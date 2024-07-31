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Что готовят против России Украина и Запад: полковник Киселёв об очень опасном тактическом приёме

Что готовят против России Украина и Запад: полковник Киселёв об очень опасном тактическом приёме - 31.07.2024 Украина.ру

Что готовят против России Украина и Запад: полковник Киселёв об очень опасном тактическом приёме

Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на фронте, удары ВС РФ по складам снабжения ВСУ

2024-07-31T13:39

2024-07-31T13:39

2024-07-31T13:39

киселев

россия

лнр

украина

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сво

вс рф

дроны

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А также вопрос применения сил БПЛА, выделения их в отдельный род войск и перспективные направления продвижения российских сил: 00:25 – Об обстановке в ЛНР.13:06 – Об ударах по складам.16:47 – О выделении БПЛА в отдельный род войск.22:59 – Приданные подразделения.25:22 – О продвижении в районе Авдеевки. * В интервью упоминается запрещённая в России террористическая организация "Азов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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