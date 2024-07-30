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На сверхперегрузках "нырнули" под ракеты: Алёхин рассказал, как пилоты Су-34 увернулись от "Патриотов"

На сверхперегрузках "нырнули" под ракеты: Алёхин рассказал, как пилоты Су-34 увернулись от "Патриотов" - 30.07.2024 Украина.ру

На сверхперегрузках "нырнули" под ракеты: Алёхин рассказал, как пилоты Су-34 увернулись от "Патриотов"

Экипажи самолетов ВКС России на днях нанесли точечный удар по позициям противника в Синьковке. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, летчики благополучно вернулись на аэродром взлета. Таким мнением поделился в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-07-30T04:45

2024-07-30T04:45

2024-07-30T04:45

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очеретино

донбасс

вкс

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всу

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На Купянском направлении российские войска добились успехов в районе Синьковки. Как сообщает Минобороны РФ, истребители-бомбардировщики Су-34 в зоне ответственности ГВ "Запад" уничтожили пункт дислокации ВСУ, говорится в материале.При этом в Минобороны отметили, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с УМПК, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.Интересная деталь: на днях российский Су-34 подвергся атаке зенитного комплекса Patriot, который выпустил по самолету три ракеты. Благодаря мастерству экипажа и поддержки с земли, предупредившей об атаке, пилоты смогли увернуться от нападения, сообщил полковник запаса."Пилоты выполнили маневр на сверхперегрузках и "нырнули" под ракеты, которые уже не смогли изменить курс. Истребитель частично пострадал от самоподрыва ракет, но смог благополучно вернуться на свой аэродром", - подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО других тактических аспектах СВО - в интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240729/1056533913.html

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новости, россия, очеретино, донбасс, вкс, су-34, зрк patriot, пилоты, самолет, всу, потери всу, авиабомбы