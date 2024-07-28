Украинские дроны атаковали гражданские объекты в Курской области - 28.07.2024 Украина.ру
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Украинские дроны атаковали гражданские объекты в Курской области
Украинские дроны атаковали гражданские объекты в Курской области - 28.07.2024 Украина.ру
Украинские дроны атаковали гражданские объекты в Курской области
Российская ПВО сбивает украинские дроны, однако часть их успевает нанести ущерб. О нём 28 июля рассказал в своём ТГ-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
2024-07-28T10:19
2024-07-28T10:19
новости
курская область
россия
алексей смирнов (губернатор)
бпла
дроны
терроризм
нефтебазы
пво
мчс рф
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"Сегодня ночью в Курской области силами ПВО уничтожено 2 БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков сбитого беспилотника в посёлке Медвенка Медвенского района возник пожар в одном из домов. Никто из жителей не пострадал. Возгорание было оперативно ликвидировано. Обязательно окажем собственникам необходимую помощь", - сообщил утром врио губернатора Курской области.Смирнов также проинформировал: "В Судже с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранена местная жительница. Она доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказана медицинская помощь".Также в ночь на 28 июля украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Курском районе. По информации врио губернатора, загорелись три резервуара с топливом. При этом никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал.Рассказывая о подробностях, Смирнов сообщил: "В борьбе с огнём задействованы пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы спецтехники. На данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается. Благодарю огнеборцев за мужество и самоотверженный труд!"Подробнее о ночных атаках украинских дронов читайте в нм материале Минобороны России рассказало о ночных атаках украинских дронов
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), бпла, дроны, терроризм, нефтебазы, пво, мчс рф
Новости, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (губернатор), БПЛА, дроны, терроризм, нефтебазы, ПВО, МЧС РФ

Украинские дроны атаковали гражданские объекты в Курской области

10:19 28.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская ПВО сбивает украинские дроны, однако часть их успевает нанести ущерб. О нём 28 июля рассказал в своём ТГ-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
"Сегодня ночью в Курской области силами ПВО уничтожено 2 БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков сбитого беспилотника в посёлке Медвенка Медвенского района возник пожар в одном из домов. Никто из жителей не пострадал. Возгорание было оперативно ликвидировано. Обязательно окажем собственникам необходимую помощь", - сообщил утром врио губернатора Курской области.
Смирнов также проинформировал: "В Судже с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранена местная жительница. Она доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказана медицинская помощь".
Также в ночь на 28 июля украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Курском районе. По информации врио губернатора, загорелись три резервуара с топливом. При этом никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал.
Рассказывая о подробностях, Смирнов сообщил: "В борьбе с огнём задействованы пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы спецтехники. На данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается. Благодарю огнеборцев за мужество и самоотверженный труд!"
Подробнее о ночных атаках украинских дронов читайте в нм материале Минобороны России рассказало о ночных атаках украинских дронов
 
НовостиКурская областьРоссияАлексей Смирнов (губернатор)БПЛАдронытерроризмнефтебазыПВОМЧС РФ
 
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