"Русский народ конечно же победит": военкор прокомментировал законопроект о запрете гаджетов в зоне СВО - 30.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240730/1056553032.html
"Русский народ конечно же победит": военкор прокомментировал законопроект о запрете гаджетов в зоне СВО
"Русский народ конечно же победит": военкор прокомментировал законопроект о запрете гаджетов в зоне СВО - 30.07.2024 Украина.ру
"Русский народ конечно же победит": военкор прокомментировал законопроект о запрете гаджетов в зоне СВО
Законопроект Госдумы о запрете на фронте гаджетов и якобы нецелевых приборов - это странное решение. Некоторые люди считают, что по уровню технологичности СВО напоминает войну в Афганистане. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-07-30T03:00
2024-07-30T03:00
новости
россия
украина
госдума
гаджеты
запрет
русский
вов
сво
иосиф сталин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056355899_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_17c958bf3433e16c0897ea714cbf07f3.jpg
Профильный комитет Госдумы по обороне на днях внес законопроект о запрете на фронте гаджетов и якобы нецелевых приборов, это очень странное решение, рассказал военкор.Такое ощущение, что люди, которые выступили с подобной инициативой, по-прежнему считают, что по уровню технологичности СВО напоминает войну в Афганистане, отметил журналист.Корреспондент выразил надежду, что этот законопроект исправят или отзовут. Или во всяком случае не примут. В этом нет ничего страшного. Если опять "хотели как лучше, но получилось как всегда, просто не вносите на рассмотрение этот законопроект", добавил он."Русский народ, конечно же, победит. Он обладает серьезным инстинктом самосохранения. Но я этого создания нашей армии искусственных препятствий все же не хочу", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.руО том, почему Украина не готова решать проблему Волынской резни - в интервью Юрия Борисенка: Польша давит на Киев из-за Волынской резни, чтобы избавиться от украинских беженцев на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240729/1056547743.html
россия
украина
афганистан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056355899_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_1a114798e877dabe63bbce858bb565df.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, госдума, гаджеты, запрет, русский, вов, сво, иосиф сталин, афганистан
Новости, Россия, Украина, Госдума, гаджеты, запрет, русский, ВОВ, СВО, Иосиф Сталин, Афганистан

"Русский народ конечно же победит": военкор прокомментировал законопроект о запрете гаджетов в зоне СВО

03:00 30.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Законопроект Госдумы о запрете на фронте гаджетов и якобы нецелевых приборов - это странное решение. Некоторые люди считают, что по уровню технологичности СВО напоминает войну в Афганистане. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Профильный комитет Госдумы по обороне на днях внес законопроект о запрете на фронте гаджетов и якобы нецелевых приборов, это очень странное решение, рассказал военкор.
Такое ощущение, что люди, которые выступили с подобной инициативой, по-прежнему считают, что по уровню технологичности СВО напоминает войну в Афганистане, отметил журналист.
"Вместо того чтобы помогать бойцам, они предполагают создать невыносимые условия с дисциплинарными высказываниями за эти нарушения. Я уже не говорю о том, что эти запреты соблюдаться не будут", - подчеркнул Ермаков.
Корреспондент выразил надежду, что этот законопроект исправят или отзовут. Или во всяком случае не примут. В этом нет ничего страшного. Если опять "хотели как лучше, но получилось как всегда, просто не вносите на рассмотрение этот законопроект", добавил он.
"Русский народ, конечно же, победит. Он обладает серьезным инстинктом самосохранения. Но я этого создания нашей армии искусственных препятствий все же не хочу", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Украина не готова решать проблему Волынской резни - в интервью Юрия Борисенка: Польша давит на Киев из-за Волынской резни, чтобы избавиться от украинских беженцев на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Вчера, 17:14
Туареги и Украина. Что произошло в Мали и что будет с пленнымиНакануне в телеграм-канале телеканала Russia Today опубликовал кадры, как утверждается, наемников с Украины, которые воюют в Африке на стороне племени туарегов против правительственных Вооруженных сил Республики Мали
 
НовостиРоссияУкраинаГосдумагаджетызапретрусскийВОВСВОИосиф СталинАфганистан
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:48Мы внутри Третьей мировой войны. Украинские эксперты об ограничениях будущего и разочаровании во власти
06:15"На земле творился ад": Алёхин рассказал, как ВС РФ разнесли в хлам ВСУ вместе с натовскими офицерами
06:00"Этот гной вырвется наружу": журналист объяснил, почему Украину нужно ликвидировать или разделить
05:45"Туда свозят всех раненых": Ермаков раскрыл, почему важно уничтожить логистический хаб в Константиновке
05:44Павел Леонов: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу
05:38Хроника энергетической войны: Рекордные поставки в Китай, углеводородная Германия и сжиженный газ США
05:30Прогремели мощные взрывы: Алехин рассказал про удары ВС РФ по объектам в Николаеве и Воскресенске
05:19Украина – распад
05:15ВСУ бьют в набат: военкор о том, как ВС РФ могут с наскока выйти к Гуляйполю, чтобы освободить Запорожье
05:00Удар по аэродрому в Вознесенске: Алёхин раскрыл подробности уничтожения авиабазы ВС ВСУ под Николаевом
04:51Виталий Киселев: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу
04:45На сверхперегрузках "нырнули" под ракеты: Алёхин рассказал, как пилоты Су-34 увернулись от "Патриотов"
04:30Алёхин: ВС РФ стирают с лица земли все взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать самолеты F-16
04:15Кость в горле НАТО: полковник запаса о том, как "Искандеры" молотят по штабам, эшелонам и наемникам ВСУ
04:00"Это будет крах всему": журналист о том, будет почему Трамп способен на хитрые ходы с Украиной
03:45"Бьем туда, куда захотим": военкор Ермаков объяснил, почему ВС РФ хорошо пристрелялись "Искандерами"
03:30"Дурость киевского режима": военкор раскрыл, почему ВСУ попадают в котлы и трещит оборона под Угледаром
03:15Военкор рассказал, как ВС РФ отразили накат ВСУ в Глубоком и расшатывают фронт врага под Угледаром
03:00"Русский народ конечно же победит": военкор прокомментировал законопроект о запрете гаджетов в зоне СВО
19:50Украинский депутат-иподиакон рассказал о гонениях на Православие и ожидании переговоров с Россией о мире
Лента новостейМолния