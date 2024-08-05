Эксперт рассказал, как ВС РФ прорвали две линии обороны, но ВСУ уже готовят третью в Селидово и Курахово - 05.08.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как ВС РФ прорвали две линии обороны, но ВСУ уже готовят третью в Селидово и Курахово
Эксперт рассказал, как ВС РФ прорвали две линии обороны, но ВСУ уже готовят третью в Селидово и Курахово - 05.08.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как ВС РФ прорвали две линии обороны, но ВСУ уже готовят третью в Селидово и Курахово
Авдеевско-Покровское направлении противник считает наиболее угрожающим. Там ВСУ не удается стабилизировать фронт после Авдеевки. Прорыв на Очеретино обвалил линию обороны, которую пытались выстроить ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-08-05T05:30
2024-08-05T05:30
новости
россия
авдеевка
очеретино
александр казаков
сво
оборона
наступление
всу
прорыв
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Если посмотреть на линию фронта с большой высоты, то она вроде бы не двигается, значит, как говорят, у нас позиционная война. Но это не значит, что линия фронта совсем не меняется. Ежедневное продвижение Вооруженных сил РФ составляет 500-1000 метров, рассказал эксперт.Например, Авдеевско-Покровское направлении противник считает наиболее угрожающим. Там ему не удается стабилизировать фронт после падения Авдеевки, отметил политик.Следующая линия обороны ВСУ будет базироваться традиционно на городах. Это Гродовка, Новогродовка, Селидово, Украинск, Курахово. После прорыва с авдеевской промзоны ВС РФ находятся в предместьях Воздвиженки за Новоалександровкой, это расстояние в 27 километров, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.руО том, почему значительная часть американских элит совсем не против закончить войну на Украине - в интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум на сайте Украина.ру
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россия
авдеевка
очеретино
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новости, россия, авдеевка, очеретино, александр казаков, сво, оборона, наступление, всу, прорыв, вс рф, донбасс
Новости, Россия, Авдеевка, Очеретино, Александр Казаков, СВО, оборона, наступление, ВСУ, прорыв, ВС РФ, Донбасс

Эксперт рассказал, как ВС РФ прорвали две линии обороны, но ВСУ уже готовят третью в Селидово и Курахово

05:30 05.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки войск "Запад"
Боевая работа танкистов группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Авдеевско-Покровское направлении противник считает наиболее угрожающим. Там ВСУ не удается стабилизировать фронт после Авдеевки. Прорыв на Очеретино обвалил линию обороны, которую пытались выстроить ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Если посмотреть на линию фронта с большой высоты, то она вроде бы не двигается, значит, как говорят, у нас позиционная война. Но это не значит, что линия фронта совсем не меняется. Ежедневное продвижение Вооруженных сил РФ составляет 500-1000 метров, рассказал эксперт.
Например, Авдеевско-Покровское направлении противник считает наиболее угрожающим. Там ему не удается стабилизировать фронт после падения Авдеевки, отметил политик.
"Дальнейший прорыв на Очеретино обвалил линию обороны, которую ВСУ пытались выстроить. Дальше последовал обвал второй линии, которая проходила по Воздвиженке и Новоселовке", - подчеркнул Казаков.
Следующая линия обороны ВСУ будет базироваться традиционно на городах. Это Гродовка, Новогродовка, Селидово, Украинск, Курахово. После прорыва с авдеевской промзоны ВС РФ находятся в предместьях Воздвиженки за Новоалександровкой, это расстояние в 27 километров, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.ру
О том, почему значительная часть американских элит совсем не против закончить войну на Украине - в интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 10:35
Ростислав Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с РоссиейКак Запад будет действовать, когда Россия отвергнет мир в формате, который он предлагает, мы не знаем. Возможно, кто-то попытается спровоцировать военный конфликт с Россией. Такое исключить полностью нельзя. Но в целом понимание Запада в нежелательности сейчас, именно в данный момент, вступать в военный конфликт с Россией существует.
 
НовостиРоссияАвдеевкаОчеретиноАлександр КазаковСВОоборонанаступлениеВСУпрорывВС РФДонбасс
 
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Заголовок открываемого материала
06:20Норин раскрыл, как ВС РФ пробились в Очеретино, разворошили "медвежий угол" и "ударили в глаз" в Угледаре
06:10Фронт может провалиться: Норин о том, как ВС РФ устроили ВСУ гонку на истощение с "песком в подшибниках"
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06:00Похабный мир или капитуляция. Украинские эксперты о перспективах продолжения боевых действий
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05:30Эксперт рассказал, как ВС РФ прорвали две линии обороны, но ВСУ уже готовят третью в Селидово и Курахово
05:15"ВСУ не могут нас отрезать": Казаков раскрыл, как ВС РФ прорвались в Очретино и вклинились в Угледаре
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03:15Журналист рассказал, как Россия устроила ВСУ "иглоукалывание" и раскрыла болевой "очеретинский цветок"
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