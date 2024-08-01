Удар по низкой траектории: эксперт раскрыл, зачем США хотят разместить в ФРГ "Томагавки" и гиперзвук
Главный смысл размещения этого оружия в Германии — сокращение подлетного времени. Это удар по низкой траектории. Расчет делается на то, что противник не успеет среагировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов
В июле власти США пообещали в 2026 году приступить к размещению в Германии дальнобойных ударных систем. Эти огневые подразделения будут включать в себя в том числе ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.
"Главный смысл размещения этого оружия в Германии — сокращение подлетного времени. Это удар по низкой траектории. Расчет делается на то, что противник не успеет среагировать. То есть оружие точно такое же, но подлетное время меньше. И [российские] системы оповещения должны работать быстрее", - указал Леонов.
То есть российские системы предупреждения о ракетном нападении (ПРМ) должны работать еще быстрее, предусматривая готовые сценарии. Мы возвращаемся к сценарию Холодной войны, когда США размещали ракеты в акватории Северного моря, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Павла Леонова: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу читайте на сайте Украина.ру
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