Влияние на выборы в США, СВО и партнерство с РФ: эксперты оценили победу Мадуро в Венесуэле
16:40 29.07.2024 (обновлено: 17:45 29.07.2024)
Сегодняшний курс главы Венесуэлы Николаса Мадуро, одержавшего победу на президентских выборах, направлен на освобождение от доминирования США. Этим объясняется и реакция лидеров ряда стран региона на результаты венесуэльского голосования, заявил изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько
"Мадуро не оставляет попыток освободиться от США, противодействовать доктрине Монро, которая заключается в обеспечивании доминирования США во всем западном полушарии. Переизбрание Мадуро, очевидно, сохранит нынешний курс российско-венесуэльских отношений и, возможно, позволит согласовывать ряд экономических решений", - сказал эксперт.
Мадуро был переизбран на третий шестилетний период, его курс поддержали более пяти миллионов жителей страны.
Президент Аргентины Хавьер Милей отказался признавать победу венесуэльского лидера, заявив, что некие данные "свидетельствуют о сокрушительной победе оппозиции". Министр иностранных дел Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа назвал голосование в Венесуэле "посягательством на народную волю". Глава МИД Чили Альберто ван Клаверен заявил, что чилийское правительство не признает победу Николаса Мадуро, пока свои выводы не озвучат международные наблюдатели, а в Министерстве иностранных дел Германии призвали опубликовать детальные результаты голосования по каждому участку.
Эксперт указал на высокую зависимость от США всех несогласных стран. Он напомнил, как в череде своих первых решений радикальный популист Хавьер Милей объявил об отказе от участия Аргентины в БРИКС.
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Вместе с тем, Николас Мадуро, несмотря на свой антиамериканский курс, имеет возможность повлиять на предстоящие ноябрьские выборы в США.
"Сейчас перед США маячит вопрос о том, чтобы закупать нефть через Венесуэлу для того, чтобы сбить на нее цену, то есть предложить Венесуэле осуществить массовый выброс на рынок нефти для того, чтобы цена на мировом рынке упала. Это позволит снизить цену на бензин перед выборами в США и позволит победить кандидату от демократической партии. Пока Николас на это не пошел", - указал Безпалько.
С учетом неизменной конфигурации сил в мире, влияние переизбрания Мадуро на украинский кризис может быть опосредованным, с помощью различных экономических инструментов – продажи нефти, газа, полагает эксперт.
Напомним, ранее Мадуро заявлял, что Украина управляется США и Европой как колония, а сам конфликт "продолжается, чтобы оправдать крупные доходы производителей вооружений".
"В целом, Мадуро публично заявляет тоже самое, что думаем мы все. Да, Украина – это американская колония, которая находится под внешним управлением. (…) Надеюсь, что Мадуро удержится у власти, а российско-украинский конфликт приведет лишь к тому, что большее количество стран сможет освободиться от диктатуры США", - добавил он.
Несколько иного мнения придерживается российский экономист Александр Разуваев, который в беседе с корреспондентом издания Украина.ру указал на то, что в случае прямой конфронтации с Вашингтоном Москва обоснованно и стратегически грамотно делает ставку на партнерские отношения с Венесуэлой.
"Нам нужны страны Латинской Америки, которые в случае необходимости Россия может использовать в военно-политическом плане против Штатов. Хорошо, что в случае чего мы там поставим наши ракеты, как когда-то хотели на Кубе, и подлетное время до Америки будет очень комфортным. (…) Американцы вообще свой "задний двор" запустили", - подчеркнул он.
Оценивая экономические будущее развитие российско-венесуэльских отношений в области экономики Разуваев признался, что не видит особых перспектив в этом направлении.
"С экономической точки зрения перспектив особых не вижу. Я вспоминаю слухи о том, что все в Венесуэле будет нормально, если нефть будет стоить 144 доллара. Не знаю какие там перспективы. Известно, что наши представители Минфина, Центробанка, Роснефти работали там, пытались как-то капитализировать это, привести в порядок, но мало что у них получилось. Но и проамериканские реформы в Латинской Америке, как правило, проваливались", - сказал собеседник.
Оценивая угрозы США в отношении ужесточения санкций, оба эксперта единогласно высказались в пользу того, что различные ограничения, какими бы они не были, не повлияют на Венесуэлу желанным для Вашингтона образом.
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Напомним, США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, после того как Николас Мадуро во второй раз победил на президентских выборах в 2019 году. В пятницу, 26 июля, в Штатах вновь пригрозили пересмотром своей санкционной политики в зависимости хода выборов в Венесуэле.
"Венесуэла уже давно под санкциями, поэтому сделать что-то более значимое США не смогут. Теоретически, конечно, они могут ввести ровно то количество санкций, которое они когда-то ввели против России. (…) Но ряд американских политиков и сами признают, что санкционный вот этот инструмент уже не работает, их эффективность все больше и больше снижается. Больше стран находят обходные пути, выстраивают экономику так, чтобы исключить постороннее влияние", - пояснил Богдан Безпалько.
В свою очередь, результаты выборов в Венесуэле уже успели поддержать в России и Китае. Президент Владимир Путин сердечно поздравил Мадуро указав, что отношения между Москвой и Каракасом можно охарактеризовать как стратегическое партнерство, которое будет поступательно развиваться и дальше во всех сферах.
Успех Мадуро приветствовал и официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь. Дипломат также заявил, что Пекин намерен продолжать развивать отношения с Каракасом.