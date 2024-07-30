"Бьем туда, куда захотим": военкор Ермаков объяснил, почему ВС РФ хорошо пристрелялись "Искандерами"
ВС РФ широко применяют "Искандеры" из-за соотношения "цена - качество". Если "Кинжалы" - дорогие ракеты и их не очень много, то с "Искандерами" все в порядке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Последнее время в интернете регулярно публикуются видеозаписи работы российских "Искандеров", которые наносят удары по различным военным объектам противника.
Ракетный комплекс "Искандер" придумали в КБ машиностроения имени Шавырина в Коломне. Не зря над ним столько трудились, это эффективное и точное оружие, рассказал военкор.
Плюс ВС РФ широко применяют "Искандеры" из-за соотношения "цена - качество". Если "Кинжалы" - дорогие ракеты и их не очень много, то с "Искандерами" все в порядке, отметил журналист.
"Мы себе можем позволить такую роскошь – бить им туда, куда хотим. Мы добились тесной связки по линии "аэроразведка - объективный контроль - "Искандер". Наконец-то это принесло нам плоды", - подчеркнул Ермаков.
Сейчас мы наносим удары туда, куда захотим, а не как это было два года назад. Украина видит, что точность российского оружия выросла в разы. Это очень здорово, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.ру
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