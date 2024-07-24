Одессит покатал военкома на капоте своей Лады, в ТЦК обиделись
15:10 24.07.2024 (обновлено: 15:19 24.07.2024)
© Фото : соцсетисожженный автомобиль ТЦК в Одессе
© Фото : соцсети
Пренебрежительное отношение к военнослужащим украинской армии, получившим ранения на фронте и поступившим на службу в военкомат, недопустимо. Так отреагировали на очередной мобилизационный скандал в Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК – военкомата)
Возмущение у военкомов вызвал видеоролик, распространенный в сети на котором одессит прокатил работника ТЦК на капоте своей машины. Такой оказалась реакция местного жителя на требование предоставить военно-учетные документы.
Судя по кадрам, распространенным в сети, водитель не просто продолжил движение, но и довольно долго вез на капоте военкома, пока машину не подрезал служебный автомобиль ТЦК.
"Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки контролирует эту ситуацию. Такое ужасное отношение к защитникам, потерявшим здоровье на передовой, недопустимо! Лица, осуществляющие противоправные действия в отношении украинских военных, обязательно будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины", – заявили в военкомате.
Сам одессит утверждал, что ему угрожали оружием и ломали автомобиль, а не просто попросили предъявить документы.
В ТЦК уверяют, что из-за экстремальной езды военком, который после боевых ранений на фронте проходит службу в территориальном центре комплектования, якобы был травмирован.
Ранее в Одессе мужчина подрался с солдатом ВСУ из-за свастики.