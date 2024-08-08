ТЦК наловили еще 200 тысяч: Ищенко объяснил, успеет ли Украина вооружить 14 новых бригад ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Если Зеленский не врет про 14 новых бригад, то это неплохое достижение для ТЦК, это порядка 100 тысяч человек. А еще 100 тысяч они точно прогнали через фронт в качестве микропополнений, которые постоянно уничтожаются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее в интервью французскому изданию "Либерасьон" Владимир Зеленский пожаловался, что на Украине сформировано 14 бригад ВСУ, но реально укомплектовать смогли только три.
По мнению эксперта, война всегда стоит больших денег. Надо постоянно покупать снаряды, которые Украина самостоятельно не производит. Необходимо постоянно где-то покупать танки и пушки, которые тоже являются расходными материалами, отметил он.
Речь идет не обо всех бригадах, а о тех, которые Сырский обещал создать к концу августа. Зеленский говорит, что у него уже людей на 14 бригад, теперь ему надо просто оружие. 14 новых бригад — это много, подчеркнул Ищенко.
"Если он не врет, то это неплохое достижение для ТЦК. Четырнадцать бригад — это порядка 100 тысяч человек. А 100 тысяч еще они через фронт прогнали точно в качестве микропополнений, которые постоянно уничтожаются. То есть тысяч 200 они за последние 7–8 месяцев наловили", - отметил обозреватель.
Те, кого Украина сразу бросила на фронт, уже погибли. Что касается тех, кого оставили в резерве, то посмотрим на их подготовку, когда они выйдут в поле. Украинские военные понимают, что им все равно придется воевать, поэтому будут заинтересованы в подготовке, чтобы иметь хоть какой-то шанс выжить, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.ру
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