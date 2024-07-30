Захарова рассказала, чего лишился Зеленский из-за обещаний Запада - 30.07.2024 Украина.ру
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Захарова рассказала, чего лишился Зеленский из-за обещаний Запада
Захарова рассказала, чего лишился Зеленский из-за обещаний Запада - 30.07.2024 Украина.ру
Захарова рассказала, чего лишился Зеленский из-за обещаний Запада
Владимир Зеленский променял козырное положение на обещания Запада сделать его "покорителем России". Об этом сообщила 30 июля в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-07-30T15:13
2024-07-30T15:36
новости
запад
россия
украина
владимир зеленский
мария захарова
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Она напомнила, что Москва восемь лет придумывала способы спасения целостности Украины, предложив формулу Минских договоренностей, "согласно которой единство страны обеспечивалось бы вопреки существовавшим внутренним и внешним противоречиям". Она подчеркнула, что если бы Киев отказался от американских обещаний блицкрига, то Украина была бы цельной - только без Крыма и с вечной гуманитарной помощью.По ее словам, за последнее десятилетие Украина находилась в лучшем положении с 2014 по 2022 годы."Вопрос Крыма решился сам собой без издержек для националистических кругов: украинские бандеровцы получили вечный повод попрошайничать у Запада, любимый ими статус обиженных и визуализацию собственного гимна о том, что еще не вымерли", - добавила она.Подробнее об украинских националистах - в материале Александра Чаленко Украинский националист Мыкола Коханивский в Харьковской области отправился на свидание к Бандере на сайте Украина.ру.
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новости, запад, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова
Новости, Запад, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова

Захарова рассказала, чего лишился Зеленский из-за обещаний Запада

15:13 30.07.2024 (обновлено: 15:36 30.07.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Владимир Зеленский променял козырное положение на обещания Запада сделать его "покорителем России". Об этом сообщила 30 июля в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она напомнила, что Москва восемь лет придумывала способы спасения целостности Украины, предложив формулу Минских договоренностей, "согласно которой единство страны обеспечивалось бы вопреки существовавшим внутренним и внешним противоречиям".
"Уникальное, по-настоящему козырное положение Зеленский променял на обещание Запада сделать его покорителем России и зеркальце. С порошком", - написала Захарова.
Она подчеркнула, что если бы Киев отказался от американских обещаний блицкрига, то Украина была бы цельной - только без Крыма и с вечной гуманитарной помощью.
По ее словам, за последнее десятилетие Украина находилась в лучшем положении с 2014 по 2022 годы.
"Вопрос Крыма решился сам собой без издержек для националистических кругов: украинские бандеровцы получили вечный повод попрошайничать у Запада, любимый ими статус обиженных и визуализацию собственного гимна о том, что еще не вымерли", - добавила она.
Подробнее об украинских националистах - в материале Александра Чаленко Украинский националист Мыкола Коханивский в Харьковской области отправился на свидание к Бандере на сайте Украина.ру.
 
НовостиЗападРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
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