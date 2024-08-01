Удар по низкой траектории: эксперт раскрыл, зачем США хотят разместить в ФРГ "Томагавки" и гиперзвук - 01.08.2024 Украина.ру
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Удар по низкой траектории: эксперт раскрыл, зачем США хотят разместить в ФРГ "Томагавки" и гиперзвук
Удар по низкой траектории: эксперт раскрыл, зачем США хотят разместить в ФРГ "Томагавки" и гиперзвук - 01.08.2024 Украина.ру
Удар по низкой траектории: эксперт раскрыл, зачем США хотят разместить в ФРГ "Томагавки" и гиперзвук
Главный смысл размещения этого оружия в Германии — сокращение подлетного времени. Это удар по низкой траектории. Расчет делается на то, что противник не успеет среагировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов
2024-08-01T03:15
2024-08-01T03:15
новости
германия
сша
россия
ракеты средней и меньшей дальности
ракеты
олаф шольц
сво
вооружения
холодная война
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В июле власти США пообещали в 2026 году приступить к размещению в Германии дальнобойных ударных систем. Эти огневые подразделения будут включать в себя в том числе ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.Решение о размещении ракет США в Германии было принято еще в 2021 году, до начала СВО. Поэтому канцлер ФРГ Олаф Шольц говорит неправду, когда утверждает, что Россия должна завершить конфликт на Украине, если не хочет получить американские системы в Европе, рассказал эксперт.То есть российские системы предупреждения о ракетном нападении (ПРМ) должны работать еще быстрее, предусматривая готовые сценарии. Мы возвращаемся к сценарию Холодной войны, когда США размещали ракеты в акватории Северного моря, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Павла Леонова: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу читайте на сайте Украина.руО том, как в Венесуэле пытаются реализовать украинский сценарий госпереворота - в интервью Олега Ясинского: Майдан в Венесуэле нужен тем, кто хочет летать в Майами на уик-энды и не знает свой народ на сайте Украина.ру
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новости, германия, сша, россия, ракеты средней и меньшей дальности, ракеты, олаф шольц, сво, вооружения, холодная война
Новости, Германия, США, Россия, ракеты средней и меньшей дальности, ракеты, Олаф Шольц, СВО, вооружения, холодная война

Удар по низкой траектории: эксперт раскрыл, зачем США хотят разместить в ФРГ "Томагавки" и гиперзвук

03:15 01.08.2024
 
© commons.wikimedia.org / Tim Evanson
- РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© commons.wikimedia.org / Tim Evanson
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Главный смысл размещения этого оружия в Германии — сокращение подлетного времени. Это удар по низкой траектории. Расчет делается на то, что противник не успеет среагировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов
В июле власти США пообещали в 2026 году приступить к размещению в Германии дальнобойных ударных систем. Эти огневые подразделения будут включать в себя в том числе ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.
Решение о размещении ракет США в Германии было принято еще в 2021 году, до начала СВО. Поэтому канцлер ФРГ Олаф Шольц говорит неправду, когда утверждает, что Россия должна завершить конфликт на Украине, если не хочет получить американские системы в Европе, рассказал эксперт.
"Главный смысл размещения этого оружия в Германии — сокращение подлетного времени. Это удар по низкой траектории. Расчет делается на то, что противник не успеет среагировать. То есть оружие точно такое же, но подлетное время меньше. И [российские] системы оповещения должны работать быстрее", - указал Леонов.
То есть российские системы предупреждения о ракетном нападении (ПРМ) должны работать еще быстрее, предусматривая готовые сценарии. Мы возвращаемся к сценарию Холодной войны, когда США размещали ракеты в акватории Северного моря, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Павла Леонова: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу читайте на сайте Украина.ру
О том, как в Венесуэле пытаются реализовать украинский сценарий госпереворота - в интервью Олега Ясинского: Майдан в Венесуэле нужен тем, кто хочет летать в Майами на уик-энды и не знает свой народ на сайте Украина.ру
Дмитрий Евстафьев интервью - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Вчера, 05:39
Дмитрий Евстафьев: Евросоюз не может поддерживать темпа расходов на Украину без воровстваСША в любом случае переложат поддержку Украины на плечи Европы. Вне зависимости от того, кто станет следующим президентом. Еще Байден не ушел, а круги, связанные с демпартией в конгрессе четко сказали, что транш в 67 миллиардов долларов был последним
 
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