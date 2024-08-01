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Уничтожать своих – это не месть, а распространённая в ВСУ практика, заявил эксперт

Уничтожать своих – это не месть, а распространённая в ВСУ практика, заявил эксперт - 01.08.2024 Украина.ру

Уничтожать своих – это не месть, а распространённая в ВСУ практика, заявил эксперт

В ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины зафиксировано много случаев попыток уничтожения украинскими военными своих сослуживцев. Об этом 1 августа в комментарии Украина.ру рассказал политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько

2024-08-01T10:50

2024-08-01T10:50

2024-08-01T10:50

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На Донецком направлении украинские военные пытались уничтожить дронами-камикадзе сдавшуюся в плен группу сослуживцев, сообщили 1 августа РИА Новости. По словам одного из них - Дмитрия Куркова, мобилизованного из Одесской области, пленённых в безвыходной ситуации военнослужащих пытались убить налётом пяти-шести дронов. "Я не думаю, что русские сами себя обстреливали, наверное, это были украинские дроны", - сказал он.Журналисты напомнили о других аналогичных случаях в нынешнем году и с начала СВО. Такие факты вызвали негативную реакцию не только широкой общественности, но и президента России.Безпалько, уверен, что практика уничтожения сдающихся или сдавшихся в плен сослуживцев – это не просто месть. Такие факты фиксируются годами и изначально для исполнения таких акций подбирались "специально обученные люди"."Уничтожать своих – это распространённая в ВСУ практика, - констатировал эксперт. - Как правило, уничтожаются те, кто оставляет позиции, не справившись с обороной. Либо те, кто хочет сдаться или рассматривает такую возможность".Безпалько напомнил: "В начале конфликта, после объявления СВО этим занимались специально обученные "партийные товарищи", которые относились к идеологически мотивированным частям. Когда их стало меньше в численном отношении, то этим стали заниматься люди, которые относятся и к криминалитету, и к купившим себе право не находиться на линии боевого соприкосновения. Считается, что это поддерживает дисциплину в войсках. Считается, что это позволяет удерживать фронт с помощью даже тех людей, которые не очень приспособлены для боевых действий"."В интернете на протяжении всего конфликта появлялись и видео, и аудиозаписи, обращения, в которых эта практика доносилась до общественности", - напомнил эксперт.О пополнении ВСУ насильственно мобилизованными и реакции общественности на такие действия Украина.ру неоднократно сообщала в своих материалах. Читайте на эту тему Одессит покатал военкома на капоте своей Лады, в ТЦК обиделись Также Украина.ру периодически сообщала о коррупции в среде украинских военкомов Сотрудники ТЦК Тернопольской области попались на крупных взятках

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Сергей Шиптенко

новости, одесская область, донецкое направление, россия, богдан безпалько, вооруженные силы украины, эксперты, всу, потери всу, сво, военнопленные, военные преступления