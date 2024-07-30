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Захарова рассказала, чего лишился Зеленский из-за обещаний Запада

Захарова рассказала, чего лишился Зеленский из-за обещаний Запада - 30.07.2024 Украина.ру

Захарова рассказала, чего лишился Зеленский из-за обещаний Запада

Владимир Зеленский променял козырное положение на обещания Запада сделать его "покорителем России". Об этом сообщила 30 июля в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-07-30T15:13

2024-07-30T15:13

2024-07-30T15:36

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Она напомнила, что Москва восемь лет придумывала способы спасения целостности Украины, предложив формулу Минских договоренностей, "согласно которой единство страны обеспечивалось бы вопреки существовавшим внутренним и внешним противоречиям". Она подчеркнула, что если бы Киев отказался от американских обещаний блицкрига, то Украина была бы цельной - только без Крыма и с вечной гуманитарной помощью.По ее словам, за последнее десятилетие Украина находилась в лучшем положении с 2014 по 2022 годы."Вопрос Крыма решился сам собой без издержек для националистических кругов: украинские бандеровцы получили вечный повод попрошайничать у Запада, любимый ими статус обиженных и визуализацию собственного гимна о том, что еще не вымерли", - добавила она.Подробнее об украинских националистах - в материале Александра Чаленко Украинский националист Мыкола Коханивский в Харьковской области отправился на свидание к Бандере на сайте Украина.ру.

запад

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новости, запад, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова