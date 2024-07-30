"Бьем туда, куда захотим": военкор Ермаков объяснил, почему ВС РФ хорошо пристрелялись "Искандерами" - 30.07.2024 Украина.ру
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"Бьем туда, куда захотим": военкор Ермаков объяснил, почему ВС РФ хорошо пристрелялись "Искандерами"
"Бьем туда, куда захотим": военкор Ермаков объяснил, почему ВС РФ хорошо пристрелялись "Искандерами" - 30.07.2024 Украина.ру
"Бьем туда, куда захотим": военкор Ермаков объяснил, почему ВС РФ хорошо пристрелялись "Искандерами"
ВС РФ широко применяют "Искандеры" из-за соотношения "цена - качество". Если "Кинжалы" - дорогие ракеты и их не очень много, то с "Искандерами" все в порядке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-07-30T03:45
2024-07-30T03:45
новости
россия
украина
польша
"искандер"
ракетный удар
оружие
вооружения
"кинжал"
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Последнее время в интернете регулярно публикуются видеозаписи работы российских "Искандеров", которые наносят удары по различным военным объектам противника.Ракетный комплекс "Искандер" придумали в КБ машиностроения имени Шавырина в Коломне. Не зря над ним столько трудились, это эффективное и точное оружие, рассказал военкор.Плюс ВС РФ широко применяют "Искандеры" из-за соотношения "цена - качество". Если "Кинжалы" - дорогие ракеты и их не очень много, то с "Искандерами" все в порядке, отметил журналист.Сейчас мы наносим удары туда, куда захотим, а не как это было два года назад. Украина видит, что точность российского оружия выросла в разы. Это очень здорово, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.руО том, почему Украина не готова решать проблему Волынской резни - в интервью Юрия Борисенка: Польша давит на Киев из-за Волынской резни, чтобы избавиться от украинских беженцев на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, польша, "искандер", ракетный удар, оружие, вооружения, "кинжал"
Новости, Россия, Украина, Польша, "Искандер", ракетный удар, оружие, вооружения, "Кинжал"

"Бьем туда, куда захотим": военкор Ермаков объяснил, почему ВС РФ хорошо пристрелялись "Искандерами"

03:45 30.07.2024
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкУчения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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ВС РФ широко применяют "Искандеры" из-за соотношения "цена - качество". Если "Кинжалы" - дорогие ракеты и их не очень много, то с "Искандерами" все в порядке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Последнее время в интернете регулярно публикуются видеозаписи работы российских "Искандеров", которые наносят удары по различным военным объектам противника.
Ракетный комплекс "Искандер" придумали в КБ машиностроения имени Шавырина в Коломне. Не зря над ним столько трудились, это эффективное и точное оружие, рассказал военкор.
Плюс ВС РФ широко применяют "Искандеры" из-за соотношения "цена - качество". Если "Кинжалы" - дорогие ракеты и их не очень много, то с "Искандерами" все в порядке, отметил журналист.
"Мы себе можем позволить такую роскошь – бить им туда, куда хотим. Мы добились тесной связки по линии "аэроразведка - объективный контроль - "Искандер". Наконец-то это принесло нам плоды", - подчеркнул Ермаков.
Сейчас мы наносим удары туда, куда захотим, а не как это было два года назад. Украина видит, что точность российского оружия выросла в разы. Это очень здорово, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Украина не готова решать проблему Волынской резни - в интервью Юрия Борисенка: Польша давит на Киев из-за Волынской резни, чтобы избавиться от украинских беженцев на сайте Украина.ру
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Вчера, 04:32
Олег Неменский: "Герои нации" стоят между Украиной, Польшей и ЕвросоюзомВладимир Зеленский не готов открывать "ямы смерти" для Польши. Такая позиция Украины удобна для Европы
 
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