новости, Курская область, Украина, Россия, МЧС, Госдума, Единая Россия, парламент, Государственная дума РФ

Депутаты Госдумы от Курской области рассказали о помощи эвакуированным

15:20 09.08.2024
 
© Фото : Алексей Смирнов / TelegramГуманитарная помочь в Курской области
Гуманитарная помочь в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов / Telegram
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Депутаты фракции "Единая Россия" от Курской области Ольга Германова и Екатерина Харченко как волонтёры помогают со сбором гуманитарной помощи для эвакуированных жителей. Об этом сообщает ТГ-канал Дума ТВ
МЧС России организована доставка гуманитарной помощи в Курскую область из регионов страны. Колоннами спецтранспорта министерства доставлено 10 тонн питьевой воды и 10 электростанций. На территории области развернуты 25 пунктов временного размещения жителей приграничных районов.
Депутаты нижней палаты российского парламента рассказали, как участвуют в масштабной работе по оказанию помощи жителям Курской области.
"Под обстрелами находятся как раз районы моего округа, поэтому все эти дни я встречаю людей. В штабе общественной поддержки сегодня организовала и своих помощников, и волонтеров, и сама работаю как волонтер. Людей надо успокоить, людям надо объяснить, что они не один на один с бедой", - сказала Германова.
Харченко в свою очередь сообщила, что социальные службы и МЧС обеспечивают нуждающихся всем необходимым.
"Мы общаемся с суджанцами, кто за последние два дня смог добраться до Курска. Объясняем правовые аспекты, куда нужно идти регистрироваться, какую помощь от государства можно получить", - сказала она.
"Обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня",- отметил думский ТГ-канал.
Подробнее о происходящих событиях - в публикации Украина.ру Бои, ЧС и наёмники в Курской области, атаки и удары. Главное на Украине на 13:00 9 августа
 
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