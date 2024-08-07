https://ukraina.ru/20240807/1056721475.html

"Слишком много погибших и дезертиров": эксперт о том, почему мобилизация не может восполнить потери ВСУ

"Слишком много погибших и дезертиров": эксперт о том, почему мобилизация не может восполнить потери ВСУ - 07.08.2024 Украина.ру

"Слишком много погибших и дезертиров": эксперт о том, почему мобилизация не может восполнить потери ВСУ

Потери ВСУ не успевает восполнить даже насильственный рекрутинг на улицах украинских городов. Моральный дух ВСУ стремительно падает. А самое главное, что противник не успевает переформатировать резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-08-07T06:00

2024-08-07T06:00

2024-08-07T06:00

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ветераны

мобилизация

раненые

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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов ранее сообщил, что безвозвратные потери ВСУ превысили 700 тысяч человек.Сейчас потери становятся очень болезненными для украинской армии. Их не успевает восполнить даже насильственный рекрутинг на улицах украинских городов. Слишком много в ВСУ погибших, раненых, покалеченных и дезертиров, сообщил эксперт.Моральный дух ВСУ стремительно падает. А самое главное, что Украина не успевает переформатировать резервы, добавил он.Когда неделю назад ВС РФ прорвались в районе Новоселовки Первой и Прогресса, тогда сразу два батальона 150-й или 151-й бригады ВСУ попали в окружение (это новая бригада, поэтому и номер у нее больше 100). Это произошло, потому что они не понимали специфику этой маневренной войны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.руО том, как Россия пытается сохранить свой культурный код на фоне внешней агрессии - в интервью Дмитрия Краснова: Герои СВО дают уроки мужества поклонникам АУЕ*, сохраняя культурный код России на сайте Украина.ру* Движение признано экстремистским и запрещено на территории России.

https://ukraina.ru/20240806/1056713367.html

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