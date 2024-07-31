https://ukraina.ru/20240731/1056597021.html

Удары по общественному транспорту, жертвы и вера. Военкор о том, чем сегодня живет Горловка

Удары по общественному транспорту, жертвы и вера. Военкор о том, чем сегодня живет Горловка - 31.07.2024 Украина.ру

Удары по общественному транспорту, жертвы и вера. Военкор о том, чем сегодня живет Горловка

Украинские операторы дронов превзошли в жестокости даже артиллеристов, которые в самом начале конфликта в Донбассе хоть как-то стремились скрыть целенаправленные обстрелы мирных. Так в интервью изданию Украина.ру прокомментировал удары ВСУ по общественному транспорту Горловки военкор Георгий Медведев

2024-07-31T17:37

2024-07-31T17:37

2024-07-31T17:37

горловка

вооруженные силы украины

украина

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новые регионы

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За последнее время случаи прицельных ударов украинской армии по троллейбусам, автобусам и трамваям значительно участились. По информации мэра Горловки Ивана Приходько, только на этой неделе противник с помощью дронов атаковал два трамвая и столько же пассажирских автобусов. За июль в результате детонации БПЛА ВСУ ранения получили пятеро мирных жителей, два человека погибли. В их числе – вагоновожатый трамвая, которого украинская армия лишила жизни в центре города.Мотив таких военных преступлений базируется на стремлениях Киева устроить в городе/регионе гуманитарную катастрофу, считает военный корреспондент.На ликвидацию гумкатастрофы пойдут колоссальные усилия – как физические, так и финансовые, а для Украины это станет победой, потому что Киев сделал все, чтобы полностью расчеловечить тех, кто воюет против мирных на передовой и тех, кто следит за событиями в тылу."Никакого тактического результата убийство FPV-дроном ребенка не даст. Или, например, какой стратегический смысл или тактический замысел может преследовать получасовая погоня за бабушкой, которая пасла козу в поле? Убийство человека для них – это самоцель, это делается прицельно", - пояснил военкор, который неоднократно и сам попадал под обстрел в Горловке.Параллельно с ежедневными атаками дронов противника, содрогается и каждый клочок земли в многострадальном городе. Так местные слышат работу мощных российских авиационных бомб, который вдребезги разносят укрепрайоны ВСУ. Самое "горячее" направление – Дзержинск (Торецк), о постепенной потере которого уже начинают постанывать с украинской стороны.По данным Министерства обороны РФ, наши войска взяли под контроль населенный пункт Южное к юго-востоку от Дзержинска, продвинулись в районе Новгородского к югу от этого города и возле Дружбы и Железного, расположенных к востоку от Дзержинска, наступление на который ведется сегодня.К тому же, накануне офицер украинской армии с позывным "Алекс" в сети опубликовал пост, в котором утверждал, что российские войска уже вошли в город, а бои идут уже в его пределах. Официальный Киев эту информацию попытался опровергнуть."С освобождением Дзержинска в Горловке станет намного спокойнее, намного безопаснее, потому что сегодня город не то, что ежедневно, а ежечасно под массированным огнём. Но о полном мире и затишье говорить не придётся, потому что дальность вооружений, которые поставляет Запад Украине, будет позволять ещё очень долго терроризировать Горловку", - заключил военкор.Всего за два года украинская армия свыше 16 тысяч раз обстреляла разные районы Горловки, ранив почти 800 мирных жителей и убив 173 человека. Уничтожено более трех тысяч домов частного сектора и 1213 многоквартирных жилых домов. Разрушено 269 социальных и 326 промышленных объектов. Шел десятый год войны.

https://ukraina.ru/20240729/1056529169.html

https://ukraina.ru/20240222/1053476997.html

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Анастасия Градинарова

горловка, вооруженные силы украины, украина, киев, сво, спецоперация, жертвы, всу, раненые, новые регионы, донбасс, днр, новости