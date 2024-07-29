https://ukraina.ru/20240729/1056537339.html

Связь украинских военных с джихадистами. Главное на Украине на утро 29 июля

Связь украинских военных с джихадистами. Главное на Украине на утро 29 июля - 29.07.2024 Украина.ру

Связь украинских военных с джихадистами. Главное на Украине на утро 29 июля

СМИ опубликовали доказательства связи украинских военных с напавшими на "вагнеровцев" джихадистами

2024-07-29T08:57

2024-07-29T08:57

2024-07-29T09:45

эксклюзив

хроники

виктор васильев

африка

украина

мали

игорь димитриев

чвк

rt

аль-каида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056537200_260:0:1065:453_1920x0_80_0_0_ca3f143a633edc5c84bb47d31bb61cfa.jpg

О том, что в атаке на колонну ЧВК "Вагнер" в Мали джихадисты и туарегские сепаратисты напали при помощи украинцев, сообщил ряд телеграм-каналов ещё 28 июля."Что было на самом деле в Мали. Работавшие на границе с Алжиром подразделения ЧВК зажали туарегов, после чего те начали рассасываться группами по несколько сотен человек. На перехват одной из таких групп было отправлено подразделение разведчиков, которое заманили в огневой мешок в каньоне. Попав в окружение, разведка отбивалась сутки, по ним по подтвержденным данным работали операторы дронов из Украины. Применялись FPV и тяжёлые квадрокоптеры. На помощь разведке вылетели пара вертолетов: Ми-8 и Ми-24, которые были подбиты. Экипаж 24-го жив. В 8-м погибли командир и борттехник. Со стороны ЧВК несколько десятков погибших и 5 пленных. Очередной случай, когда компетенция Елизарова-"Лотоса" вызывает сомнение. Как со стороны, так и среди подчинённых и командиров", — писал телеграм-канал Jumanji.Африканист и политтехнолог Виктор Васильев указал, что информации данного канала можно доверять."Информации данного канала можно доверять. И тот факт, что в засаде на группу "Вагнер" принимали участие украинские специалисты (применение FPV-дронов и тяжёлых квадрокоптеров), как говорится, совсем другой коленкор. Есть повод задуматься о многом. Хотя сама украинская сторона по делу и нет регулярно анонсирует свое присутствие в Африке в пику России уже более года. Собственно, как и медиаресурсы так называемого Азавада подняли украинский флаг синхронно с появлением информации о якобы участии украинских ССО в действиях против Сил быстрого реагирования и группы "Вагнер" в Судане", — отметил Васильев.Телеканал RT опубликовал фотографии украинских инструкторов — джихадистов и туарегских сепаратистов, которые были у погибшего в Мали бойца ЧВК "Вагнер" Никиты Федянина, известного под позывными "Белый" и "Пятисотый"."В распоряжении RT оказались кадры украинских наёмников из Африки, которые работают на стороне сепаратистов из племени туарегов. Эти фото хотел опубликовать админ военного канала GREY ZONE Никита, известный под позывными "Белый" и "Пятисотый." Но не успел. Предположительно, он погиб во время нападения туарегов в Мали. У Белого была также информация, что сепаратистов вывозят на Украину на инструктаж — их обучают управлению FPV-дронами. По данным источников RT, Никита планировал в последний раз съездить на передовую, а потом вернуться и опубликовать собранные материалы", — сообщил канал.Некоторые эксперты при этом указали, что непосредственное участие самих украинских военных в атаке на "вагнеровцев" маловероятно."В сети разлетелась информация о причастности украинского ГУР к атаке на колонну в Мали. Я решил сразу не отметать такую вероятность, обсудил с людьми, погруженными в тему, и все пришли к консенсусу: теоретически возможно, но на практике нереализуемо. Для того чтоб попасть на место нужно заручиться поддержкой алжирского руководства, а это невозможно. Алжирцы могут быть недовольны действиями малийцев в Азаваде, могут сопереживать туарегам, которых оттуда выдавливают, но портить отношения с Россией от которой зависит во многих сферах, не станет. Тем более что разовая неудача "вагнеров" расклад сил не меняет", — отметил ориенталист Игорь Димитриев.По его мнению, украинцам версия о непосредственном участии в атаке выгодна, т. к. повышает их авторитет. Российским же блогерам "просто не хочется признавать, что какие-то тапочники могут представлять опасность для "вагнеров"."Создали такую картинку, что в неё это не вписывается. Ну американцы да, в крайнем случае украинцы, но какие-то туареги — нет. А между тем, кто с ними встречался, говорят, что это опасные ребята, опаснее европейцев. Исторически они в тех краях всегда были самыми проблемными, за это в общем их малийцы так не любят — геноцидят, едят трупы", — отметил Димитриев.Он напомнил, что это не первые серьёзные потери ЧВК "Вагнер" в Азаваде. По его словам, были ещё засады на колонны."Но в этот раз дело было максимально далеко от базы, новое руководство компании гнало вперёд — из-за конкуренции с Африканским корпусом нужно показать результат. Начались проблемы, и малийцы наверняка разбежались, а из-за погодных условий авиация не смогла оказать поддержку", — рассказал Димитриев.Он также подчеркнул, что Сахара — это природное место обитание туарегов."Эти сахарские пески — их стихия, туарегов. Если б не смерть Пригожина и не СВО, то, вероятно, действовали бы как в Судане: выступили бы посредниками, договорились бы и с малийцами, и с туарегами. Азавад пытался найти выход на "вагнеров". Было б спокойно и взаимовыгодно. Теперь же начнут из принципа их добивать, зайдет Африканский корпус с авиацией. У туарегов-сепаратистов, думаю, появятся спонсоры из арабских стран, те же, что и у джихадистов, они передадут вооружение получше. Подтянутся соплеменники из Нигера, единоверцы отовсюду. Учите карту Африки, в общем", — подытожил ориенталист.Ранее стало известно об атаке на колонну ЧВК "Вагнер" в Мали. При этом ответственность за атаку на себя взяли не только туареги-сепаратисты, но и их союзники — аффилированная с "Аль-Каидой"* (запрещённая в РФ террористическая организация. — Ред.) группировка ДНИМ ("Джамаат Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин". — Ред.).Кроме того, туарегские сепаратисты уже предложили выдать пленённых ими "вагнеровцев" Украине."Сообщение братьям-украинцам. Дорогие братья-украинцы. Мы, вооружённые силы CSP-DPA, хотим выразить нашу солидарность с вашей борьбой против российских преступников. Мы захватили значительную часть наёмников "Вагнера" и хотим передать вам этих пленных в знак поддержки и солидарности. Этот жест направлен на то, чтобы помочь вам в вашей борьбе за справедливость и свободу. Мы надеемся, что это будет способствовать вам в вашей борьбе за справедливость и свободу. Мы надеемся, что это будет способствовать укреплению наших связей и нашей совместной победе. Со всей нашей поддержкой, Вооружённые силы CSP-DPA", — гласила запись в аккаунте сепаратистов в X.Позже в этом же канале появилось фото FPV-дрона бригады Нацгвардии Украины "Хартия". На борту дрона было написано "Russia — no! Azavad!" Примечательно, что эти лозунги заставляли кричать пленных и раненных "вагнеровцев" джихадисты и туарегские сепаратисты. Таким образом украинские военнослужащие демонстрировали солидарность с союзниками международных террористов.Однако ряд источников сообщил о том, что пленных "вагнеровцев" уже выкупили россияне. Кроме того, у многих возникли сомнения в том, что сепаратисты бы отдали пленных украинцам бесплатно лишь из "солидарности".При этом ряд украинских военных телеграм-каналов также сообщил, что к атаке на "вагнеровцев" могли быть причастны украинские военспецы.О том, что произошло в Мали, — в статье на сайте издания Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240728/1056532000.html

https://ukraina.ru/20240728/1056528720.html

https://ukraina.ru/20240728/1056523594.html

африка

украина

мали

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, виктор васильев, африка, украина, мали, игорь димитриев, чвк, rt, аль-каида, ми-24