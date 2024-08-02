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Рынок в Донецке под огнем ВСУ: СМИ сообщают о раненых

Рынок в Донецке под огнем ВСУ: СМИ сообщают о раненых - 02.08.2024 Украина.ру

Рынок в Донецке под огнем ВСУ: СМИ сообщают о раненых

Рынок в микрорайоне Абакумова в Донецке попал под обстрел украинских беспилотников, ранены семь мирных жителей, сообщают местные СМИ, цитируя очевидцев

2024-08-02T12:57

2024-08-02T12:57

2024-08-02T12:57

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"Украинский БПЛА сбросил бомбу на мирных жителей в Кировском районе Донецка", – пишет информационное агентство ДАН.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула в своем телеграм-канале, что это был именно прицельный удар по людям."Из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения. И вот на этот терроризм против мирных жителей и даёт деньги и технику Вашингтон, который также из года в год делает заявления о "правах человека и борьбе с терроризмом".И снова будут молчать "правозащитники". И снова уткнутся в невнятные бумажки представители секретариатов международных организаций. И снова "эксперты" не определят направление удара", – написала она.Захарова отметила, что для нее настоящими "правозащитниками" являются российские военные на передовой, которые ценой собственных жизней отстаивают право на жизнь.Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщал о двоих пострадавших в республике: при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников в поселке Луганское Петровского района Донецка была ранена женщина, в Никитовском районе Горловки – мужчина.Подробнее о жизни в столице ДНР - в материале Игоре Гомольского "Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке на сайте Украина.ру.

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новости, донецк, всу, днр, обстрелы