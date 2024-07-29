https://ukraina.ru/20240729/1056537339.html
Связь украинских военных с джихадистами. Главное на Украине на утро 29 июля
Связь украинских военных с джихадистами. Главное на Украине на утро 29 июля - 29.07.2024 Украина.ру
Связь украинских военных с джихадистами. Главное на Украине на утро 29 июля
СМИ опубликовали доказательства связи украинских военных с напавшими на "вагнеровцев" джихадистами
2024-07-29T08:57
2024-07-29T08:57
2024-07-29T09:45
эксклюзив
хроники
виктор васильев
африка
украина
мали
игорь димитриев
чвк
rt
аль-каида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056537200_260:0:1065:453_1920x0_80_0_0_ca3f143a633edc5c84bb47d31bb61cfa.jpg
О том, что в атаке на колонну ЧВК "Вагнер" в Мали джихадисты и туарегские сепаратисты напали при помощи украинцев, сообщил ряд телеграм-каналов ещё 28 июля."Что было на самом деле в Мали. Работавшие на границе с Алжиром подразделения ЧВК зажали туарегов, после чего те начали рассасываться группами по несколько сотен человек. На перехват одной из таких групп было отправлено подразделение разведчиков, которое заманили в огневой мешок в каньоне. Попав в окружение, разведка отбивалась сутки, по ним по подтвержденным данным работали операторы дронов из Украины. Применялись FPV и тяжёлые квадрокоптеры. На помощь разведке вылетели пара вертолетов: Ми-8 и Ми-24, которые были подбиты. Экипаж 24-го жив. В 8-м погибли командир и борттехник. Со стороны ЧВК несколько десятков погибших и 5 пленных. Очередной случай, когда компетенция Елизарова-"Лотоса" вызывает сомнение. Как со стороны, так и среди подчинённых и командиров", — писал телеграм-канал Jumanji.Африканист и политтехнолог Виктор Васильев указал, что информации данного канала можно доверять."Информации данного канала можно доверять. И тот факт, что в засаде на группу "Вагнер" принимали участие украинские специалисты (применение FPV-дронов и тяжёлых квадрокоптеров), как говорится, совсем другой коленкор. Есть повод задуматься о многом. Хотя сама украинская сторона по делу и нет регулярно анонсирует свое присутствие в Африке в пику России уже более года. Собственно, как и медиаресурсы так называемого Азавада подняли украинский флаг синхронно с появлением информации о якобы участии украинских ССО в действиях против Сил быстрого реагирования и группы "Вагнер" в Судане", — отметил Васильев.Телеканал RT опубликовал фотографии украинских инструкторов — джихадистов и туарегских сепаратистов, которые были у погибшего в Мали бойца ЧВК "Вагнер" Никиты Федянина, известного под позывными "Белый" и "Пятисотый"."В распоряжении RT оказались кадры украинских наёмников из Африки, которые работают на стороне сепаратистов из племени туарегов. Эти фото хотел опубликовать админ военного канала GREY ZONE Никита, известный под позывными "Белый" и "Пятисотый." Но не успел. Предположительно, он погиб во время нападения туарегов в Мали. У Белого была также информация, что сепаратистов вывозят на Украину на инструктаж — их обучают управлению FPV-дронами. По данным источников RT, Никита планировал в последний раз съездить на передовую, а потом вернуться и опубликовать собранные материалы", — сообщил канал.Некоторые эксперты при этом указали, что непосредственное участие самих украинских военных в атаке на "вагнеровцев" маловероятно."В сети разлетелась информация о причастности украинского ГУР к атаке на колонну в Мали. Я решил сразу не отметать такую вероятность, обсудил с людьми, погруженными в тему, и все пришли к консенсусу: теоретически возможно, но на практике нереализуемо. Для того чтоб попасть на место нужно заручиться поддержкой алжирского руководства, а это невозможно. Алжирцы могут быть недовольны действиями малийцев в Азаваде, могут сопереживать туарегам, которых оттуда выдавливают, но портить отношения с Россией от которой зависит во многих сферах, не станет. Тем более что разовая неудача "вагнеров" расклад сил не меняет", — отметил ориенталист Игорь Димитриев.По его мнению, украинцам версия о непосредственном участии в атаке выгодна, т. к. повышает их авторитет. Российским же блогерам "просто не хочется признавать, что какие-то тапочники могут представлять опасность для "вагнеров"."Создали такую картинку, что в неё это не вписывается. Ну американцы да, в крайнем случае украинцы, но какие-то туареги — нет. А между тем, кто с ними встречался, говорят, что это опасные ребята, опаснее европейцев. Исторически они в тех краях всегда были самыми проблемными, за это в общем их малийцы так не любят — геноцидят, едят трупы", — отметил Димитриев.Он напомнил, что это не первые серьёзные потери ЧВК "Вагнер" в Азаваде. По его словам, были ещё засады на колонны."Но в этот раз дело было максимально далеко от базы, новое руководство компании гнало вперёд — из-за конкуренции с Африканским корпусом нужно показать результат. Начались проблемы, и малийцы наверняка разбежались, а из-за погодных условий авиация не смогла оказать поддержку", — рассказал Димитриев.Он также подчеркнул, что Сахара — это природное место обитание туарегов."Эти сахарские пески — их стихия, туарегов. Если б не смерть Пригожина и не СВО, то, вероятно, действовали бы как в Судане: выступили бы посредниками, договорились бы и с малийцами, и с туарегами. Азавад пытался найти выход на "вагнеров". Было б спокойно и взаимовыгодно. Теперь же начнут из принципа их добивать, зайдет Африканский корпус с авиацией. У туарегов-сепаратистов, думаю, появятся спонсоры из арабских стран, те же, что и у джихадистов, они передадут вооружение получше. Подтянутся соплеменники из Нигера, единоверцы отовсюду. Учите карту Африки, в общем", — подытожил ориенталист.Ранее стало известно об атаке на колонну ЧВК "Вагнер" в Мали. При этом ответственность за атаку на себя взяли не только туареги-сепаратисты, но и их союзники — аффилированная с "Аль-Каидой"* (запрещённая в РФ террористическая организация. — Ред.) группировка ДНИМ ("Джамаат Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин". — Ред.).Кроме того, туарегские сепаратисты уже предложили выдать пленённых ими "вагнеровцев" Украине."Сообщение братьям-украинцам. Дорогие братья-украинцы. Мы, вооружённые силы CSP-DPA, хотим выразить нашу солидарность с вашей борьбой против российских преступников. Мы захватили значительную часть наёмников "Вагнера" и хотим передать вам этих пленных в знак поддержки и солидарности. Этот жест направлен на то, чтобы помочь вам в вашей борьбе за справедливость и свободу. Мы надеемся, что это будет способствовать вам в вашей борьбе за справедливость и свободу. Мы надеемся, что это будет способствовать укреплению наших связей и нашей совместной победе. Со всей нашей поддержкой, Вооружённые силы CSP-DPA", — гласила запись в аккаунте сепаратистов в X.Позже в этом же канале появилось фото FPV-дрона бригады Нацгвардии Украины "Хартия". На борту дрона было написано "Russia — no! Azavad!" Примечательно, что эти лозунги заставляли кричать пленных и раненных "вагнеровцев" джихадисты и туарегские сепаратисты. Таким образом украинские военнослужащие демонстрировали солидарность с союзниками международных террористов.Однако ряд источников сообщил о том, что пленных "вагнеровцев" уже выкупили россияне. Кроме того, у многих возникли сомнения в том, что сепаратисты бы отдали пленных украинцам бесплатно лишь из "солидарности".При этом ряд украинских военных телеграм-каналов также сообщил, что к атаке на "вагнеровцев" могли быть причастны украинские военспецы.О том, что произошло в Мали, — в статье на сайте издания Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240728/1056532000.html
https://ukraina.ru/20240728/1056528720.html
https://ukraina.ru/20240728/1056523594.html
африка
украина
мали
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056537200_399:0:1003:453_1920x0_80_0_0_1d3e10edb62ab1c0c9c994e85f7d078e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, виктор васильев, африка, украина, мали, игорь димитриев, чвк, rt, аль-каида, ми-24
Связь украинских военных с джихадистами. Главное на Украине на утро 29 июля
08:57 29.07.2024 (обновлено: 09:45 29.07.2024)
СМИ опубликовали доказательства связи украинских военных с напавшими на "вагнеровцев" джихадистами
О том, что в атаке на колонну ЧВК "Вагнер" в Мали джихадисты и туарегские сепаратисты напали при помощи украинцев, сообщил ряд телеграм-каналов ещё 28 июля.
"Что было на самом деле в Мали. Работавшие на границе с Алжиром подразделения ЧВК зажали туарегов, после чего те начали рассасываться группами по несколько сотен человек. На перехват одной из таких групп было отправлено подразделение разведчиков, которое заманили в огневой мешок в каньоне. Попав в окружение, разведка отбивалась сутки, по ним по подтвержденным данным работали операторы дронов из Украины. Применялись FPV и тяжёлые квадрокоптеры. На помощь разведке вылетели пара вертолетов: Ми-8 и Ми-24, которые были подбиты. Экипаж 24-го жив. В 8-м погибли командир и борттехник. Со стороны ЧВК несколько десятков погибших и 5 пленных. Очередной случай, когда компетенция Елизарова-"Лотоса" вызывает сомнение. Как со стороны, так и среди подчинённых и командиров
", — писал телеграм-канал Jumanji
.
Африканист и политтехнолог Виктор Васильев указал
, что информации данного канала можно доверять.
"Информации данного канала можно доверять. И тот факт, что в засаде на группу "Вагнер" принимали участие украинские специалисты (применение FPV-дронов и тяжёлых квадрокоптеров), как говорится, совсем другой коленкор. Есть повод задуматься о многом. Хотя сама украинская сторона по делу и нет регулярно анонсирует свое присутствие в Африке в пику России уже более года. Собственно, как и медиаресурсы так называемого Азавада подняли украинский флаг синхронно с появлением информации о якобы участии украинских ССО в действиях против Сил быстрого реагирования и группы "Вагнер" в Судане", — отметил Васильев.
Телеканал RT опубликовал
фотографии украинских инструкторов — джихадистов и туарегских сепаратистов, которые были у погибшего в Мали бойца ЧВК "Вагнер" Никиты Федянина
, известного под позывными "Белый
" и "Пятисотый
".
"В распоряжении RT оказались кадры украинских наёмников из Африки, которые работают на стороне сепаратистов из племени туарегов. Эти фото хотел опубликовать админ военного канала GREY ZONE Никита, известный под позывными "Белый" и "Пятисотый." Но не успел. Предположительно, он погиб во время нападения туарегов в Мали. У Белого была также информация, что сепаратистов вывозят на Украину на инструктаж — их обучают управлению FPV-дронами. По данным источников RT, Никита планировал в последний раз съездить на передовую, а потом вернуться и опубликовать собранные материалы", — сообщил канал.
Некоторые эксперты при этом указали, что непосредственное участие самих украинских военных в атаке на "вагнеровцев" маловероятно.
"В сети разлетелась информация о причастности украинского ГУР к атаке на колонну в Мали. Я решил сразу не отметать такую вероятность, обсудил с людьми, погруженными в тему, и все пришли к консенсусу: теоретически возможно, но на практике нереализуемо. Для того чтоб попасть на место нужно заручиться поддержкой алжирского руководства, а это невозможно. Алжирцы могут быть недовольны действиями малийцев в Азаваде, могут сопереживать туарегам, которых оттуда выдавливают, но портить отношения с Россией от которой зависит во многих сферах, не станет. Тем более что разовая неудача "вагнеров" расклад сил не меняет
", — отметил
ориенталист Игорь Димитриев
.
По его мнению, украинцам версия о непосредственном участии в атаке выгодна, т. к. повышает их авторитет. Российским же блогерам "просто не хочется признавать, что какие-то тапочники могут представлять опасность для "вагнеров".
"Создали такую картинку, что в неё это не вписывается. Ну американцы да, в крайнем случае украинцы, но какие-то туареги — нет. А между тем, кто с ними встречался, говорят, что это опасные ребята, опаснее европейцев. Исторически они в тех краях всегда были самыми проблемными, за это в общем их малийцы так не любят — геноцидят, едят трупы", — отметил Димитриев.
Он напомнил, что это не первые серьёзные потери ЧВК "Вагнер" в Азаваде. По его словам, были ещё засады на колонны.
"Но в этот раз дело было максимально далеко от базы, новое руководство компании гнало вперёд — из-за конкуренции с Африканским корпусом нужно показать результат. Начались проблемы, и малийцы наверняка разбежались, а из-за погодных условий авиация не смогла оказать поддержку", — рассказал Димитриев.
Он также подчеркнул, что Сахара — это природное место обитание туарегов.
"Эти сахарские пески — их стихия, туарегов. Если б не смерть Пригожина и не СВО, то, вероятно, действовали бы как в Судане: выступили бы посредниками, договорились бы и с малийцами, и с туарегами. Азавад пытался найти выход на "вагнеров". Было б спокойно и взаимовыгодно. Теперь же начнут из принципа их добивать, зайдет Африканский корпус с авиацией. У туарегов-сепаратистов, думаю, появятся спонсоры из арабских стран, те же, что и у джихадистов, они передадут вооружение получше. Подтянутся соплеменники из Нигера, единоверцы отовсюду. Учите карту Африки, в общем", — подытожил ориенталист.
Ранее стало известно об атаке на колонну ЧВК "Вагнер" в Мали. При этом ответственность за атаку на себя взяли не только туареги-сепаратисты, но и их союзники — аффилированная с "Аль-Каидой"* (запрещённая в РФ террористическая организация. — Ред.) группировка ДНИМ ("Джамаат Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин". — Ред.).
Кроме того, туарегские сепаратисты уже предложили выдать пленённых ими "вагнеровцев" Украине.
"Сообщение братьям-украинцам. Дорогие братья-украинцы. Мы, вооружённые силы CSP-DPA, хотим выразить нашу солидарность с вашей борьбой против российских преступников. Мы захватили значительную часть наёмников "Вагнера" и хотим передать вам этих пленных в знак поддержки и солидарности. Этот жест направлен на то, чтобы помочь вам в вашей борьбе за справедливость и свободу. Мы надеемся, что это будет способствовать вам в вашей борьбе за справедливость и свободу. Мы надеемся, что это будет способствовать укреплению наших связей и нашей совместной победе. Со всей нашей поддержкой, Вооружённые силы CSP-DPA
", — гласила запись
в аккаунте сепаратистов в X.
Позже в этом же канале появилось фото
FPV-дрона бригады Нацгвардии Украины "Хартия". На борту дрона было написано "Russia — no! Azavad!" Примечательно, что эти лозунги заставляли кричать пленных и раненных "вагнеровцев" джихадисты и туарегские сепаратисты. Таким образом украинские военнослужащие демонстрировали солидарность с союзниками международных террористов.
Однако ряд источников сообщил о том, что пленных "вагнеровцев" уже выкупили россияне. Кроме того, у многих возникли сомнения в том, что сепаратисты бы отдали пленных украинцам бесплатно лишь из "солидарности".
При этом ряд украинских военных телеграм-каналов также сообщил, что к атаке на "вагнеровцев" могли быть причастны украинские военспецы.
О том, что произошло в Мали, — в статье на сайте издания Украина.ру.