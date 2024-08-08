ТЦК наловили еще 200 тысяч: Ищенко объяснил, успеет ли Украина вооружить 14 новых бригад ВСУ - 08.08.2024 Украина.ру
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ТЦК наловили еще 200 тысяч: Ищенко объяснил, успеет ли Украина вооружить 14 новых бригад ВСУ
ТЦК наловили еще 200 тысяч: Ищенко объяснил, успеет ли Украина вооружить 14 новых бригад ВСУ - 08.08.2024 Украина.ру
ТЦК наловили еще 200 тысяч: Ищенко объяснил, успеет ли Украина вооружить 14 новых бригад ВСУ
Если Зеленский не врет про 14 новых бригад, то это неплохое достижение для ТЦК, это порядка 100 тысяч человек. А еще 100 тысяч они точно прогнали через фронт в качестве микропополнений, которые постоянно уничтожаются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-08T05:40
2024-08-08T05:40
новости
украина
россия
ростислав ищенко
владимир зеленский
александр сырский
всу
вооружения
мобилизация
бригада
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Ранее в интервью французскому изданию "Либерасьон" Владимир Зеленский пожаловался, что на Украине сформировано 14 бригад ВСУ, но реально укомплектовать смогли только три.По мнению эксперта, война всегда стоит больших денег. Надо постоянно покупать снаряды, которые Украина самостоятельно не производит. Необходимо постоянно где-то покупать танки и пушки, которые тоже являются расходными материалами, отметил он.Речь идет не обо всех бригадах, а о тех, которые Сырский обещал создать к концу августа. Зеленский говорит, что у него уже людей на 14 бригад, теперь ему надо просто оружие. 14 новых бригад — это много, подчеркнул Ищенко.Те, кого Украина сразу бросила на фронт, уже погибли. Что касается тех, кого оставили в резерве, то посмотрим на их подготовку, когда они выйдут в поле. Украинские военные понимают, что им все равно придется воевать, поэтому будут заинтересованы в подготовке, чтобы иметь хоть какой-то шанс выжить, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.руО том, в чем ценность для США вернувшихся в рамках обмена людей - в интервью Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, ростислав ищенко, владимир зеленский, александр сырский, всу, вооружения, мобилизация, бригада
Новости, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Александр Сырский, ВСУ, вооружения, мобилизация, бригада

ТЦК наловили еще 200 тысяч: Ищенко объяснил, успеет ли Украина вооружить 14 новых бригад ВСУ

05:40 08.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Если Зеленский не врет про 14 новых бригад, то это неплохое достижение для ТЦК, это порядка 100 тысяч человек. А еще 100 тысяч они точно прогнали через фронт в качестве микропополнений, которые постоянно уничтожаются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее в интервью французскому изданию "Либерасьон" Владимир Зеленский пожаловался, что на Украине сформировано 14 бригад ВСУ, но реально укомплектовать смогли только три.
По мнению эксперта, война всегда стоит больших денег. Надо постоянно покупать снаряды, которые Украина самостоятельно не производит. Необходимо постоянно где-то покупать танки и пушки, которые тоже являются расходными материалами, отметил он.
Речь идет не обо всех бригадах, а о тех, которые Сырский обещал создать к концу августа. Зеленский говорит, что у него уже людей на 14 бригад, теперь ему надо просто оружие. 14 новых бригад — это много, подчеркнул Ищенко.

"Если он не врет, то это неплохое достижение для ТЦК. Четырнадцать бригад — это порядка 100 тысяч человек. А 100 тысяч еще они через фронт прогнали точно в качестве микропополнений, которые постоянно уничтожаются. То есть тысяч 200 они за последние 7–8 месяцев наловили", - отметил обозреватель.

Те, кого Украина сразу бросила на фронт, уже погибли. Что касается тех, кого оставили в резерве, то посмотрим на их подготовку, когда они выйдут в поле. Украинские военные понимают, что им все равно придется воевать, поэтому будут заинтересованы в подготовке, чтобы иметь хоть какой-то шанс выжить, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.ру
О том, в чем ценность для США вернувшихся в рамках обмена людей - в интервью Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру
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Экс-офицер армии США Станислав Крапивник: Киев молчит о "маленькой" проблеме с самолетами F-16 на УкраинеОфицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник считает, что c самолетами F-16 на Украине есть как минимум две проблемы. Какие — военно-политический эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВСУвооружениямобилизациябригада
 
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