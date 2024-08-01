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"У ВСУ нет волшебной таблетки" - Песков о передаче Киеву F-16
"У ВСУ нет волшебной таблетки" - Песков о передаче Киеву F-16 - 01.08.2024 Украина.ру
"У ВСУ нет волшебной таблетки" - Песков о передаче Киеву F-16
Никаких официальных заявлений о получении Киевом самолетов F-16 не было, были сообщения. На это 1 августа указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о поставках истребителей
2024-08-01T12:51
2024-08-01T12:51
2024-08-01T12:51
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киев
украина
россия
дмитрий песков
нато
f-16
истребитель
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"Это пока источники, пока никаких заявлений на этот счет не было... Но были сообщения, да", - сказал официальный представитель Кремля.Он отметил, что киевский режим должен отдавать себе отчет в том, что, несмотря на истребители F-16, у него нет волшебной таблетки, у него нет никакой панацеи.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину.Позже британская газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона заявил, что Украина не собирается комментировать новости о поступлении истребителей F-16.Подробнее о связанных с истребителями проблемах для Киева - в материале Молятся против истребителей. Жителей Западной Украины ужаснула возможная поставка F-16 на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, киев, украина, россия, дмитрий песков, нато, f-16, истребитель
Новости, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, F-16, истребитель
"У ВСУ нет волшебной таблетки" - Песков о передаче Киеву F-16
Никаких официальных заявлений о получении Киевом самолетов F-16 не было, были сообщения. На это 1 августа указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о поставках истребителей
"Это пока источники, пока никаких заявлений на этот счет не было... Но были сообщения, да", - сказал официальный представитель Кремля.
Он отметил, что киевский режим должен отдавать себе отчет в том, что, несмотря на истребители F-16, у него нет волшебной таблетки, у него нет никакой панацеи.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину.
Позже британская газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона заявил, что Украина не собирается комментировать новости о поступлении истребителей F-16.
Подробнее о связанных с истребителями проблемах для Киева - в материале Молятся против истребителей. Жителей Западной Украины ужаснула возможная поставка F-16 на сайте Украина.ру.