Как начиналась Мировая война - 28.07.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20240728/1024443642.html
Как начиналась Мировая война
Как начиналась Мировая война - 28.07.2024 Украина.ру
Как начиналась Мировая война
28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Региональный конфликт стал общеевропейским 1 августа 1914 года, когда Германия объявила войну России и начала вторжение в… Люксембург. Для Украины этот конфликт оказался судьбоносным: жители её разных частей воевали по обе стороны фронта, а в конце её даже смогли учредить своё государство
2024-07-28T08:01
2024-07-28T08:01
история
германия
сербия
россия
франция
бельгия
австро-венгрия
николай ii
история
первая мировая война
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Общая канва событий достаточно хорошо известна. Началось всё с убийства в Сараево боснийским террористом Гаврилой Принципом (спонсируемым и направляемым сербской контрразведкой) австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда. Любопытно, кстати, что сербские власти были в курсе и даже пытались предупредить эрцгерцога, но поделать ничего не могли — шеф контрразведки Драгутин Димитриевич был в статусе "жены Цезаря", поскольку являлся организатором убийства сербского короля Александра Обреновича, после которого королём стал Пётр Карагеоргиевич, остававшийся во главе государства до 1918 года.Австро-Венгрия выдвинула Сербии ультиматум, который та, что характерно, приняла. Во всяком случае так считал германский император Вильгельм II, в остальном относившийся к Сербии крайне негативно, считая её "не государством в европейском смысле слова, а бандой разбойников". Спорным оставался только вопрос об участии австрийских представителей в расследовании убийства — он противоречил Конституции.В общем, оснований для начала войны (тем более для большой войны) вроде бы не было. Однако масштаб противоречий в Европе был столь велик, а все страны так долго готовились, что вопрос формального повода для начала боевых действий был второстепенным.Кажется, точкой невозврата стали события 24-25 июля, причём инициаторами их были страны, в конфликт вообще не вовлечённые.Сначала Бельгия, вот уж явно не имевшая никакого отношения к происходящему на Балканах, вдруг заявила о принятии мер к усилению боеготовности армии. Для понимания — нарушение нейтралитета Бельгии было основным пунктом германского плана войны против Франции ("плана Шлиффена"), который особенно не скрывался и был полностью реализован в 1940 году.Потом Италия, которая вообще-то была союзником Германии (и, таким образом, потенциально Австро-Венгрии), вдруг заявляет о своём нейтралитете в австро-сербской войне. Как вам ход? О войне между двумя странами сообщает третья, в то время как участники войны ни сном, ни духом…С этого момента всё покатилось под горку.Дальше следуют пограничные инциденты, мобилизация в Германии и Франции и, наконец, 28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии и начала обстреливать Белград.Два момента, которые не все знают или на которых просто не акцентировали внимание.Во-первых, мировая война началась с австро-сербского конфликта, но о самой Сербии забыли почти на год. Нет, австро-венгерская армия дисциплинированно вторглась в Сербию, но получила сдачи и на том успокоилась. Основные резервы всё равно были направлены на русский фронт, где Австро-Венгрия потерпела тяжёлое поражение в Галицийской битве.Только в октябре 1915 года, когда итог войны, по большому счёту, был уже ясен, против Сербии были направлены германские войска, а также в войну вступила Болгария. Последняя в 1914 году никак воевать не могла — ещё не пришла в себя после поражения во Второй Балканской войне 1913 года, которую проиграла коалиции стран, в составе которой была Сербия.Во-вторых, Россия вполне могла сохранить нейтралитет.Во всяком случае Николая II очень уговаривал не выполнять союзнические обязательства по отношению к Сербии (о которой, повторим, все сразу забыли) Григорий Распутин. По некоторым свидетельствам, отказ России вмешаться в ход Первой Балканской войны 1911 года (в ходе которой коалиция балканских государств нанесла поражение Турции) тоже был связан с усилиями Распутина.Справедливости ради надо сказать, что Николай был сторонником "государственного пацифизма" и до знакомства с загадочным старцем — первая европейская конференция по разоружению в Гааге был созвана в 1899 году, по инициативе российского императора.Так или иначе, но 29 июля Россия объявила о частичной мобилизации, направленной против Австро-Венгрии (формулировка принадлежала царю). Потом сутки думали, что это значит и как это в принципе можно реализовать — в России не было солдат, предназначенных для войны специально против Дунайской монархии. Ни до чего не додумались и объявили обычную мобилизацию, предусмотренную довоенными планами.31 июля Германия предъявила России ультиматум, а 1 августа объявила войну. Феерический момент, сильно противоречащий представлениям о германском "орднунге": России было вручено два варианта ноты, одна писалась на случай, если Россия примет ультиматум, другая — если не примет. Оба варианта включали объявление войны. Таким образом, Германия объявила России войну дважды. Нет никакого смысла искать текст ультиматума — вот совершенно не важно, что там написано…2 августа Германия предъявила ультиматум Бельгии. Диковинный документ, смысл которого сводился к тому, что тут ничего личного, но "мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл", простите — мосты и дороги, чтобы напасть на Францию. Король Альберт (очень популярный монарх, проявивший себя в войне как талантливый полководец) по понятным причинам "Терминатора" не смотрел и приказал мосты взорвать.Потом Германия предъявила ультиматум Франции, обвинив её в бомбардировке (имелся в виду обстрел, хотя использование аэропланов для бомбометания было опробовано в ходе уже упоминавшейся Балканской войны) своих городов, что вызвало у французов вежливое недоумение. Пришлось и им объявлять войну.Наконец, после того как 4 августа немецкие войска перешли бельгийскую границу, ультиматум предъявила уже Великобритания. Ответа она не дождалась.В общем, война в значительной степени началась случайно. Судьбой Франца-Фердинанда никто особенно не интересовался — просто так совпало.При этом страны Тройственного союза ухитрились вчистую проиграть дипломатический этап войны, пообъявляв её всем кому можно (некоторым — по два раза) и, таким образом, взяв всю вину на себя. Переплюнул их только Третий Рейх, вообще впопыхах забывший объявить войну СССР, — в известной ноте было указано только, что фюрер будет предотвращать угрозу со стороны Советского Союза.P.S. Уже упоминалось, что итог войны был предрешён ещё в 1914 году. Тут всё просто. Осмысленный план большой войны был только у Германии. Сводился он к тому, чтобы сильным ударом вывести из войны Францию, а потом, перебросив войска на восток, нанести поражение России. Англия немцев не слишком тревожила.По ряду объективных и субъективных причин взять Париж с ходу не удалось. После "чуда на Марне" исход войны был предопределён — Германия оказалась воюющей на два фронта в условиях морской блокады. Её капитуляция была только вопросом времени.
https://ukraina.ru/20230801/1048352510.html
https://ukraina.ru/20240108/1042441194.html
https://ukraina.ru/20240410/1054415039.html
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Василий Стоякин
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история, германия, сербия, россия, франция, бельгия, австро-венгрия, николай ii, первая мировая война, терроризм
История, Германия, Сербия, Россия, Франция, Бельгия, Австро-Венгрия, Николай II, История, Первая мировая война, терроризм

Как начиналась Мировая война

08:01 28.07.2024
 
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Региональный конфликт стал общеевропейским 1 августа 1914 года, когда Германия объявила войну России и начала вторжение в… Люксембург. Для Украины этот конфликт оказался судьбоносным: жители её разных частей воевали по обе стороны фронта, а в конце её даже смогли учредить своё государство
Общая канва событий достаточно хорошо известна. Началось всё с убийства в Сараево боснийским террористом Гаврилой Принципом (спонсируемым и направляемым сербской контрразведкой) австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда. Любопытно, кстати, что сербские власти были в курсе и даже пытались предупредить эрцгерцога, но поделать ничего не могли — шеф контрразведки Драгутин Димитриевич был в статусе "жены Цезаря", поскольку являлся организатором убийства сербского короля Александра Обреновича, после которого королём стал Пётр Карагеоргиевич, остававшийся во главе государства до 1918 года.
Австро-Венгрия выдвинула Сербии ультиматум, который та, что характерно, приняла. Во всяком случае так считал германский император Вильгельм II, в остальном относившийся к Сербии крайне негативно, считая её "не государством в европейском смысле слова, а бандой разбойников". Спорным оставался только вопрос об участии австрийских представителей в расследовании убийства — он противоречил Конституции.
В общем, оснований для начала войны (тем более для большой войны) вроде бы не было. Однако масштаб противоречий в Европе был столь велик, а все страны так долго готовились, что вопрос формального повода для начала боевых действий был второстепенным.
Кажется, точкой невозврата стали события 24-25 июля, причём инициаторами их были страны, в конфликт вообще не вовлечённые.
- РИА Новости, 1920, 01.08.2023
1 августа 2023, 08:00История
Первая Мировая война: самая краткая историяРовно 109 лет назад, 1 августа 1914 года Германия объявила войну России. С этого акта началась первая Мировая война, которую дипломатические, экономические и военные аналитики считали решительно невозможной. Ведь все европейские страны были связаны родством правящих династий, торговыми связями, а вооружения были столь разрушительными, что…
Сначала Бельгия, вот уж явно не имевшая никакого отношения к происходящему на Балканах, вдруг заявила о принятии мер к усилению боеготовности армии. Для понимания — нарушение нейтралитета Бельгии было основным пунктом германского плана войны против Франции ("плана Шлиффена"), который особенно не скрывался и был полностью реализован в 1940 году.
Потом Италия, которая вообще-то была союзником Германии (и, таким образом, потенциально Австро-Венгрии), вдруг заявляет о своём нейтралитете в австро-сербской войне. Как вам ход? О войне между двумя странами сообщает третья, в то время как участники войны ни сном, ни духом…
С этого момента всё покатилось под горку.
Дальше следуют пограничные инциденты, мобилизация в Германии и Франции и, наконец, 28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии и начала обстреливать Белград.
Два момента, которые не все знают или на которых просто не акцентировали внимание.
Во-первых, мировая война началась с австро-сербского конфликта, но о самой Сербии забыли почти на год. Нет, австро-венгерская армия дисциплинированно вторглась в Сербию, но получила сдачи и на том успокоилась. Основные резервы всё равно были направлены на русский фронт, где Австро-Венгрия потерпела тяжёлое поражение в Галицийской битве.
Только в октябре 1915 года, когда итог войны, по большому счёту, был уже ясен, против Сербии были направлены германские войска, а также в войну вступила Болгария. Последняя в 1914 году никак воевать не могла — ещё не пришла в себя после поражения во Второй Балканской войне 1913 года, которую проиграла коалиции стран, в составе которой была Сербия.
8 января, 16:10История
Ники, Джорджи и Вилли. Они клялись друг другу в вечной любви, но пролили кровь в Великой войне...Эта история умиляла весь монархически-аристократический мир Европы в конце XIX и начале XX веков. Три мальчика поражали всех, кто их видел, своей внешней схожестью. Но жили-то они в разных странах.
Во-вторых, Россия вполне могла сохранить нейтралитет.
Во всяком случае Николая II очень уговаривал не выполнять союзнические обязательства по отношению к Сербии (о которой, повторим, все сразу забыли) Григорий Распутин. По некоторым свидетельствам, отказ России вмешаться в ход Первой Балканской войны 1911 года (в ходе которой коалиция балканских государств нанесла поражение Турции) тоже был связан с усилиями Распутина.
Справедливости ради надо сказать, что Николай был сторонником "государственного пацифизма" и до знакомства с загадочным старцем — первая европейская конференция по разоружению в Гааге был созвана в 1899 году, по инициативе российского императора.
Так или иначе, но 29 июля Россия объявила о частичной мобилизации, направленной против Австро-Венгрии (формулировка принадлежала царю). Потом сутки думали, что это значит и как это в принципе можно реализовать — в России не было солдат, предназначенных для войны специально против Дунайской монархии. Ни до чего не додумались и объявили обычную мобилизацию, предусмотренную довоенными планами.
31 июля Германия предъявила России ультиматум, а 1 августа объявила войну. Феерический момент, сильно противоречащий представлениям о германском "орднунге": России было вручено два варианта ноты, одна писалась на случай, если Россия примет ультиматум, другая — если не примет. Оба варианта включали объявление войны. Таким образом, Германия объявила России войну дважды. Нет никакого смысла искать текст ультиматума — вот совершенно не важно, что там написано…
Греческий пост в Одессе - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
10 апреля, 08:37История
Чем "новая Антанта" отличается от просто Антанты: 120 лет известнейшему военно-политическому блокуК 120-летию создания Антанты главы МИД Великобритании и Франции объявили о "проблеске новой Антанты", призванной "победить Россию". Они видимо не знали или забыли, что предыдущая попытка Лондона и Парижа сделать это с треском провалилась
2 августа Германия предъявила ультиматум Бельгии. Диковинный документ, смысл которого сводился к тому, что тут ничего личного, но "мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл", простите — мосты и дороги, чтобы напасть на Францию. Король Альберт (очень популярный монарх, проявивший себя в войне как талантливый полководец) по понятным причинам "Терминатора" не смотрел и приказал мосты взорвать.
Потом Германия предъявила ультиматум Франции, обвинив её в бомбардировке (имелся в виду обстрел, хотя использование аэропланов для бомбометания было опробовано в ходе уже упоминавшейся Балканской войны) своих городов, что вызвало у французов вежливое недоумение. Пришлось и им объявлять войну.
Наконец, после того как 4 августа немецкие войска перешли бельгийскую границу, ультиматум предъявила уже Великобритания. Ответа она не дождалась.
В общем, война в значительной степени началась случайно. Судьбой Франца-Фердинанда никто особенно не интересовался — просто так совпало.
При этом страны Тройственного союза ухитрились вчистую проиграть дипломатический этап войны, пообъявляв её всем кому можно (некоторым — по два раза) и, таким образом, взяв всю вину на себя. Переплюнул их только Третий Рейх, вообще впопыхах забывший объявить войну СССР, — в известной ноте было указано только, что фюрер будет предотвращать угрозу со стороны Советского Союза.
Дэвид Ллойд Джордж (Великобритания), Витторио Орландо (Испания), Жорж Клемансо (Франция) и Вудро Вильсон (США) в Версале - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
10 января, 15:59История
"Версальская ловушка" и несостоявшаяся альтернатива ВильсонаВерсальский мирный договор, формально закончивший Первую мировую войну вступил в силу 10 января 1920 года. Хотя в его основу легли идеи американского президента Вудро Вильсона, но США имели основания быть недовольными
P.S. Уже упоминалось, что итог войны был предрешён ещё в 1914 году. Тут всё просто. Осмысленный план большой войны был только у Германии. Сводился он к тому, чтобы сильным ударом вывести из войны Францию, а потом, перебросив войска на восток, нанести поражение России. Англия немцев не слишком тревожила.
По ряду объективных и субъективных причин взять Париж с ходу не удалось. После "чуда на Марне" исход войны был предопределён — Германия оказалась воюющей на два фронта в условиях морской блокады. Её капитуляция была только вопросом времени.
 
ИсторияИсторияГерманияСербияРоссияФранцияБельгияАвстро-ВенгрияНиколай IIПервая мировая войнатерроризм
 
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