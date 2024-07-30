"Мадуро уже упал"? В Венесуэле разыгрывается белорусский сценарий - 30.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240730/1056560496.html
"Мадуро уже упал"? В Венесуэле разыгрывается белорусский сценарий
"Мадуро уже упал"? В Венесуэле разыгрывается белорусский сценарий - 30.07.2024 Украина.ру
"Мадуро уже упал"? В Венесуэле разыгрывается белорусский сценарий
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, где лидера страны избирают на шестилетний срок
2024-07-30T12:47
2024-07-30T13:43
эксклюзив
венесуэла
николас мадуро
латинская америка
сша
россия
хавьер милей
ес
брикс
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1e/1056561392_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f63783598cd005618749bd3d735303ae.jpg
На них, помимо правящего с 2013 года президента Николаса Мадуро, представляющего Единую социалистическую партию Венесуэлы (PSUV), баллотировались еще девять кандидатов, в том числе бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа (ему 74 года), представитель ведущей оппозиционной силы – Демократической унитарной платформы (PUD).Власти предсказуемо подтвердили, что Мадуро вновь победил, устроив по этому поводу песни и танцы.Глава Национального избирательного совета (CNE) Элвис Амороcо даже предоставил статистику, свидетельствующую о победе Николаса Мадуро. По итогам обработки 80% протоколов действующий президент набрал 51,2% голосов, а Гонсалес – только 44,2%.Однако прозападные силы этим результатам категорически не поверили. Представители PUD вообще не стали признавать официальные итоги, а известная всей стране оппозиционерка Мария Корина Мачадо заявила, что в конкретных результатах вообще никто не нуждается."У Венесуэлы есть новый избранный президент – и это Эдмундо Гонсалес Уррутиа, и все это знают. Я хочу, чтобы вы знали, что это было нечто настолько ошеломляющее, настолько замечательное, что мы победили во всех штатах страны".При этом проамериканские оппозиционеры утверждают, что у Мадуро около 30% голосов. Это чем-то напоминает белорусский сценарий 2020 года, когда оппозиционеры горячо убеждали белорусов в том, что их лидер якобы набирает очень мало, и обязательно должен проиграть жене малоизвестного кандидата. Хотя ничем хорошим – особенно для самого кандидата – этот план, как известно, не кончился.В борьбе за Венесуэлу оппозиция явно переигрывает. И в итоге это может стоить ее кандидату победы.Во-первых, столичная беднота, которую представляют чависты, будут сражаться за Николаса до последнего. Причем сражаться в прямом смысле – в стране много оружия, а в случае своей победы либералы запросто способны отправить своих давних врагов в иной, лучший мир.Причем чависты традиционно сильны и в армии, откуда и пошел в большую политику сам Уго Чавес Фриас.Во-вторых, Мадуро всегда предоставлял своим сторонникам важные социальные программы, которых их быстро лишат новые власти, усиливая раскол страны.В-третьих, Эдмундо Гонсалес Уррутиа, президент по версии оппозиции, совершенно не страдает от избытка харизмы. А сама венесуэльская оппозиция, в свою очередь, расколота до предела.Более того, один подобный период формального или фактического двоевластия Венесуэла не так давно сравнительно благополучно пережила. Это было в 2018 году, после очередного переизбрания Николаса Мадуро, когда США, многие государства Евросоюза, Израиль, и даже некоторые соседи Каракаса по Латинской Америке объявили законным лидером страны спикера Нацассамблеи Хуана Гуайдо.Россия и Китай назвали единственным легитимным президентом Мадуро — и в итоге до итогов нынешних выборов этого не оспаривали даже венесуэльские либералы. А подающий надежды Америке Гуайдо практически полностью обнулился в политическом смысле, и его раскороновали собственные соратники.Тем не менее США, ЕС и прозападные страны очень долго считали легитимным президентом именно Гуайдо. Однако в схватке за власть с Николасом Мадуро он убедительно проиграл.В этот раз все выглядит еще спокойнее – если не считать богатые районы, где проживает местная оппозиция. Там проходят грабежи, с которыми борются полицейские.Что же касается дипломатической реакции, за Мадуро особенно активно выступили Китай, Россия, Белоруссия, Куба и Никарагуа. Министры иностранных дел Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканы и Уругвая выпустили довольно странное заявление, в котором говорится о необходимости предоставить гарантии, что результаты выборов в Венесуэле "уважают волю народа".Ну а Бразилия и Колумбия, которые лелеют планы, связанные с приглашением Каракаса с его нефтью в БРИКС, пока что вообще помалкивают.Одним словом, ситуация в Венесуэле остается весьма противоречивой. Есть мнения, что Запад специально разгоняет повестку "Мадуро уже упал". И поддаваться таким призывам однозначно не стоит.Ещё о происходящем в Южной Америке: Слуги народа не получилось. Хавьер Милей не стал "аргентинским Зеленским".
https://ukraina.ru/20240729/1056548792.html
https://ukraina.ru/20240729/1056539931.html
венесуэла
латинская америка
сша
россия
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1e/1056561392_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_4b538f9ab3629a3c9e3bc292c0e748a6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, венесуэла, николас мадуро, латинская америка, сша, россия, хавьер милей, ес, брикс, выборы, президентские выборы, белоруссия, владимир зеленский
Эксклюзив, Венесуэла, Николас Мадуро, Латинская Америка, США, Россия, Хавьер Милей, ЕС, БРИКС, выборы, президентские выборы, Белоруссия, Владимир Зеленский

"Мадуро уже упал"? В Венесуэле разыгрывается белорусский сценарий

12:47 30.07.2024 (обновлено: 13:43 30.07.2024)
 
© AFP2024 / RAUL ARBOLEDA
- РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AFP2024 / RAUL ARBOLEDA
Читать в
Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, где лидера страны избирают на шестилетний срок
На них, помимо правящего с 2013 года президента Николаса Мадуро, представляющего Единую социалистическую партию Венесуэлы (PSUV), баллотировались еще девять кандидатов, в том числе бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа (ему 74 года), представитель ведущей оппозиционной силы – Демократической унитарной платформы (PUD).
Власти предсказуемо подтвердили, что Мадуро вновь победил, устроив по этому поводу песни и танцы.
Глава Национального избирательного совета (CNE) Элвис Амороcо даже предоставил статистику, свидетельствующую о победе Николаса Мадуро. По итогам обработки 80% протоколов действующий президент набрал 51,2% голосов, а Гонсалес – только 44,2%.
Однако прозападные силы этим результатам категорически не поверили. Представители PUD вообще не стали признавать официальные итоги, а известная всей стране оппозиционерка Мария Корина Мачадо заявила, что в конкретных результатах вообще никто не нуждается.
"У Венесуэлы есть новый избранный президент – и это Эдмундо Гонсалес Уррутиа, и все это знают. Я хочу, чтобы вы знали, что это было нечто настолько ошеломляющее, настолько замечательное, что мы победили во всех штатах страны".
- РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Вчера, 16:40
Влияние на выборы в США, СВО и партнерство с РФ: эксперты оценили победу Мадуро в Венесуэле Сегодняшний курс главы Венесуэлы Николаса Мадуро, одержавшего победу на президентских выборах, направлен на освобождение от доминирования США. Этим объясняется и реакция лидеров ряда стран региона на результаты венесуэльского голосования, заявил изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько
При этом проамериканские оппозиционеры утверждают, что у Мадуро около 30% голосов. Это чем-то напоминает белорусский сценарий 2020 года, когда оппозиционеры горячо убеждали белорусов в том, что их лидер якобы набирает очень мало, и обязательно должен проиграть жене малоизвестного кандидата. Хотя ничем хорошим – особенно для самого кандидата – этот план, как известно, не кончился.
В борьбе за Венесуэлу оппозиция явно переигрывает. И в итоге это может стоить ее кандидату победы.
Во-первых, столичная беднота, которую представляют чависты, будут сражаться за Николаса до последнего. Причем сражаться в прямом смысле – в стране много оружия, а в случае своей победы либералы запросто способны отправить своих давних врагов в иной, лучший мир.
Причем чависты традиционно сильны и в армии, откуда и пошел в большую политику сам Уго Чавес Фриас.
Во-вторых, Мадуро всегда предоставлял своим сторонникам важные социальные программы, которых их быстро лишат новые власти, усиливая раскол страны.
В-третьих, Эдмундо Гонсалес Уррутиа, президент по версии оппозиции, совершенно не страдает от избытка харизмы. А сама венесуэльская оппозиция, в свою очередь, расколота до предела.
Более того, один подобный период формального или фактического двоевластия Венесуэла не так давно сравнительно благополучно пережила. Это было в 2018 году, после очередного переизбрания Николаса Мадуро, когда США, многие государства Евросоюза, Израиль, и даже некоторые соседи Каракаса по Латинской Америке объявили законным лидером страны спикера Нацассамблеи Хуана Гуайдо.
Россия и Китай назвали единственным легитимным президентом Мадуро — и в итоге до итогов нынешних выборов этого не оспаривали даже венесуэльские либералы. А подающий надежды Америке Гуайдо практически полностью обнулился в политическом смысле, и его раскороновали собственные соратники.
Тем не менее США, ЕС и прозападные страны очень долго считали легитимным президентом именно Гуайдо. Однако в схватке за власть с Николасом Мадуро он убедительно проиграл.
Президент Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде
Вчера, 12:22
Россия понуждает Запад к "самосдерживанию" и создаёт антизападную коалицию - ISWВладимир Путин 28 июля выступил на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и сделал важные заявления на тему военно-политического противостояния с Западом. В тот же день на них отреагировали аналитики американского "Института изучения войны" (ISW, США)
В этот раз все выглядит еще спокойнее – если не считать богатые районы, где проживает местная оппозиция. Там проходят грабежи, с которыми борются полицейские.
Что же касается дипломатической реакции, за Мадуро особенно активно выступили Китай, Россия, Белоруссия, Куба и Никарагуа. Министры иностранных дел Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканы и Уругвая выпустили довольно странное заявление, в котором говорится о необходимости предоставить гарантии, что результаты выборов в Венесуэле "уважают волю народа".
Ну а Бразилия и Колумбия, которые лелеют планы, связанные с приглашением Каракаса с его нефтью в БРИКС, пока что вообще помалкивают.
Одним словом, ситуация в Венесуэле остается весьма противоречивой. Есть мнения, что Запад специально разгоняет повестку "Мадуро уже упал". И поддаваться таким призывам однозначно не стоит.
Ещё о происходящем в Южной Америке: Слуги народа не получилось. Хавьер Милей не стал "аргентинским Зеленским".
 
ЭксклюзивВенесуэлаНиколас МадуроЛатинская АмерикаСШАРоссияХавьер МилейЕСБРИКСвыборыпрезидентские выборыБелоруссияВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Младшая сестра "Герани". На что способен рой "Гербер"?
15:13Захарова рассказала, чего лишился Зеленский из-за обещаний Запада
14:53СБУ задержала в Киеве философа Вусатюка - Павлив
14:43Талассократы испугались питерского парада
14:07Сберу в новых регионах — месяц. Как работают российские банки в ЛДНР
13:56Пушилин призвал Киев сделать первый шаг на пути к мирным переговорам
13:30Уклонисты на фурах, обстрелы и диверсии. Главное на Украине на 13.30 30 июля
13:20Российские и украинские военные прекратили бой, чтобы пропустить женщину, идущую в Россию
12:51Путин поблагодарил главного редактора издания Украина.ру за заслуги в развитии СМИ
12:47"Мадуро уже упал"? В Венесуэле разыгрывается белорусский сценарий
12:42МИД Украины передумал и удалил своё требование к Венецианскому кинофестивалю
12:35Налог на посылки. На Украине придумали, как еще обобрать население
12:28Экономист Агеев объяснил, на чём держится энергетика Украины и ответил на больной вопрос россиян
12:05"Нафтогаз" пробурит вторую скважину под населённым пунктом
12:03Неуёмная борьба с топонимикой: "Бабель, Ильф с Петровым и Жванецкий не имеют заслуг перед Одессой"
12:00Пиратское государство. Украина зарабатывает нелегально 45 миллиардов в год
11:59СБУ арестовала ученого за научные труды, никого на Украине это не возмутило
11:56"Праздник воровства": Железняк назвал идею большого атомного строительства на Украине идиотской
11:55Угрозы НАТО, СВО и Арктика: эксперт объяснил, зачем Путин создал Морскую коллегию
10:32Подростки готовили теракты на железной дороге в Свердловской области по указке Киева
Лента новостейМолния