Украина получила первую партию истребителей F-16 - Bloomberg - 31.07.2024 Украина.ру
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Украина получила первую партию истребителей F-16 - Bloomberg
Украина получила первую партию истребителей F-16 - Bloomberg - 31.07.2024 Украина.ру
Украина получила первую партию истребителей F-16 - Bloomberg
Первая партия истребителей F-16 производства США прибыла на Украину. Об этом 31 июля сообщает информагенство Bloomberg
2024-07-31T18:38
2024-07-31T18:43
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Поставка заявлена как "от союзников по НАТО". В публикации отмечено, что это "стало долгожданным шагом", который может повысить способность Украины "отражать российские атаки".Крайний срок передачи американских военных самолетов был установлен на конец этого месяца, и он был соблюден, по словам людей, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться неназванными.Со ссылкой на анонимных информаторов информагенство сообщило, что "количество самолётов небольшое". Информаторам также не ясно, смогут ли украинские пилоты "немедленно использовать военные самолёты, или процесс займет больше времени".Пресс-секретарь Минобороны Украины Диана Давитян отказалась от комментариев.Bloomberg ранее со ссылкой на "опытных лётчиков" сообщило, что F-16 не помогут Киеву достичь перелома в ходе СВО. Они также рассказали о множестве проблем, связанных как с эксплуатацией этих самолётов, так и подготовкой украинских пилотов."До сих пор украинские пилоты тренировались на F-16 за рубежом, в том числе в США. Тем временем поле боя изменилось, и обе стороны всё больше полагаются на дешёвые беспилотники, а Россия укрепляет свою противовоздушную оборону", - сказано в публикации.Ранее на эту тему Украина.ру опубликовала материал Алёхин: ВС РФ стирают с лица земли все взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать самолеты F-16
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Новости, Украина, США, Киев, bloomberg, НАТО, F-16, ВВС, СВО

Украина получила первую партию истребителей F-16 - Bloomberg

18:38 31.07.2024 (обновлено: 18:43 31.07.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Первая партия истребителей F-16 производства США прибыла на Украину. Об этом 31 июля сообщает информагенство Bloomberg
Поставка заявлена как "от союзников по НАТО". В публикации отмечено, что это "стало долгожданным шагом", который может повысить способность Украины "отражать российские атаки".
Крайний срок передачи американских военных самолетов был установлен на конец этого месяца, и он был соблюден, по словам людей, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться неназванными.
Со ссылкой на анонимных информаторов информагенство сообщило, что "количество самолётов небольшое". Информаторам также не ясно, смогут ли украинские пилоты "немедленно использовать военные самолёты, или процесс займет больше времени".
Пресс-секретарь Минобороны Украины Диана Давитян отказалась от комментариев.
Bloomberg ранее со ссылкой на "опытных лётчиков" сообщило, что F-16 не помогут Киеву достичь перелома в ходе СВО. Они также рассказали о множестве проблем, связанных как с эксплуатацией этих самолётов, так и подготовкой украинских пилотов.
"До сих пор украинские пилоты тренировались на F-16 за рубежом, в том числе в США. Тем временем поле боя изменилось, и обе стороны всё больше полагаются на дешёвые беспилотники, а Россия укрепляет свою противовоздушную оборону", - сказано в публикации.
Ранее на эту тему Украина.ру опубликовала материал Алёхин: ВС РФ стирают с лица земли все взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать самолеты F-16
 
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