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Украинские дроны атаковали гражданские объекты в Курской области

Украинские дроны атаковали гражданские объекты в Курской области - 28.07.2024 Украина.ру

Украинские дроны атаковали гражданские объекты в Курской области

Российская ПВО сбивает украинские дроны, однако часть их успевает нанести ущерб. О нём 28 июля рассказал в своём ТГ-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

2024-07-28T10:19

2024-07-28T10:19

2024-07-28T10:19

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алексей смирнов (губернатор)

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"Сегодня ночью в Курской области силами ПВО уничтожено 2 БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков сбитого беспилотника в посёлке Медвенка Медвенского района возник пожар в одном из домов. Никто из жителей не пострадал. Возгорание было оперативно ликвидировано. Обязательно окажем собственникам необходимую помощь", - сообщил утром врио губернатора Курской области.Смирнов также проинформировал: "В Судже с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранена местная жительница. Она доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказана медицинская помощь".Также в ночь на 28 июля украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Курском районе. По информации врио губернатора, загорелись три резервуара с топливом. При этом никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал.Рассказывая о подробностях, Смирнов сообщил: "В борьбе с огнём задействованы пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы спецтехники. На данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается. Благодарю огнеборцев за мужество и самоотверженный труд!"Подробнее о ночных атаках украинских дронов читайте в нм материале Минобороны России рассказало о ночных атаках украинских дронов

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новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), бпла, дроны, терроризм, нефтебазы, пво, мчс рф