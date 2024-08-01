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Часы тикают: где ждать больших перемен уже этой осенью и как Россия могла бы спасти США - Казаков

Часы тикают: где ждать больших перемен уже этой осенью и как Россия могла бы спасти США - Казаков - 01.08.2024 Украина.ру

Часы тикают: где ждать больших перемен уже этой осенью и как Россия могла бы спасти США - Казаков

Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков в студии Украина.ру проанализировал продвижение российских войск

2024-08-01T08:10

2024-08-01T08:10

2024-08-01T08:10

видео

сша

венесуэла

россия

александр казаков

вооруженные силы украины

госдума

николас мадуро

фронт

конфликт

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А также рассказал о том, какой политический тупик назрел в США: 00:25 - О характере продвижения российских войск на фронте.10:27 - Есть ли у противника силы для наступления? 14:35 - О больших потерях ВСУ.22:35 - Где ожидать больших изменений? 31:57 - Сколько протянет план Запада без новых решений? 32:45 - О протестах в Венесуэле.35:48 - Российский интерес в Венесуэле.

сша

венесуэла

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, венесуэла, россия, александр казаков, вооруженные силы украины, госдума, николас мадуро, фронт, конфликт, оружие, поставки, протесты, видео