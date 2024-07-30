https://ukraina.ru/20240730/1056551291.html

"Бьем туда, куда захотим": военкор Ермаков объяснил, почему ВС РФ хорошо пристрелялись "Искандерами"

"Бьем туда, куда захотим": военкор Ермаков объяснил, почему ВС РФ хорошо пристрелялись "Искандерами" - 30.07.2024 Украина.ру

"Бьем туда, куда захотим": военкор Ермаков объяснил, почему ВС РФ хорошо пристрелялись "Искандерами"

ВС РФ широко применяют "Искандеры" из-за соотношения "цена - качество". Если "Кинжалы" - дорогие ракеты и их не очень много, то с "Искандерами" все в порядке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-07-30T03:45

2024-07-30T03:45

2024-07-30T03:45

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Последнее время в интернете регулярно публикуются видеозаписи работы российских "Искандеров", которые наносят удары по различным военным объектам противника.Ракетный комплекс "Искандер" придумали в КБ машиностроения имени Шавырина в Коломне. Не зря над ним столько трудились, это эффективное и точное оружие, рассказал военкор.Плюс ВС РФ широко применяют "Искандеры" из-за соотношения "цена - качество". Если "Кинжалы" - дорогие ракеты и их не очень много, то с "Искандерами" все в порядке, отметил журналист.Сейчас мы наносим удары туда, куда захотим, а не как это было два года назад. Украина видит, что точность российского оружия выросла в разы. Это очень здорово, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.руО том, почему Украина не готова решать проблему Волынской резни - в интервью Юрия Борисенка: Польша давит на Киев из-за Волынской резни, чтобы избавиться от украинских беженцев на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, польша, "искандер", ракетный удар, оружие, вооружения, "кинжал"