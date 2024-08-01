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Удар по низкой траектории: эксперт раскрыл, зачем США хотят разместить в ФРГ "Томагавки" и гиперзвук

Удар по низкой траектории: эксперт раскрыл, зачем США хотят разместить в ФРГ "Томагавки" и гиперзвук - 01.08.2024 Украина.ру

Удар по низкой траектории: эксперт раскрыл, зачем США хотят разместить в ФРГ "Томагавки" и гиперзвук

Главный смысл размещения этого оружия в Германии — сокращение подлетного времени. Это удар по низкой траектории. Расчет делается на то, что противник не успеет среагировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов

2024-08-01T03:15

2024-08-01T03:15

2024-08-01T03:15

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холодная война

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В июле власти США пообещали в 2026 году приступить к размещению в Германии дальнобойных ударных систем. Эти огневые подразделения будут включать в себя в том числе ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.Решение о размещении ракет США в Германии было принято еще в 2021 году, до начала СВО. Поэтому канцлер ФРГ Олаф Шольц говорит неправду, когда утверждает, что Россия должна завершить конфликт на Украине, если не хочет получить американские системы в Европе, рассказал эксперт.То есть российские системы предупреждения о ракетном нападении (ПРМ) должны работать еще быстрее, предусматривая готовые сценарии. Мы возвращаемся к сценарию Холодной войны, когда США размещали ракеты в акватории Северного моря, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Павла Леонова: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу читайте на сайте Украина.руО том, как в Венесуэле пытаются реализовать украинский сценарий госпереворота - в интервью Олега Ясинского: Майдан в Венесуэле нужен тем, кто хочет летать в Майами на уик-энды и не знает свой народ на сайте Украина.ру

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новости, германия, сша, россия, ракеты средней и меньшей дальности, ракеты, олаф шольц, сво, вооружения, холодная война