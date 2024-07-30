https://ukraina.ru/20240730/1056553032.html

"Русский народ конечно же победит": военкор прокомментировал законопроект о запрете гаджетов в зоне СВО

"Русский народ конечно же победит": военкор прокомментировал законопроект о запрете гаджетов в зоне СВО - 30.07.2024 Украина.ру

"Русский народ конечно же победит": военкор прокомментировал законопроект о запрете гаджетов в зоне СВО

Законопроект Госдумы о запрете на фронте гаджетов и якобы нецелевых приборов - это странное решение. Некоторые люди считают, что по уровню технологичности СВО напоминает войну в Афганистане. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-07-30T03:00

2024-07-30T03:00

2024-07-30T03:00

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Профильный комитет Госдумы по обороне на днях внес законопроект о запрете на фронте гаджетов и якобы нецелевых приборов, это очень странное решение, рассказал военкор.Такое ощущение, что люди, которые выступили с подобной инициативой, по-прежнему считают, что по уровню технологичности СВО напоминает войну в Афганистане, отметил журналист.Корреспондент выразил надежду, что этот законопроект исправят или отзовут. Или во всяком случае не примут. В этом нет ничего страшного. Если опять "хотели как лучше, но получилось как всегда, просто не вносите на рассмотрение этот законопроект", добавил он."Русский народ, конечно же, победит. Он обладает серьезным инстинктом самосохранения. Но я этого создания нашей армии искусственных препятствий все же не хочу", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.руО том, почему Украина не готова решать проблему Волынской резни - в интервью Юрия Борисенка: Польша давит на Киев из-за Волынской резни, чтобы избавиться от украинских беженцев на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, госдума, гаджеты, запрет, русский, вов, сво, иосиф сталин, афганистан