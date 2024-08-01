https://ukraina.ru/20240801/1056607668.html
Часы тикают: где ждать больших перемен уже этой осенью и как Россия могла бы спасти США - Казаков
Часы тикают: где ждать больших перемен уже этой осенью и как Россия могла бы спасти США - Казаков - 01.08.2024 Украина.ру
Часы тикают: где ждать больших перемен уже этой осенью и как Россия могла бы спасти США - Казаков
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков в студии Украина.ру проанализировал продвижение российских войск
2024-08-01T08:10
2024-08-01T08:10
2024-08-01T08:10
видео
сша
венесуэла
россия
александр казаков
вооруженные силы украины
госдума
николас мадуро
фронт
конфликт
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А также рассказал о том, какой политический тупик назрел в США: 00:25 - О характере продвижения российских войск на фронте.10:27 - Есть ли у противника силы для наступления? 14:35 - О больших потерях ВСУ.22:35 - Где ожидать больших изменений? 31:57 - Сколько протянет план Запада без новых решений? 32:45 - О протестах в Венесуэле.35:48 - Российский интерес в Венесуэле.
сша
венесуэла
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сша, венесуэла, россия, александр казаков, вооруженные силы украины, госдума, николас мадуро, фронт, конфликт, оружие, поставки, протесты, видео
Видео, США, Венесуэла, Россия, Александр Казаков, Вооруженные силы Украины, Госдума, Николас Мадуро, фронт, конфликт, оружие, поставки, протесты
Часы тикают: где ждать больших перемен уже этой осенью и как Россия могла бы спасти США - Казаков
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков в студии Украина.ру проанализировал продвижение российских войск
А также рассказал о том, какой политический тупик назрел в США:
00:25 - О характере продвижения российских войск на фронте.
10:27 - Есть ли у противника силы для наступления?
14:35 - О больших потерях ВСУ.
22:35 - Где ожидать больших изменений?
31:57 - Сколько протянет план Запада без новых решений?
32:45 - О протестах в Венесуэле.
35:48 - Российский интерес в Венесуэле.