Уничтожать своих – это не месть, а распространённая в ВСУ практика, заявил эксперт - 01.08.2024 Украина.ру
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Уничтожать своих – это не месть, а распространённая в ВСУ практика, заявил эксперт
Уничтожать своих – это не месть, а распространённая в ВСУ практика, заявил эксперт - 01.08.2024 Украина.ру
Уничтожать своих – это не месть, а распространённая в ВСУ практика, заявил эксперт
В ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины зафиксировано много случаев попыток уничтожения украинскими военными своих сослуживцев. Об этом 1 августа в комментарии Украина.ру рассказал политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько
2024-08-01T10:50
2024-08-01T10:50
новости
одесская область
донецкое направление
россия
богдан безпалько
вооруженные силы украины
эксперты
всу
потери всу
сво
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На Донецком направлении украинские военные пытались уничтожить дронами-камикадзе сдавшуюся в плен группу сослуживцев, сообщили 1 августа РИА Новости. По словам одного из них - Дмитрия Куркова, мобилизованного из Одесской области, пленённых в безвыходной ситуации военнослужащих пытались убить налётом пяти-шести дронов. "Я не думаю, что русские сами себя обстреливали, наверное, это были украинские дроны", - сказал он.Журналисты напомнили о других аналогичных случаях в нынешнем году и с начала СВО. Такие факты вызвали негативную реакцию не только широкой общественности, но и президента России.Безпалько, уверен, что практика уничтожения сдающихся или сдавшихся в плен сослуживцев – это не просто месть. Такие факты фиксируются годами и изначально для исполнения таких акций подбирались "специально обученные люди"."Уничтожать своих – это распространённая в ВСУ практика, - констатировал эксперт. - Как правило, уничтожаются те, кто оставляет позиции, не справившись с обороной. Либо те, кто хочет сдаться или рассматривает такую возможность".Безпалько напомнил: "В начале конфликта, после объявления СВО этим занимались специально обученные "партийные товарищи", которые относились к идеологически мотивированным частям. Когда их стало меньше в численном отношении, то этим стали заниматься люди, которые относятся и к криминалитету, и к купившим себе право не находиться на линии боевого соприкосновения. Считается, что это поддерживает дисциплину в войсках. Считается, что это позволяет удерживать фронт с помощью даже тех людей, которые не очень приспособлены для боевых действий"."В интернете на протяжении всего конфликта появлялись и видео, и аудиозаписи, обращения, в которых эта практика доносилась до общественности", - напомнил эксперт.О пополнении ВСУ насильственно мобилизованными и реакции общественности на такие действия Украина.ру неоднократно сообщала в своих материалах. Читайте на эту тему Одессит покатал военкома на капоте своей Лады, в ТЦК обиделись Также Украина.ру периодически сообщала о коррупции в среде украинских военкомов Сотрудники ТЦК Тернопольской области попались на крупных взятках
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Сергей Шиптенко
Сергей Шиптенко
Новости
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Украина.ру
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5
4.7
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесская область, донецкое направление, россия, богдан безпалько, вооруженные силы украины, эксперты, всу, потери всу, сво, военнопленные, военные преступления
Новости, Одесская область, Донецкое направление, Россия, Богдан Безпалько, Вооруженные силы Украины, эксперты, ВСУ, потери ВСУ, СВО, военнопленные, Военные преступления

Уничтожать своих – это не месть, а распространённая в ВСУ практика, заявил эксперт

10:50 01.08.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Сергей Шиптенко
автор издания Украина.ру
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В ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины зафиксировано много случаев попыток уничтожения украинскими военными своих сослуживцев. Об этом 1 августа в комментарии Украина.ру рассказал политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько
На Донецком направлении украинские военные пытались уничтожить дронами-камикадзе сдавшуюся в плен группу сослуживцев, сообщили 1 августа РИА Новости. По словам одного из них - Дмитрия Куркова, мобилизованного из Одесской области, пленённых в безвыходной ситуации военнослужащих пытались убить налётом пяти-шести дронов.
"Я не думаю, что русские сами себя обстреливали, наверное, это были украинские дроны", - сказал он.
Журналисты напомнили о других аналогичных случаях в нынешнем году и с начала СВО. Такие факты вызвали негативную реакцию не только широкой общественности, но и президента России.
Безпалько, уверен, что практика уничтожения сдающихся или сдавшихся в плен сослуживцев – это не просто месть. Такие факты фиксируются годами и изначально для исполнения таких акций подбирались "специально обученные люди".
"Уничтожать своих – это распространённая в ВСУ практика, - констатировал эксперт. - Как правило, уничтожаются те, кто оставляет позиции, не справившись с обороной. Либо те, кто хочет сдаться или рассматривает такую возможность".
Безпалько напомнил: "В начале конфликта, после объявления СВО этим занимались специально обученные "партийные товарищи", которые относились к идеологически мотивированным частям. Когда их стало меньше в численном отношении, то этим стали заниматься люди, которые относятся и к криминалитету, и к купившим себе право не находиться на линии боевого соприкосновения. Считается, что это поддерживает дисциплину в войсках. Считается, что это позволяет удерживать фронт с помощью даже тех людей, которые не очень приспособлены для боевых действий".
"В интернете на протяжении всего конфликта появлялись и видео, и аудиозаписи, обращения, в которых эта практика доносилась до общественности", - напомнил эксперт.
О пополнении ВСУ насильственно мобилизованными и реакции общественности на такие действия Украина.ру неоднократно сообщала в своих материалах. Читайте на эту тему Одессит покатал военкома на капоте своей Лады, в ТЦК обиделись
Также Украина.ру периодически сообщала о коррупции в среде украинских военкомов Сотрудники ТЦК Тернопольской области попались на крупных взятках
 
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