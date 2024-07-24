Одессит покатал военкома на капоте своей Лады, в ТЦК обиделись - 24.07.2024 Украина.ру
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Одессит покатал военкома на капоте своей Лады, в ТЦК обиделись
Одессит покатал военкома на капоте своей Лады, в ТЦК обиделись - 24.07.2024 Украина.ру
Одессит покатал военкома на капоте своей Лады, в ТЦК обиделись
Пренебрежительное отношение к военнослужащим украинской армии, получившим ранения на фронте и поступившим на службу в военкомат, недопустимо. Так отреагировали на очередной мобилизационный скандал в Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК – военкомата)
2024-07-24T15:10
2024-07-24T15:19
новости
одесса
мобилизация
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Возмущение у военкомов вызвал видеоролик, распространенный в сети на котором одессит прокатил работника ТЦК на капоте своей машины. Такой оказалась реакция местного жителя на требование предоставить военно-учетные документы. Судя по кадрам, распространенным в сети, водитель не просто продолжил движение, но и довольно долго вез на капоте военкома, пока машину не подрезал служебный автомобиль ТЦК. Сам одессит утверждал, что ему угрожали оружием и ломали автомобиль, а не просто попросили предъявить документы. В ТЦК уверяют, что из-за экстремальной езды военком, который после боевых ранений на фронте проходит службу в территориальном центре комплектования, якобы был травмирован. Ранее в Одессе мужчина подрался с солдатом ВСУ из-за свастики.Подробнее о том, как Россия отразит очередной контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте в интервью военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева на сайте Украина.ру.
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новости, одесса, мобилизация, всу, сво
Новости, Одесса, мобилизация, ВСУ, СВО

Одессит покатал военкома на капоте своей Лады, в ТЦК обиделись

15:10 24.07.2024 (обновлено: 15:19 24.07.2024)
 
© Фото : соцсетисожженный автомобиль ТЦК в Одессе
сожженный автомобиль ТЦК в Одессе - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : соцсети
Читать в
Пренебрежительное отношение к военнослужащим украинской армии, получившим ранения на фронте и поступившим на службу в военкомат, недопустимо. Так отреагировали на очередной мобилизационный скандал в Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК – военкомата)
Возмущение у военкомов вызвал видеоролик, распространенный в сети на котором одессит прокатил работника ТЦК на капоте своей машины. Такой оказалась реакция местного жителя на требование предоставить военно-учетные документы.
Судя по кадрам, распространенным в сети, водитель не просто продолжил движение, но и довольно долго вез на капоте военкома, пока машину не подрезал служебный автомобиль ТЦК.
"Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки контролирует эту ситуацию. Такое ужасное отношение к защитникам, потерявшим здоровье на передовой, недопустимо! Лица, осуществляющие противоправные действия в отношении украинских военных, обязательно будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины", – заявили в военкомате.
Сам одессит утверждал, что ему угрожали оружием и ломали автомобиль, а не просто попросили предъявить документы.
В ТЦК уверяют, что из-за экстремальной езды военком, который после боевых ранений на фронте проходит службу в территориальном центре комплектования, якобы был травмирован.
Ранее в Одессе мужчина подрался с солдатом ВСУ из-за свастики.
Подробнее о том, как Россия отразит очередной контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте в интервью военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева на сайте Украина.ру.
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