"Русский народ конечно же победит": военкор прокомментировал законопроект о запрете гаджетов в зоне СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Законопроект Госдумы о запрете на фронте гаджетов и якобы нецелевых приборов - это странное решение. Некоторые люди считают, что по уровню технологичности СВО напоминает войну в Афганистане. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Профильный комитет Госдумы по обороне на днях внес законопроект о запрете на фронте гаджетов и якобы нецелевых приборов, это очень странное решение, рассказал военкор.
Такое ощущение, что люди, которые выступили с подобной инициативой, по-прежнему считают, что по уровню технологичности СВО напоминает войну в Афганистане, отметил журналист.
"Вместо того чтобы помогать бойцам, они предполагают создать невыносимые условия с дисциплинарными высказываниями за эти нарушения. Я уже не говорю о том, что эти запреты соблюдаться не будут", - подчеркнул Ермаков.
Корреспондент выразил надежду, что этот законопроект исправят или отзовут. Или во всяком случае не примут. В этом нет ничего страшного. Если опять "хотели как лучше, но получилось как всегда, просто не вносите на рассмотрение этот законопроект", добавил он.
"Русский народ, конечно же, победит. Он обладает серьезным инстинктом самосохранения. Но я этого создания нашей армии искусственных препятствий все же не хочу", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Украина не готова решать проблему Волынской резни - в интервью Юрия Борисенка: Польша давит на Киев из-за Волынской резни, чтобы избавиться от украинских беженцев на сайте Украина.ру