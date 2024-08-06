https://ukraina.ru/20240806/1056715790.html

Россию устроят границы 1991 года, но есть нюанс. Царёв назвал условие и причины перемен в Зеленском

Россию устроят границы 1991 года, но есть нюанс. Царёв назвал условие и причины перемен в Зеленском - 06.08.2024 Украина.ру

Россию устроят границы 1991 года, но есть нюанс. Царёв назвал условие и причины перемен в Зеленском

Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал поставки истребителей F-16 на Украину, объяснил причины изменения... Украина.ру, 06.08.2024

2024-08-06T17:31

2024-08-06T17:31

2024-08-06T17:31

россия

украина

крым

олег царев

кирилл буданов

верховная рада

нато

f-16

видео

сво

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Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал поставки истребителей F-16 на Украину, объяснил причины изменения украинской риторики, рассказал об обновлении инфраструктуры и о развитии логистики в новых регионах России, а также о до сих пор незавершенных интеграционных процессах в Крыму: 00:21 – О поставках истребителей F-16 на Украину; 04:37 – Об ограничении ресурсов и о перспективах перемирия; 09:47 – Чего не хватает Украине? 12:25 – О логистике и обновлении инфраструктуры в новых регионах России; 24:31 – Об интеграционных процессах в Крыму; 27:41 – Об обновлении элит за счёт СВО. *В интервью упоминается Кирилл Буданов, внесённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга #Царёв #F16 #самолёт #истребители #Торецк #Красногоровка #Зеленский #КАБ #президент #ФАБ #конфликт #JDAM #море #СВО #спецоперация #война #ПВО #Крым #Донбасс #ДНР #фронт #НАТО #Мали #Палестина #Британия #Трамп #Байден #США #логистика #ЖелезнаяДорога #Чонгар #Белоусов #Остин #КрымскийМост #БЭК #Мариуполь #Мелитополь #Кириенко #роуминг #банк #банки #связь #МобильнаяСвязь #Путин #элиты #деньги #телефон #Украина #Россия #РФ ТГ-канал Олега Царёва: https://t.me/olegtsarov

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россия, украина, крым, олег царев, кирилл буданов, верховная рада, нато, f-16, видео, сво, владимир зеленский, сша, президент сша, инфраструктура, логистика, видео