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Никакого прорыва для ВСУ не будет, даже если F-16 будут использоваться массово, считает эксперт

Никакого прорыва для ВСУ не будет, даже если F-16 будут использоваться массово, считает эксперт - 01.08.2024 Украина.ру

Никакого прорыва для ВСУ не будет, даже если F-16 будут использоваться массово, считает эксперт

Киев не имеет рациональных оснований позиционировать F-16 очередным "чудо-оружием". Об этом 31 июля в комментарии Украина.ру заявил директор центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-08-01T15:10

2024-08-01T15:10

2024-08-01T15:10

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"Безусловно, поставка F-16 вызовет радость и надежду как на wunderwaffe ("чудо-оружие"), которое позволит изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения", - сказал эксперт.С российской же стороны, отметил Подлесный, появление F-16 на вооружении защитников режима Зеленского является поводом задуматься о противодействии. При этом ещё не ясно, сколько истребителей американского производства прибыло на Украину и, что важнее – в каких модификациях.По мнению эксперта, не столь важно, где будут базироваться переданные НАТО истребители – в Польше или Румынии, или на украинской территории – в Одесской, Киевской, Житомирской, Львовской областях. Если в зоне боевого соприкосновения появятся именно новейшие версии американского истребителя – тогда следует ответственно отнестись к новой угрозе.Подлесный обратил внимание на разные уровни модернизации F-16. Лёгкий истребитель четвёртого поколения выпускался с 70-х годов прошлого века. Он оснащался разными радарами и другим оборудованием, позволявшимиНапример, радар APG-83 на последних версиях F-16 позволяет обнаруживать цели за сотни километров. Однако они уступают российским Су30мки с более мощным радаром и, соответственно, большей дальностью обнаружения целей."Су-35с оснащён тремя радарами, которые позволяют с фазированной антенной решёткой Н035 Ирбис обнаруживать цели на расстоянии около 400 километров", - отметил эксперт.Такая российская техника нивелирует ценность F-16 даже с относительно не очень старыми радарами. Они примерно в полтора раза уступают российским аналогам по дальности обнаружения. При этом, отметил эксперт, многое в эффективности работы радаров и в целом применения боевой авиации зависит от внешних факторов – например, погодных условий.Однако F-16 запрашивались для противодействия российской авиации. Запросы были направлены до того, как российская армия начала использовать мощные фугасные авиабомбы (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).Поэтому, уверен эксперт, заочно закончилась неудачей "та идея, с которой затевались поставки F-16 со стороны НАТО - они намеревались уничтожать наши бомбардировщики с ФАБами". За это время техника и технологии шагнули вперёд.Однако это не значит, что угроза для ВКС отсутствует. Наоборот, полагает эксперт – российской военной авиации следует учесть фактор F-16 в своей тактике. Это касается, в первую очередь, бомбардировщиков и штурмовиков. Им следует учесть новый фактор в своей тактике, в том числе применения ФАБ с УМПК. Такую авиацию необходимо будет прикрывать истребительной."Никакого прорыва для ВСУ не будет, даже если F-16 будут использоваться массово", - подчеркнул эксперт.Массовое использование предполагает 50-60 таких самолётов. Для них необходимы пилоты, специальные взлётно-посадочные полосы, специфическое техобслуживание и многое другое. Естественно, к новинкам в зоне СВО проявят интерес российские истребители и средства ПВО.Как сообщала Украина.ру, несмотря на то, что Первые истребители F-16 обнаружили в небе над Украиной, политики и независимые эксперты уверены, что "У ВСУ нет волшебной таблетки" - Песков о передаче Киеву F-16

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