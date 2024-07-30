https://ukraina.ru/20240730/1056553283.html

"Это будет крах всему": журналист о том, будет почему Трамп способен на хитрые ходы с Украиной

"Это будет крах всему": журналист о том, будет почему Трамп способен на хитрые ходы с Украиной - 30.07.2024 Украина.ру

"Это будет крах всему": журналист о том, будет почему Трамп способен на хитрые ходы с Украиной

Усиление Украины станет усилением дипломатических позиций Соединенных Штатов. Трамп способен на хитрые ходы, поэтому он гораздо опаснее "байденовских ястребов". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-07-30T04:00

2024-07-30T04:00

2024-07-30T04:00

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В случае победы экс-президента Дональда Трампа на выборах в США он будет настойчиво склонять Россию к заморозке конфликта и одновременно продолжит поддерживать Украину так, как это делалось при действующем президенте Джо Байдене, сказал военкор.Тем более усиление Украины станет усилением дипломатических позиций Соединенных Штатов. Трамп способен на хитрые ходы, поэтому он гораздо опаснее всяких "байденовских ястребов", подчеркнул журналист.Захочет ли США при Трампе с этим разбираться - большой вопрос. Захочет ли это сделать Европа - тоже сложный вопрос. Но никаких улучшений жизни при Трампе ждать не приходится. "Надежда – вера дураков", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.руО том, какое отношение Баден и Трамп имеют к глубинному государству - в интервью Дмитрия Выдрина о том, почему Харрис может погубить не только США, но и весь мир

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, всу, республиканцы, президентские выборы, выборы, дефолт