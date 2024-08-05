https://ukraina.ru/20240805/1056667976.html

Эксперт рассказал, как ВС РФ прорвали две линии обороны, но ВСУ уже готовят третью в Селидово и Курахово

Эксперт рассказал, как ВС РФ прорвали две линии обороны, но ВСУ уже готовят третью в Селидово и Курахово - 05.08.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как ВС РФ прорвали две линии обороны, но ВСУ уже готовят третью в Селидово и Курахово

Авдеевско-Покровское направлении противник считает наиболее угрожающим. Там ВСУ не удается стабилизировать фронт после Авдеевки. Прорыв на Очеретино обвалил линию обороны, которую пытались выстроить ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-08-05T05:30

2024-08-05T05:30

2024-08-05T05:30

новости

россия

авдеевка

очеретино

александр казаков

сво

оборона

наступление

всу

прорыв

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Если посмотреть на линию фронта с большой высоты, то она вроде бы не двигается, значит, как говорят, у нас позиционная война. Но это не значит, что линия фронта совсем не меняется. Ежедневное продвижение Вооруженных сил РФ составляет 500-1000 метров, рассказал эксперт.Например, Авдеевско-Покровское направлении противник считает наиболее угрожающим. Там ему не удается стабилизировать фронт после падения Авдеевки, отметил политик.Следующая линия обороны ВСУ будет базироваться традиционно на городах. Это Гродовка, Новогродовка, Селидово, Украинск, Курахово. После прорыва с авдеевской промзоны ВС РФ находятся в предместьях Воздвиженки за Новоалександровкой, это расстояние в 27 километров, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.руО том, почему значительная часть американских элит совсем не против закончить войну на Украине - в интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240804/1056653133.html

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новости, россия, авдеевка, очеретино, александр казаков, сво, оборона, наступление, всу, прорыв, вс рф, донбасс