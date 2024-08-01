Первые истребители F-16 обнаружили в небе над Украиной - 01.08.2024 Украина.ру
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Первые истребители F-16 обнаружили в небе над Украиной
Первые истребители F-16 обнаружили в небе над Украиной - 01.08.2024 Украина.ру
Первые истребители F-16 обнаружили в небе над Украиной
Официальный Киев подтвердил прибытие истребителей F-16 на Украину, их уже заметили в украинском небе. Об этом сообщает британская Telegraph
2024-08-01T11:32
2024-08-01T11:32
новости
украина
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f-16
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"Истребители F-16 наконец-то прилетели в Украину, что стало большим стимулом для Киева", - сказано в публикации.Там также отмечено: "Расхваленное прибытие военных самолетов будет встречено большой помпой, учитывая их потенциальную роль в борьбе Украины с Россией".По информации издания, Киев надеется пополнить свои ВВС поставками 79 таких истребителей из Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов. При этом отмечено, что "современные военные самолеты до сих пор использовались только в качестве "противовоздушной обороны"."Украина совершила свои первые боевые вылеты на F-16 после долгожданного прибытия истребителей американского производства", - сказано в публикации.Первым о поставке этих истребителей сообщило информагенство Bloomberg. По его сведениям, на Украину прибыло "небольшое" количество F-16. Кто пилотирует эти истребители и где они базируются – не уточнялось.Оно также заметило, что "эти самолёты будут ограничены ролью противовоздушной обороны из-за угрозы, которую представляют российские зенитно-ракетные комплексы ближе к линии фронта".Накануне, 31 июля Украина.ру сообщала о прибытии первых истребителей F-16 на Украину в публикации Украина получила первую партию истребителей F-16 - BloombergПозже в украинских соцсетях появились изображения F-16 в полёте. Однако подлинность этих иллюстраций, их локализация и прочие обстоятельства появления таких иллюстраций являются предметом обсуждения. Подробнее об этом в публикации Украина.ру Зеленский перекладывает ответственность, F-16 над Львовом. Главное на Украине на утро 1 августа
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новости, украина, киев, ввс, f-16, авиация, нато, сво, bloomberg
Новости, Украина, Киев, ВВС, F-16, авиация, НАТО, СВО, bloomberg

Первые истребители F-16 обнаружили в небе над Украиной

11:32 01.08.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
Зеленский F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Официальный Киев подтвердил прибытие истребителей F-16 на Украину, их уже заметили в украинском небе. Об этом сообщает британская Telegraph
"Истребители F-16 наконец-то прилетели в Украину, что стало большим стимулом для Киева", - сказано в публикации.
Там также отмечено: "Расхваленное прибытие военных самолетов будет встречено большой помпой, учитывая их потенциальную роль в борьбе Украины с Россией".
По информации издания, Киев надеется пополнить свои ВВС поставками 79 таких истребителей из Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов. При этом отмечено, что "современные военные самолеты до сих пор использовались только в качестве "противовоздушной обороны".
"Украина совершила свои первые боевые вылеты на F-16 после долгожданного прибытия истребителей американского производства", - сказано в публикации.
Первым о поставке этих истребителей сообщило информагенство Bloomberg. По его сведениям, на Украину прибыло "небольшое" количество F-16. Кто пилотирует эти истребители и где они базируются – не уточнялось.
"Вскоре после этого в социальных сетях и украинских СМИ была опубликована пиксельная фотография, изображающая F-16 в небе над Украиной", - отметило британское издание.
Оно также заметило, что "эти самолёты будут ограничены ролью противовоздушной обороны из-за угрозы, которую представляют российские зенитно-ракетные комплексы ближе к линии фронта".
Накануне, 31 июля Украина.ру сообщала о прибытии первых истребителей F-16 на Украину в публикации Украина получила первую партию истребителей F-16 - Bloomberg
Позже в украинских соцсетях появились изображения F-16 в полёте. Однако подлинность этих иллюстраций, их локализация и прочие обстоятельства появления таких иллюстраций являются предметом обсуждения. Подробнее об этом в публикации Украина.ру Зеленский перекладывает ответственность, F-16 над Львовом. Главное на Украине на утро 1 августа
 
НовостиУкраинаКиевВВСF-16авиацияНАТОСВОbloomberg
 
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