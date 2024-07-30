https://ukraina.ru/20240730/1056560496.html

"Мадуро уже упал"? В Венесуэле разыгрывается белорусский сценарий

"Мадуро уже упал"? В Венесуэле разыгрывается белорусский сценарий - 30.07.2024 Украина.ру

"Мадуро уже упал"? В Венесуэле разыгрывается белорусский сценарий

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, где лидера страны избирают на шестилетний срок

2024-07-30T12:47

2024-07-30T12:47

2024-07-30T13:43

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На них, помимо правящего с 2013 года президента Николаса Мадуро, представляющего Единую социалистическую партию Венесуэлы (PSUV), баллотировались еще девять кандидатов, в том числе бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа (ему 74 года), представитель ведущей оппозиционной силы – Демократической унитарной платформы (PUD).Власти предсказуемо подтвердили, что Мадуро вновь победил, устроив по этому поводу песни и танцы.Глава Национального избирательного совета (CNE) Элвис Амороcо даже предоставил статистику, свидетельствующую о победе Николаса Мадуро. По итогам обработки 80% протоколов действующий президент набрал 51,2% голосов, а Гонсалес – только 44,2%.Однако прозападные силы этим результатам категорически не поверили. Представители PUD вообще не стали признавать официальные итоги, а известная всей стране оппозиционерка Мария Корина Мачадо заявила, что в конкретных результатах вообще никто не нуждается."У Венесуэлы есть новый избранный президент – и это Эдмундо Гонсалес Уррутиа, и все это знают. Я хочу, чтобы вы знали, что это было нечто настолько ошеломляющее, настолько замечательное, что мы победили во всех штатах страны".При этом проамериканские оппозиционеры утверждают, что у Мадуро около 30% голосов. Это чем-то напоминает белорусский сценарий 2020 года, когда оппозиционеры горячо убеждали белорусов в том, что их лидер якобы набирает очень мало, и обязательно должен проиграть жене малоизвестного кандидата. Хотя ничем хорошим – особенно для самого кандидата – этот план, как известно, не кончился.В борьбе за Венесуэлу оппозиция явно переигрывает. И в итоге это может стоить ее кандидату победы.Во-первых, столичная беднота, которую представляют чависты, будут сражаться за Николаса до последнего. Причем сражаться в прямом смысле – в стране много оружия, а в случае своей победы либералы запросто способны отправить своих давних врагов в иной, лучший мир.Причем чависты традиционно сильны и в армии, откуда и пошел в большую политику сам Уго Чавес Фриас.Во-вторых, Мадуро всегда предоставлял своим сторонникам важные социальные программы, которых их быстро лишат новые власти, усиливая раскол страны.В-третьих, Эдмундо Гонсалес Уррутиа, президент по версии оппозиции, совершенно не страдает от избытка харизмы. А сама венесуэльская оппозиция, в свою очередь, расколота до предела.Более того, один подобный период формального или фактического двоевластия Венесуэла не так давно сравнительно благополучно пережила. Это было в 2018 году, после очередного переизбрания Николаса Мадуро, когда США, многие государства Евросоюза, Израиль, и даже некоторые соседи Каракаса по Латинской Америке объявили законным лидером страны спикера Нацассамблеи Хуана Гуайдо.Россия и Китай назвали единственным легитимным президентом Мадуро — и в итоге до итогов нынешних выборов этого не оспаривали даже венесуэльские либералы. А подающий надежды Америке Гуайдо практически полностью обнулился в политическом смысле, и его раскороновали собственные соратники.Тем не менее США, ЕС и прозападные страны очень долго считали легитимным президентом именно Гуайдо. Однако в схватке за власть с Николасом Мадуро он убедительно проиграл.В этот раз все выглядит еще спокойнее – если не считать богатые районы, где проживает местная оппозиция. Там проходят грабежи, с которыми борются полицейские.Что же касается дипломатической реакции, за Мадуро особенно активно выступили Китай, Россия, Белоруссия, Куба и Никарагуа. Министры иностранных дел Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканы и Уругвая выпустили довольно странное заявление, в котором говорится о необходимости предоставить гарантии, что результаты выборов в Венесуэле "уважают волю народа".Ну а Бразилия и Колумбия, которые лелеют планы, связанные с приглашением Каракаса с его нефтью в БРИКС, пока что вообще помалкивают.Одним словом, ситуация в Венесуэле остается весьма противоречивой. Есть мнения, что Запад специально разгоняет повестку "Мадуро уже упал". И поддаваться таким призывам однозначно не стоит.Ещё о происходящем в Южной Америке: Слуги народа не получилось. Хавьер Милей не стал "аргентинским Зеленским".

https://ukraina.ru/20240729/1056548792.html

https://ukraina.ru/20240729/1056539931.html

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