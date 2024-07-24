Сотрудники ТЦК Тернопольской области попались на крупных взятках
© Фото : соцсетисожженный автомобиль ТЦК в Одессе
© Фото : соцсети
В одном из ТЦК Тернопольской области сотрудники ежемесячно "зарабатывали" по $100-150 тыс на взятках за уклонение от мобилизации и увольнение военнослужащих. Об этом сообщила Нацполиция Украины
В публикации украинских полицейских приводятся расценки коррумпированных военкомов. За разные "услуги" они брали от тысячи до 15 тысяч долларов США.
За $2 тыс предлагалось обновление данных военного учёта с проставлением штрих-кода во временном удостоверении военнообязанного. Такой документ позволял избежать мобилизации.
За $5-15 тыс сотрудники ТЦК могли оформить списание с военной службы или перевод из боевых частей в тыловые с перспективой увольнения из ВСУ.
За $5-15 тыс сотрудники ТЦК могли оформить списание с военной службы или перевод из боевых частей в тыловые с перспективой увольнения из ВСУ.
При этом сотрудники ТЦК не оформляли отсрочку имеющим на неё законное право. Насильственная незаконная мобилизация помогала улучшать статистику работы ТЦК. Одновременно создавалась коррупционная ситуация: незаконно мобилизованные оплачивали своё освобождение.
По информации украинских полицейских, сейчас взяткодателями по делу проходят около 150 человек. Проведена серия обысков.