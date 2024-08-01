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Первые истребители F-16 обнаружили в небе над Украиной

Первые истребители F-16 обнаружили в небе над Украиной - 01.08.2024 Украина.ру

Первые истребители F-16 обнаружили в небе над Украиной

Официальный Киев подтвердил прибытие истребителей F-16 на Украину, их уже заметили в украинском небе. Об этом сообщает британская Telegraph

2024-08-01T11:32

2024-08-01T11:32

2024-08-01T11:32

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"Истребители F-16 наконец-то прилетели в Украину, что стало большим стимулом для Киева", - сказано в публикации.Там также отмечено: "Расхваленное прибытие военных самолетов будет встречено большой помпой, учитывая их потенциальную роль в борьбе Украины с Россией".По информации издания, Киев надеется пополнить свои ВВС поставками 79 таких истребителей из Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов. При этом отмечено, что "современные военные самолеты до сих пор использовались только в качестве "противовоздушной обороны"."Украина совершила свои первые боевые вылеты на F-16 после долгожданного прибытия истребителей американского производства", - сказано в публикации.Первым о поставке этих истребителей сообщило информагенство Bloomberg. По его сведениям, на Украину прибыло "небольшое" количество F-16. Кто пилотирует эти истребители и где они базируются – не уточнялось.Оно также заметило, что "эти самолёты будут ограничены ролью противовоздушной обороны из-за угрозы, которую представляют российские зенитно-ракетные комплексы ближе к линии фронта".Накануне, 31 июля Украина.ру сообщала о прибытии первых истребителей F-16 на Украину в публикации Украина получила первую партию истребителей F-16 - BloombergПозже в украинских соцсетях появились изображения F-16 в полёте. Однако подлинность этих иллюстраций, их локализация и прочие обстоятельства появления таких иллюстраций являются предметом обсуждения. Подробнее об этом в публикации Украина.ру Зеленский перекладывает ответственность, F-16 над Львовом. Главное на Украине на утро 1 августа

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