https://ukraina.ru/20240808/1056733403.html

ТЦК наловили еще 200 тысяч: Ищенко объяснил, успеет ли Украина вооружить 14 новых бригад ВСУ

ТЦК наловили еще 200 тысяч: Ищенко объяснил, успеет ли Украина вооружить 14 новых бригад ВСУ - 08.08.2024 Украина.ру

ТЦК наловили еще 200 тысяч: Ищенко объяснил, успеет ли Украина вооружить 14 новых бригад ВСУ

Если Зеленский не врет про 14 новых бригад, то это неплохое достижение для ТЦК, это порядка 100 тысяч человек. А еще 100 тысяч они точно прогнали через фронт в качестве микропополнений, которые постоянно уничтожаются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-08T05:40

2024-08-08T05:40

2024-08-08T05:40

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Ранее в интервью французскому изданию "Либерасьон" Владимир Зеленский пожаловался, что на Украине сформировано 14 бригад ВСУ, но реально укомплектовать смогли только три.По мнению эксперта, война всегда стоит больших денег. Надо постоянно покупать снаряды, которые Украина самостоятельно не производит. Необходимо постоянно где-то покупать танки и пушки, которые тоже являются расходными материалами, отметил он.Речь идет не обо всех бригадах, а о тех, которые Сырский обещал создать к концу августа. Зеленский говорит, что у него уже людей на 14 бригад, теперь ему надо просто оружие. 14 новых бригад — это много, подчеркнул Ищенко.Те, кого Украина сразу бросила на фронт, уже погибли. Что касается тех, кого оставили в резерве, то посмотрим на их подготовку, когда они выйдут в поле. Украинские военные понимают, что им все равно придется воевать, поэтому будут заинтересованы в подготовке, чтобы иметь хоть какой-то шанс выжить, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.руО том, в чем ценность для США вернувшихся в рамках обмена людей - в интервью Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240807/1056721108.html

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новости, украина, россия, ростислав ищенко, владимир зеленский, александр сырский, всу, вооружения, мобилизация, бригада