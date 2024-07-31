Что готовят против России Украина и Запад: полковник Киселёв об очень опасном тактическом приёме - 31.07.2024 Украина.ру
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Что готовят против России Украина и Запад: полковник Киселёв об очень опасном тактическом приёме
Что готовят против России Украина и Запад: полковник Киселёв об очень опасном тактическом приёме - 31.07.2024 Украина.ру
Что готовят против России Украина и Запад: полковник Киселёв об очень опасном тактическом приёме
Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на фронте, удары ВС РФ по складам снабжения ВСУ
2024-07-31T13:39
2024-07-31T13:39
киселев
россия
лнр
украина
вооруженные силы украины
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сво
вс рф
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А также вопрос применения сил БПЛА, выделения их в отдельный род войск и перспективные направления продвижения российских сил: 00:25 – Об обстановке в ЛНР.13:06 – Об ударах по складам.16:47 – О выделении БПЛА в отдельный род войск.22:59 – Приданные подразделения.25:22 – О продвижении в районе Авдеевки. * В интервью упоминается запрещённая в России террористическая организация "Азов.
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киселев, россия, лнр, украина, вооруженные силы украины, "азов", видео, сво, вс рф, дроны, бпла, оружие, конфликт, видео
Киселев, Россия, ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины, "Азов", Видео, СВО, ВС РФ, дроны, БПЛА, оружие, конфликт

Что готовят против России Украина и Запад: полковник Киселёв об очень опасном тактическом приёме

13:39 31.07.2024
 
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Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на фронте, удары ВС РФ по складам снабжения ВСУ
А также вопрос применения сил БПЛА, выделения их в отдельный род войск и перспективные направления продвижения российских сил:
00:25 – Об обстановке в ЛНР.
13:06 – Об ударах по складам.
16:47 – О выделении БПЛА в отдельный род войск.
22:59 – Приданные подразделения.
25:22 – О продвижении в районе Авдеевки.
* В интервью упоминается запрещённая в России террористическая организация "Азов.
 
КиселевРоссияЛНРУкраинаВооруженные силы Украины"Азов"ВидеоСВОВС РФдроныБПЛАоружиеконфликт
 
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