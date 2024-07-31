https://ukraina.ru/20240731/1056597021.html
Удары по общественному транспорту, жертвы и вера. Военкор о том, чем сегодня живет Горловка
Удары по общественному транспорту, жертвы и вера. Военкор о том, чем сегодня живет Горловка - 31.07.2024 Украина.ру
Удары по общественному транспорту, жертвы и вера. Военкор о том, чем сегодня живет Горловка
Украинские операторы дронов превзошли в жестокости даже артиллеристов, которые в самом начале конфликта в Донбассе хоть как-то стремились скрыть целенаправленные обстрелы мирных. Так в интервью изданию Украина.ру прокомментировал удары ВСУ по общественному транспорту Горловки военкор Георгий Медведев
2024-07-31T17:37
2024-07-31T17:37
2024-07-31T17:37
горловка
вооруженные силы украины
украина
киев
сво
спецоперация
жертвы
всу
раненые
новые регионы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056597430_138:78:980:551_1920x0_80_0_0_26f52789ad993006d95eb38aa7a0e2ec.jpg
За последнее время случаи прицельных ударов украинской армии по троллейбусам, автобусам и трамваям значительно участились. По информации мэра Горловки Ивана Приходько, только на этой неделе противник с помощью дронов атаковал два трамвая и столько же пассажирских автобусов. За июль в результате детонации БПЛА ВСУ ранения получили пятеро мирных жителей, два человека погибли. В их числе – вагоновожатый трамвая, которого украинская армия лишила жизни в центре города.Мотив таких военных преступлений базируется на стремлениях Киева устроить в городе/регионе гуманитарную катастрофу, считает военный корреспондент.На ликвидацию гумкатастрофы пойдут колоссальные усилия – как физические, так и финансовые, а для Украины это станет победой, потому что Киев сделал все, чтобы полностью расчеловечить тех, кто воюет против мирных на передовой и тех, кто следит за событиями в тылу."Никакого тактического результата убийство FPV-дроном ребенка не даст. Или, например, какой стратегический смысл или тактический замысел может преследовать получасовая погоня за бабушкой, которая пасла козу в поле? Убийство человека для них – это самоцель, это делается прицельно", - пояснил военкор, который неоднократно и сам попадал под обстрел в Горловке.Параллельно с ежедневными атаками дронов противника, содрогается и каждый клочок земли в многострадальном городе. Так местные слышат работу мощных российских авиационных бомб, который вдребезги разносят укрепрайоны ВСУ. Самое "горячее" направление – Дзержинск (Торецк), о постепенной потере которого уже начинают постанывать с украинской стороны.По данным Министерства обороны РФ, наши войска взяли под контроль населенный пункт Южное к юго-востоку от Дзержинска, продвинулись в районе Новгородского к югу от этого города и возле Дружбы и Железного, расположенных к востоку от Дзержинска, наступление на который ведется сегодня.К тому же, накануне офицер украинской армии с позывным "Алекс" в сети опубликовал пост, в котором утверждал, что российские войска уже вошли в город, а бои идут уже в его пределах. Официальный Киев эту информацию попытался опровергнуть."С освобождением Дзержинска в Горловке станет намного спокойнее, намного безопаснее, потому что сегодня город не то, что ежедневно, а ежечасно под массированным огнём. Но о полном мире и затишье говорить не придётся, потому что дальность вооружений, которые поставляет Запад Украине, будет позволять ещё очень долго терроризировать Горловку", - заключил военкор.Всего за два года украинская армия свыше 16 тысяч раз обстреляла разные районы Горловки, ранив почти 800 мирных жителей и убив 173 человека. Уничтожено более трех тысяч домов частного сектора и 1213 многоквартирных жилых домов. Разрушено 269 социальных и 326 промышленных объектов. Шел десятый год войны.
https://ukraina.ru/20240729/1056529169.html
https://ukraina.ru/20240222/1053476997.html
горловка
украина
киев
донбасс
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056597430_170:0:973:602_1920x0_80_0_0_32426224f9a69328723a74666cf2b0cd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
горловка, вооруженные силы украины, украина, киев, сво, спецоперация, жертвы, всу, раненые, новые регионы, донбасс, днр, новости
Горловка, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, СВО, Спецоперация, жертвы, ВСУ, раненые, Новые регионы, Донбасс, ДНР, Новости
Удары по общественному транспорту, жертвы и вера. Военкор о том, чем сегодня живет Горловка
Украинские операторы дронов превзошли в жестокости даже артиллеристов, которые в самом начале конфликта в Донбассе хоть как-то стремились скрыть целенаправленные обстрелы мирных. Так в интервью изданию Украина.ру прокомментировал удары ВСУ по общественному транспорту Горловки военкор Георгий Медведев
За последнее время случаи прицельных ударов украинской армии по троллейбусам, автобусам и трамваям значительно участились. По информации
мэра Горловки Ивана Приходько,
только на этой неделе противник с помощью дронов атаковал два трамвая и столько же пассажирских автобусов. За июль в результате детонации БПЛА ВСУ ранения получили пятеро
мирных жителей, два
человека погибли. В их числе – вагоновожатый трамвая, которого украинская армия лишила жизни в центре города.
Мотив таких военных преступлений базируется на стремлениях Киева устроить в городе/регионе гуманитарную катастрофу, считает военный корреспондент.
"Если завтра объявят, что трамваи ходить не будут из-за опасности обстрелов, водители автобусов могут указать на несправедливость по отношению к ним: а почему мы должны рисковать? Элементарно, люди, которые трудятся на хлебозаводе и каждое утро добираются с их помощью на работу, будут лишены возможности воспользоваться общественным транспортом. Так, по цепочке, и может произойти гуманитарная катастрофа, но город держится благодаря героизму людей", - подчеркнул Медведев.
На ликвидацию гумкатастрофы пойдут колоссальные усилия – как физические, так и финансовые, а для Украины это станет победой, потому что Киев сделал все, чтобы полностью расчеловечить тех, кто воюет против мирных на передовой и тех, кто следит за событиями в тылу.
"Никакого тактического результата убийство FPV-дроном ребенка не даст. Или, например, какой стратегический смысл или тактический замысел может преследовать получасовая погоня за бабушкой, которая пасла козу в поле? Убийство человека для них – это самоцель, это делается прицельно", - пояснил военкор, который неоднократно и сам попадал под обстрел в Горловке.
Параллельно с ежедневными атаками дронов противника, содрогается и каждый клочок земли в многострадальном городе. Так местные слышат работу мощных российских авиационных бомб, который вдребезги разносят укрепрайоны ВСУ. Самое "горячее" направление – Дзержинск (Торецк), о постепенной потере которого уже начинают постанывать с украинской стороны.
"Там бои ожесточённые идут без остановки, продвигаются наши штурмовики, но не берусь говорить о проценте подступов к городу. Точно для противника в Дзержинске действительно не очень хорошо складывается, ситуация меняется динамично, а линия фронта активна в обе стороны", - сказал эксперт.
По данным Министерства обороны РФ, наши войска взяли под контроль населенный пункт Южное к юго-востоку от Дзержинска, продвинулись в районе Новгородского к югу от этого города и возле Дружбы и Железного, расположенных к востоку от Дзержинска, наступление на который ведется сегодня.
К тому же, накануне офицер украинской армии с позывным "Алекс" в сети опубликовал пост, в котором утверждал, что российские войска уже вошли в город, а бои идут уже в его пределах. Официальный Киев эту информацию попытался опровергнуть.
"С освобождением Дзержинска в Горловке станет намного спокойнее, намного безопаснее, потому что сегодня город не то, что ежедневно, а ежечасно под массированным огнём. Но о полном мире и затишье говорить не придётся, потому что дальность вооружений, которые поставляет Запад Украине, будет позволять ещё очень долго терроризировать Горловку", - заключил военкор.
Всего за два года украинская армия свыше 16 тысяч раз обстреляла разные районы Горловки, ранив почти 800 мирных жителей и убив 173 человека. Уничтожено более трех тысяч домов частного сектора и 1213 многоквартирных жилых домов. Разрушено 269 социальных и 326 промышленных объектов. Шел десятый год войны.