https://ukraina.ru/20240724/1056452036.html

Одессит покатал военкома на капоте своей Лады, в ТЦК обиделись

Одессит покатал военкома на капоте своей Лады, в ТЦК обиделись - 24.07.2024 Украина.ру

Одессит покатал военкома на капоте своей Лады, в ТЦК обиделись

Пренебрежительное отношение к военнослужащим украинской армии, получившим ранения на фронте и поступившим на службу в военкомат, недопустимо. Так отреагировали на очередной мобилизационный скандал в Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК – военкомата)

2024-07-24T15:10

2024-07-24T15:10

2024-07-24T15:19

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Возмущение у военкомов вызвал видеоролик, распространенный в сети на котором одессит прокатил работника ТЦК на капоте своей машины. Такой оказалась реакция местного жителя на требование предоставить военно-учетные документы. Судя по кадрам, распространенным в сети, водитель не просто продолжил движение, но и довольно долго вез на капоте военкома, пока машину не подрезал служебный автомобиль ТЦК. Сам одессит утверждал, что ему угрожали оружием и ломали автомобиль, а не просто попросили предъявить документы. В ТЦК уверяют, что из-за экстремальной езды военком, который после боевых ранений на фронте проходит службу в территориальном центре комплектования, якобы был травмирован. Ранее в Одессе мужчина подрался с солдатом ВСУ из-за свастики.Подробнее о том, как Россия отразит очередной контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте в интервью военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240720/1056376039.html

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