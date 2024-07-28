"Жизнь или кошелек". Грязные выборы в США приведут к непоправимым последствиям — Каргин - 28.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240728/1056450822.html
"Жизнь или кошелек". Грязные выборы в США приведут к непоправимым последствиям — Каргин
"Жизнь или кошелек". Грязные выборы в США приведут к непоправимым последствиям — Каргин - 28.07.2024 Украина.ру
"Жизнь или кошелек". Грязные выборы в США приведут к непоправимым последствиям — Каргин
Харрис — слабый кандидат, но это не значит, что она не выиграет у Трампа. После выборов Америку ждет если не гражданская война, так массовые протесты
2024-07-28T08:34
2024-07-28T08:37
сша
америка
украина
камала харрис
дональд трамп
джо байден
президентские выборы
президент сша
новости
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1c/1055896384_0:72:3001:1760_1920x0_80_0_0_9a27a64fbfc9bcef591f42bf698634c3.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.Он напомнил, что Харрис — леворадикальный политик, она пропагандирует нетрадиционную повестку и "зеленую энергетику", которая как идея давно себя провалила. Значимую часть американского электората такие заявления отпугивают, заметил политолог.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин также высказал свою точку зрения по поводу кандидатов в президенты США."Да, у Харрис низкий рейтинг. Да, ее не любил сам Байден. Иногда даже казалось, что Байден специально ее топит, доверяя ей заранее провальные задания. Но, согласно социологическим опросам, около 40% американцев не хотят ни Трампа, ни Байдена. Они им надоели оба. И эта усталость от Трампа может привести к тому, что Харрис получит больше голосов", — предположил эксперт.Более подробно об этом — в интервью Дмитрий Бавырин: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбыСпециалист по международным отношениям Максим Бардин в интервью изданию Украина.ру заявил, что Харрис сама не принимает никаких решений. По словам эксперта, как deep state скажет, так Камала Харрис и сделает."Другое дело, что сейчас у deep state другого кандидата нет, и Харрис это понимает. Сейчас будет тонкий торг между ней и deep state, но разгуляться в запросах Камале не дадут. В принципе, могут вообще ничего не дать, и Харрис это прекрасно понимает. Поэтому скорее всего будет довольствоваться тем, что есть. Пока сложно сказать, есть ли у Камалы Харрис сильные стороны, на которые она сможет опереться и найти выход из сложившегося тупика. Если только то, что она подходит для фальсификаций, чтобы обойти Трампа.", — разъяснил Бардин.Интервью Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается читайте на сайте Украина.ру.Байден заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.Полный текст интервью Александр Каргин о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240724/1056449801.html
https://ukraina.ru/20240724/1056444922.html
сша
америка
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1c/1055896384_133:0:2800:2000_1920x0_80_0_0_2bc411c7478491de6620479f7ceee603.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, америка, украина, камала харрис, дональд трамп, джо байден, президентские выборы, президент сша, новости, украина.ру, александр каргин
США, Америка, Украина, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, президентские выборы, президент США, Новости, Украина.ру, Александр Каргин

"Жизнь или кошелек". Грязные выборы в США приведут к непоправимым последствиям — Каргин

08:34 28.07.2024 (обновлено: 08:37 28.07.2024)
 
© AP / Gerald Herbert
- РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP / Gerald Herbert
Читать в
Харрис — слабый кандидат, но это не значит, что она не выиграет у Трампа. После выборов Америку ждет если не гражданская война, так массовые протесты
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.
"Если говорить про Камалу Харрис, то, конечно, она слабый кандидат. Это не значит, что Харрис не выиграет выборы у Трампа. Потому что впереди еще три месяца, и, если говорить откровенно, в США нет никакой свободы, демократии и прозрачности процедур", — отметил Каргин.
Он напомнил, что Харрис — леворадикальный политик, она пропагандирует нетрадиционную повестку и "зеленую энергетику", которая как идея давно себя провалила. Значимую часть американского электората такие заявления отпугивают, заметил политолог.
"Также я уверен, что выборы–2024 в США станут самыми грязными и мерзкими, черными в плане пиара за всю историю страны. Я не говорю про гражданскую войну в Америке, но, кто бы ни победил, будут массовые протесты, которые могут привести к жертвам. А в некоторых штатах дело может дойти до вопроса отделения их от американской федеральной системы", — рассказал Каргин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин также высказал свою точку зрения по поводу кандидатов в президенты США.
"Да, у Харрис низкий рейтинг. Да, ее не любил сам Байден. Иногда даже казалось, что Байден специально ее топит, доверяя ей заранее провальные задания. Но, согласно социологическим опросам, около 40% американцев не хотят ни Трампа, ни Байдена. Они им надоели оба. И эта усталость от Трампа может привести к тому, что Харрис получит больше голосов", — предположил эксперт.
Более подробно об этом — в интервью Дмитрий Бавырин: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы
Дональд Трамп
24 июля, 14:18
Трамп готов сойтись с Харрис на дебатах не один раз – PoliticoЛидирующий кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил о готовности неоднократно поучаствовать в дебатах с вице-президентом Камалой Харрис, которая уже получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии. Об этом пишет газета Politico
Специалист по международным отношениям Максим Бардин в интервью изданию Украина.ру заявил, что Харрис сама не принимает никаких решений. По словам эксперта, как deep state скажет, так Камала Харрис и сделает.
"Другое дело, что сейчас у deep state другого кандидата нет, и Харрис это понимает. Сейчас будет тонкий торг между ней и deep state, но разгуляться в запросах Камале не дадут. В принципе, могут вообще ничего не дать, и Харрис это прекрасно понимает. Поэтому скорее всего будет довольствоваться тем, что есть. Пока сложно сказать, есть ли у Камалы Харрис сильные стороны, на которые она сможет опереться и найти выход из сложившегося тупика. Если только то, что она подходит для фальсификаций, чтобы обойти Трампа.", — разъяснил Бардин.
Интервью Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается читайте на сайте Украина.ру.
24 июля, 14:08
Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоитПопуляризированный американскими конспирологами термин deep state ("глубинное государство") сегодня фактически утратил свой маргинальный окрас и стал общеупотребительным. Возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа, а также неудавшееся покушение на него вновь вернули это словосочетание на первые полосы СМИ и в топы соцсетей
Байден заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
Полный текст интервью Александр Каргин о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США читайте на сайте Украина.ру.
 
СШААмерикаУкраинаКамала ХаррисДональд ТрампДжо Байденпрезидентские выборыпрезидент СШАНовостиУкраина.руАлександр Каргин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:00Украина зовёт Моди, трагедия в Мали. Главное на Украине на утро 28 июля
09:49"Совершенно отвратительные моменты": Песков раскритиковал открытие парижской Олимпиады
09:26Названы организации из уголовного дела экс-замминистра обороны Булгакова
08:50Нужна новая кровь. Лозанский о том, почему deep state решило сменить Байдена на Харрис и отказать Трампу
08:45"Европейское болото" еще раз обнажило свою суть в ситуации с Обраном — политолог Трухачев
08:34"Жизнь или кошелек". Грязные выборы в США приведут к непоправимым последствиям — Каргин
18:16День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Итоги 27 июля на Украине
17:28Китай подтвердил намерение содействовать мирному урегулированию на Украине
16:43Дополнительные системы ПВО не помогут Украине против российских планирующих авиабомб - офицер США
16:23Геноцид поляков на Западной Украине: Ищенко объяснил, почему власти Польши поддерживают бандеровцев
16:21Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе
16:04Наступление "Русского мира": 190 лет киевскому университету
16:04Главком ВСУ всю Украину намерен превратить в пехоту - депутат Рады
15:37Индия готова помочь в урегулировании украинского конфликта
14:47"С Россией нельзя разговаривать, и точка". Трухачев о бойкоте, который объявил ЕС
14:43Путь "Красного байкера", или почему пророссийские украинцы не могут въехать в РФ
14:30Как Курск готовится к наступлению на Сумы и что не позволяет России прорвать фронт ВСУ – Алёхин
14:24Морские пехотинцы ВСУ в Херсонской области сдались в плен целым подразделением - Минобороны РФ
14:08Байден упал в последний раз. Еще полгода у руля Америки будет невменяемый президент — Каргин
14:04На Украине мужчина попытался пересечь границу на подводном скутере
Лента новостейМолния