"Жизнь или кошелек". Грязные выборы в США приведут к непоправимым последствиям — Каргин
08:34 28.07.2024 (обновлено: 08:37 28.07.2024)
© AP / Gerald Herbert
© AP / Gerald Herbert
Харрис — слабый кандидат, но это не значит, что она не выиграет у Трампа. После выборов Америку ждет если не гражданская война, так массовые протесты
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.
"Если говорить про Камалу Харрис, то, конечно, она слабый кандидат. Это не значит, что Харрис не выиграет выборы у Трампа. Потому что впереди еще три месяца, и, если говорить откровенно, в США нет никакой свободы, демократии и прозрачности процедур", — отметил Каргин.
Он напомнил, что Харрис — леворадикальный политик, она пропагандирует нетрадиционную повестку и "зеленую энергетику", которая как идея давно себя провалила. Значимую часть американского электората такие заявления отпугивают, заметил политолог.
"Также я уверен, что выборы–2024 в США станут самыми грязными и мерзкими, черными в плане пиара за всю историю страны. Я не говорю про гражданскую войну в Америке, но, кто бы ни победил, будут массовые протесты, которые могут привести к жертвам. А в некоторых штатах дело может дойти до вопроса отделения их от американской федеральной системы", — рассказал Каргин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин также высказал свою точку зрения по поводу кандидатов в президенты США.
"Да, у Харрис низкий рейтинг. Да, ее не любил сам Байден. Иногда даже казалось, что Байден специально ее топит, доверяя ей заранее провальные задания. Но, согласно социологическим опросам, около 40% американцев не хотят ни Трампа, ни Байдена. Они им надоели оба. И эта усталость от Трампа может привести к тому, что Харрис получит больше голосов", — предположил эксперт.
Более подробно об этом — в интервью Дмитрий Бавырин: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы
24 июля, 14:18Трамп готов сойтись с Харрис на дебатах не один раз – PoliticoЛидирующий кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил о готовности неоднократно поучаствовать в дебатах с вице-президентом Камалой Харрис, которая уже получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии. Об этом пишет газета Politico
Специалист по международным отношениям Максим Бардин в интервью изданию Украина.ру заявил, что Харрис сама не принимает никаких решений. По словам эксперта, как deep state скажет, так Камала Харрис и сделает.
"Другое дело, что сейчас у deep state другого кандидата нет, и Харрис это понимает. Сейчас будет тонкий торг между ней и deep state, но разгуляться в запросах Камале не дадут. В принципе, могут вообще ничего не дать, и Харрис это прекрасно понимает. Поэтому скорее всего будет довольствоваться тем, что есть. Пока сложно сказать, есть ли у Камалы Харрис сильные стороны, на которые она сможет опереться и найти выход из сложившегося тупика. Если только то, что она подходит для фальсификаций, чтобы обойти Трампа.", — разъяснил Бардин.
Интервью Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается читайте на сайте Украина.ру.
24 июля, 14:08Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоитПопуляризированный американскими конспирологами термин deep state ("глубинное государство") сегодня фактически утратил свой маргинальный окрас и стал общеупотребительным. Возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа, а также неудавшееся покушение на него вновь вернули это словосочетание на первые полосы СМИ и в топы соцсетей
Байден заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
Полный текст интервью Александр Каргин о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США читайте на сайте Украина.ру.