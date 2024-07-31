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Украина получила первую партию истребителей F-16 - Bloomberg

Украина получила первую партию истребителей F-16 - Bloomberg - 31.07.2024 Украина.ру

Украина получила первую партию истребителей F-16 - Bloomberg

Первая партия истребителей F-16 производства США прибыла на Украину. Об этом 31 июля сообщает информагенство Bloomberg

2024-07-31T18:38

2024-07-31T18:38

2024-07-31T18:43

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Поставка заявлена как "от союзников по НАТО". В публикации отмечено, что это "стало долгожданным шагом", который может повысить способность Украины "отражать российские атаки".Крайний срок передачи американских военных самолетов был установлен на конец этого месяца, и он был соблюден, по словам людей, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться неназванными.Со ссылкой на анонимных информаторов информагенство сообщило, что "количество самолётов небольшое". Информаторам также не ясно, смогут ли украинские пилоты "немедленно использовать военные самолёты, или процесс займет больше времени".Пресс-секретарь Минобороны Украины Диана Давитян отказалась от комментариев.Bloomberg ранее со ссылкой на "опытных лётчиков" сообщило, что F-16 не помогут Киеву достичь перелома в ходе СВО. Они также рассказали о множестве проблем, связанных как с эксплуатацией этих самолётов, так и подготовкой украинских пилотов."До сих пор украинские пилоты тренировались на F-16 за рубежом, в том числе в США. Тем временем поле боя изменилось, и обе стороны всё больше полагаются на дешёвые беспилотники, а Россия укрепляет свою противовоздушную оборону", - сказано в публикации.Ранее на эту тему Украина.ру опубликовала материал Алёхин: ВС РФ стирают с лица земли все взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать самолеты F-16

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новости, украина, сша, киев, bloomberg, нато, f-16, ввс, сво