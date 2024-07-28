https://ukraina.ru/20240728/1056450822.html

"Жизнь или кошелек". Грязные выборы в США приведут к непоправимым последствиям — Каргин

"Жизнь или кошелек". Грязные выборы в США приведут к непоправимым последствиям — Каргин - 28.07.2024 Украина.ру

"Жизнь или кошелек". Грязные выборы в США приведут к непоправимым последствиям — Каргин

Харрис — слабый кандидат, но это не значит, что она не выиграет у Трампа. После выборов Америку ждет если не гражданская война, так массовые протесты

2024-07-28T08:34

2024-07-28T08:34

2024-07-28T08:37

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.Он напомнил, что Харрис — леворадикальный политик, она пропагандирует нетрадиционную повестку и "зеленую энергетику", которая как идея давно себя провалила. Значимую часть американского электората такие заявления отпугивают, заметил политолог.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин также высказал свою точку зрения по поводу кандидатов в президенты США."Да, у Харрис низкий рейтинг. Да, ее не любил сам Байден. Иногда даже казалось, что Байден специально ее топит, доверяя ей заранее провальные задания. Но, согласно социологическим опросам, около 40% американцев не хотят ни Трампа, ни Байдена. Они им надоели оба. И эта усталость от Трампа может привести к тому, что Харрис получит больше голосов", — предположил эксперт.Более подробно об этом — в интервью Дмитрий Бавырин: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбыСпециалист по международным отношениям Максим Бардин в интервью изданию Украина.ру заявил, что Харрис сама не принимает никаких решений. По словам эксперта, как deep state скажет, так Камала Харрис и сделает."Другое дело, что сейчас у deep state другого кандидата нет, и Харрис это понимает. Сейчас будет тонкий торг между ней и deep state, но разгуляться в запросах Камале не дадут. В принципе, могут вообще ничего не дать, и Харрис это прекрасно понимает. Поэтому скорее всего будет довольствоваться тем, что есть. Пока сложно сказать, есть ли у Камалы Харрис сильные стороны, на которые она сможет опереться и найти выход из сложившегося тупика. Если только то, что она подходит для фальсификаций, чтобы обойти Трампа.", — разъяснил Бардин.Интервью Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается читайте на сайте Украина.ру.Байден заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.Полный текст интервью Александр Каргин о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240724/1056449801.html

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сша, америка, украина, камала харрис, дональд трамп, джо байден, президентские выборы, президент сша, новости, украина.ру, александр каргин