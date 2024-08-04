https://ukraina.ru/20240804/1056664241.html

Главное за ночь 4 августа

Главное за ночь 4 августа - 04.08.2024 Украина.ру

Главное за ночь 4 августа

В Чугуеве Харьковской области четырьмя ударами уничтожен склад с техникой ВСУ и большая группа украинских боевиков, сообщили РИА Новости в сопротивлении. Украина.ру, 04.08.2024

2024-08-04T09:10

2024-08-04T09:10

2024-08-04T09:10

новости

харьковская область

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

буркина-фасо

россия

украина

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В Чугуеве Харьковской области четырьмя ударами уничтожен склад с техникой ВСУ и большая группа украинских боевиков, сообщили РИА Новости в сопротивлении.Буркина-Фасо раскритиковала Украину за поддержку повстанцев, атаковавших правительственные войска Мали и ЧВК "Вагнер". Западноафриканская страна призвала мировое сообщество дать оценку действиям Киева.ЮАР поддержала китайско-бразильский подход к решению украинского кризиса, сообщил МИД КНР. В заявлении отмечается, что Претория выразила принципиальную поддержку плану из шести пунктов и готовность вместе продвигать его в многосторонних форматах."Хезболла" выпустила более 50 ракет по поселениям на севере Израиля, передает ливанский телеканал Al Mayadeen. Израильская армия сообщает о, приблизительно, трёх десятках ракет, большинство из которых были перехвачены системой ПВО.Выступая перед избирателями, Трамп поздравил Путина с "великолепной сделкой" по обмену заключенными. По мнению экс-президента США, для Вашингтона обмен был "ужасным".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьковская область, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, буркина-фасо, россия, украина